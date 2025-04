Guida TV Pasqua Sky Cinema e NOW: Diamanti, Domenica 20 Aprile 2025

Domenica 20 Aprile - Pasqua 2025 sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e alle 21.45 su Sky Cinema Due HD, il film Diamanti segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un’opera capace di toccare corde profondissime. Dopo anni di attesa, il regista torna al cinema con un racconto intimo che intreccia amore, memoria e desiderio di rinascita. Un gruppo di donne, legate da un passato comune e da segreti che affiorano, si ritrova in una Roma sospesa tra nostalgia e vitalità. Con il suo stile visivo raffinato e la capacità di far parlare i silenzi, Ozpetek dirige un cast tutto al femminile che brilla di luce propria, rendendo omaggio alla forza delle emozioni e alla bellezza fragile dei legami. Il film, campione d’incassi del 2024, è già un classico contemporaneo. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 prosegue l’epopea de Il Signore degli Anelli – Le due torri, secondo atto del capolavoro fantasy di Peter Jackson. La Compagnia dell’Anello si è spezzata: Frodo e Sam, guidati da Gollum, intraprendono un viaggio sempre più pericoloso verso Mordor, mentre Aragorn, Legolas e Gimli tentano di salvare i due hobbit rapiti dagli Uruk-hai. La battaglia per la Terra di Mezzo si fa più dura e spettacolare, culminando nell’assedio di Helm’s Deep. Un film che combina emozione, battaglie epiche e riflessioni sull’eroismo e sul destino.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Cattivissimo Me 3 continua le avventure di Gru e dei suoi irresistibili Minions. In questo capitolo, l’ex cattivo numero uno scopre di avere un fratello gemello, Dru, ricco, biondissimo e con ancora voglia di diventare un supercriminale. I due si alleano per fermare Balthazar Bratt, ex star degli anni ’80 divenuto un villain nostalgico e sopra le righe. Colori vivaci, ritmo scatenato e tanto umorismo in una commedia animata che diverte grandi e piccoli. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD, I mercenari 3 riunisce ancora una volta il leggendario team di action heroes guidato da Sylvester Stallone. Quando Conrad Stonebanks, ex fondatore del gruppo e ora trafficante d’armi, torna per vendicarsi, Barney Ross è costretto a reclutare una nuova generazione di combattenti per portare a termine una missione letale. L’azione non conosce sosta in un film che omaggia i classici del genere con ironia e fuoco incrociato. Alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, Everest racconta una vicenda vera e sconvolgente. Due spedizioni si trovano a scalare il monte più alto del mondo, ma una tempesta improvvisa trasforma la conquista in tragedia. Jason Clarke, Josh Brolin, Keira Knightley e Sam Worthington danno volto e anima a un gruppo di uomini e donne che sfidano i propri limiti in un ambiente ostile e imprevedibile. Un racconto di coraggio, sopravvivenza e sacrificio, ispirato ai fatti realmente accaduti nel 1996.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, Non succede, ma se succede... è una commedia romantica brillante e irriverente. Seth Rogen interpreta Fred, un giornalista fuori dagli schemi che ritrova Charlotte (Charlize Theron), sua ex babysitter ora candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Tra battute taglienti e situazioni surreali, i due riscoprono l’intesa e si lasciano travolgere da un amore improbabile ma autentico, che sfida le convenzioni e le regole della politica. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Horizon: An American Saga – Capitolo 1 apre un nuovo ciclo narrativo firmato da Kevin Costner. L’attore e regista torna al western con una saga ambiziosa che attraversa quindici anni di storia americana, tra colonizzazione, guerre e conflitti etnici. In un’America ancora in divenire, si intrecciano le vite di pionieri, soldati, donne coraggiose e nativi americani, tra sogni di libertà e ferite profonde. Un affresco epico e realistico, visivamente potente e ricco di pathos. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD, Papà scatenato mescola culture e caratteri in una commedia a confronto generazionale. Sebastian Maniscalco deve presentare il padre, un siciliano vecchio stampo interpretato da Robert De Niro, alla sofisticata famiglia americana della fidanzata. Lo scontro tra usanze, modi di fare e visioni del mondo scatena una valanga di equivoci e situazioni esilaranti, in una storia che parla di famiglia, radici e accettazione.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, Gemini Man porta lo spettatore in un’avventura fanta-action ad alta tecnologia. Will Smith è Henry Brogan, un killer professionista pronto a ritirarsi, finché non scopre di essere stato preso di mira da un misterioso avversario che si rivela essere un suo clone più giovane e veloce. Diretto da Ang Lee e girato in altissima definizione, il film esplora il tema del confronto con sé stessi e della perdita di controllo su ciò che si è creato.

