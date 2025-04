Guida TV Sky Cinema e NOW: Diamanti, Sabato 26 Aprile 2025

Sabato 26 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Va in prima serata su Sky e NOW il film Diamanti, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD. Ferzan Ozpetek torna a raccontare l’universo femminile con la sua inconfondibile cifra stilistica: uno sguardo delicato, intimo e malinconico che attraversa i sentimenti, i segreti e le fratture dell’anima. Ambientato tra Roma e Istanbul, Diamanti intreccia le vite di donne che si specchiano l’una nell’altra tra amore, perdita, memoria e legami familiari mai del tutto pacificati. Un cast tutto al femminile dona al racconto un’intensità emotiva autentica, capace di restituire tutta la forza e la fragilità delle sue protagoniste. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 torna il cult The Truman Show, con un Jim Carrey sorprendente in un ruolo drammatico che ha segnato la sua carriera. La storia di Truman, uomo qualunque che scopre di vivere in un reality show costruito intorno alla sua vita, diventa una lucida riflessione sull’identità, la manipolazione dei media e la ricerca della verità in una società dominata dall’illusione. Un film visionario che anticipa l’era della sorveglianza e dell’esposizione permanente. Al vertice della tensione, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD, è il thriller spionistico che rilancia il personaggio di Jack Ryan, affidato a un giovane e credibile Ben Affleck. Un attentato atomico minaccia di far esplodere un conflitto mondiale e solo la lucidità dell’agente CIA potrà evitare il disastro. Suspense, azione e diplomazia in un intreccio serrato che tiene incollati fino all’ultima scena.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD, Jumanji – The Next Level riporta sullo schermo Dwayne Johnson e il suo gruppo di improbabili eroi digitali. Questa volta il videogioco è ancora più instabile, con ambientazioni inedite e identità rimescolate che mettono a dura prova il coraggio e l’intelligenza del gruppo. Un’avventura per tutte le età che unisce risate, adrenalina e riflessioni sul cambiamento. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00, Top Gun è l’icona assoluta del cinema d’azione anni ’80. Tom Cruise è Maverick, pilota ribelle e talentuoso che deve affrontare lutti, paure e responsabilità per affermarsi nei cieli e nella vita. Un film che ha segnato un’epoca, con colonna sonora indimenticabile e sequenze aeree ancora mozzafiato. Isabelle – L’ultima evocazione, alle 21.00 su Sky Cinema Suspense HD, è un horror psicologico che costruisce il terrore nel quotidiano. Una giovane coppia in attesa di un figlio affronta l’oscurità nascosta dietro la porta di casa. Una vicina inquietante, presenze inspiegabili e un clima sempre più claustrofobico danno vita a un incubo che mette in discussione la realtà stessa.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, La rivolta delle ex mescola ironia e romanticismo con un tocco soprannaturale. Matthew McConaughey interpreta un donnaiolo impenitente che, alla vigilia delle nozze del fratello, riceve la visita delle sue ex fidanzate defunte. Un viaggio a ritroso nei suoi errori che lo porterà, forse, a riscoprire il senso dell’amore vero. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD, Resistance racconta la straordinaria vicenda di Marcel Marceau, il mimo che durante l’occupazione nazista salvò centinaia di bambini ebrei con coraggio e ingegno. Jesse Eisenberg dà volto a un eroe silenzioso, che con l’arte ha saputo combattere l’orrore e rispondere con la bellezza e l’umanità. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, Lockdown all’italiana trasforma la pandemia in occasione di comicità e riflessione. Due coppie scoprono quanto possa essere difficile condividere gli stessi spazi quando l’amore vacilla. Una commedia che, tra litigi e riconciliazioni, racconta con leggerezza l’assurdità di un periodo senza precedenti.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD, va in onda Eileen, noir psicologico teso e disturbante con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. In un carcere minorile del Massachusetts, la giovane Eileen vive una vita solitaria e repressa, sconvolta dall’arrivo di una nuova psicologa. Il legame che nasce tra loro si carica di tensioni sessuali e ambiguità, precipitando in una spirale pericolosa che sfocia in un finale scioccante. Chiude la programmazione Il Padrino – Parte II, in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD. Capolavoro firmato da Francis Ford Coppola, è una meditazione tragica sul potere e la solitudine. Da una parte il giovane Vito Corleone costruisce la sua ascesa criminale, dall’altra il figlio Michael ne eredita l’impero a costo della propria umanità. Sei Oscar per un’opera monumentale

Diamanti

Il film campione d’incassi del 2024, Diamanti, segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un racconto intimo ed emozionante. Grazie al suo tocco inconfondibile e a un cast straordinario di attrici-muse, il regista incanta ancora una volta il pubblico.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Truman Show

Un immenso Jim Carrey nella sconvolgente metafora dei nostri tempi. Dal giorno della nascita, a sua insaputa, Truman vive sorvegliato dalle telecamere nel più estremo dei reality show.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Al vertice della tensione

Thriller con Ben Affleck e Morgan Freeman nel quarto film basato su Jack Ryan, il personaggio creato da Tom Clancy. Il giovane analista della CIA deve fermare un gruppo di terroristi

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d’incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun

L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Isabelle - L'ultima evocazione

Adam Brody e Amanda Crew in un horror inquietante. Due futuri genitori patiscono la presenza di una misteriosa giovane vicina: una ragazza che sembra l'incarnazione del male.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La rivolta delle ex

Matthew McConaughey e Jennifer Garner in una commedia romantica dal tocco soprannaturale. Un celebre fotografo, incallito playboy, viene perseguitato dai fantasmi delle sue ex.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Resistance

Jesse Eisenberg, Ed Harris e Clémence Poésy nel biopic su Marcel Marceau. Nella Francia occupata dai nazisti, il mimo si unisce alla Resistenza per salvare centinaia di bambini ebrei.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lockdown all'italiana

Commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia del Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Eileen

Thriller sofisticato con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. Eileen conduce una vita monotona come segretaria in un carcere, ma le cose cambiano con l’arrivo della nuova psicologa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il Padrino - Parte II

Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton nel sequel premiato con 6 Oscar. Nel 1901 il siciliano Don Vito raggiunge gli Stati Uniti e getta le fondamenta del suo impero criminale.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)