Guida TV Sky Cinema e NOW: Napoli - New York, Lunedi 28 Aprile 2025

Lunedì 28 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Napoli - New York, diretto da Gabriele Salvatores, è un capolavoro struggente ambientato nel dopoguerra. Con una Napoli povera ma viva sullo sfondo, seguiamo la piccola Celestina, una bambina che ha perso tutto tranne la speranza, e Carmine, il suo inseparabile amico. La loro fuga su una nave diretta in America è il simbolo di una generazione che inseguiva il sogno di un futuro migliore. La potenza interpretativa di Pierfrancesco Favino guida un racconto umano e poetico che ci interroga sul senso di appartenenza e sulla ricerca della felicità. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 sul canale 301 e su Sky Cinema Drama HD alle 21.45, canale 308. Dal dramma umano alla tensione della politica con "The Independent: Complotto per la Casa Bianca", su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. John Cena e Brian Cox si muovono in un intrigo teso e attuale, dove una giovane reporter si trova catapultata in un vortice di segreti e pericoli. In un'America dove la verità sembra sempre più sfuggente, la determinazione di una singola voce può cambiare il destino di una nazione. Un thriller che riflette sulle dinamiche di potere e sull'importanza del coraggio individuale.

Il romanticismo epico esplode con "Pearl Harbor", diretto da Michael Bay, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303. Con una fotografia mozzafiato e sequenze spettacolari, il film ci racconta l'amore tormentato di Rafe e Danny, due piloti coraggiosi, e della donna che entrambi amano, sullo sfondo dell'attacco che ha segnato l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Con Ben Affleck e Kate Beckinsale protagonisti, è un kolossal che mescola eroismo, tragedia e passione. In una chiave più intima e delicata, "Un oggi alla volta" ci porta su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Ginevra Francesconi e Tommaso Cassissa ci trasportano nella storia di Marco e Aria, due ragazzi uniti dal destino grazie a una telefonata sbagliata. Un film che racconta il valore dei piccoli momenti, l’urgenza di vivere appieno ogni giornata, e l’amore che diventa rifugio, speranza e resistenza contro il tempo che sfugge. L’universo dei supereroi si rinnova con "Blue Beetle", su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. Xolo Mariduena interpreta Jaime Reyes, un ragazzo qualunque che viene scelto da un'antica tecnologia aliena e trasformato in qualcosa di straordinario. Con Susan Sarandon nei panni dell’antagonista, il film è una storia di crescita, identità e riscatto, arricchita da spettacolari scene d'azione e un'energia travolgente.

Chi cerca il brivido non può perdersi "Run", il thriller psicologico in onda su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00, canale 306. Sarah Paulson offre un'interpretazione magistrale di una madre apparentemente devota ma in realtà pericolosamente manipolatrice. Chloe, giovane e vulnerabile, scoprirà che la verità sulla propria vita è più inquietante di quanto avesse mai immaginato. Un crescendo di tensione che inchioda alla poltrona. L’amore nelle sue sfumature più imprevedibili è protagonista di "Which Brings Me to You", su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Lucy Hale e Nat Wolff ci raccontano l’incontro casuale e folgorante tra Jane e Will, un incontro che promette poco ma che si trasforma in una confessione reciproca di paure, errori e speranze. Una commedia romantica che sa essere brillante e profonda, perfetta per chi crede ancora che le anime affini si riconoscano. Per chi desidera sorridere e riflettere c’è "Lo stagista inaspettato", su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309. Robert De Niro dà vita a Ben Whittaker, un settantenne curioso e instancabile che decide di ricominciare da zero in un’azienda moderna guidata dalla frenetica Jules Ostin, interpretata da Anne Hathaway. Tra gag divertenti e momenti di sincera emozione, il film celebra il valore dell’esperienza, della gentilezza e della seconda opportunità.

Se invece il cuore batte per i grandi dilemmi morali, "Proposta indecente" su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310, è una visione imperdibile. Demi Moore e Woody Harrelson interpretano una coppia messa alla prova da un'offerta scioccante: un milionario, impersonato da Robert Redford, offre un milione di dollari in cambio di una notte con lei. Una storia che esplora i confini tra amore, desiderio e compromesso, con una tensione narrativa che tiene incollati fino all'ultimo minuto. A chiudere la serata in grande stile è "The Apprentice - Alle origini di Trump", su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311. Sebastian Stan dà volto e anima a un giovane Donald Trump ambizioso e determinato, raccontando la trasformazione di un ragazzo di Brooklyn in uno degli imprenditori più controversi della storia americana. Tra relazioni familiari tese, prime speculazioni immobiliari e il desiderio di potere, il film offre uno sguardo affascinante e spietato sulla nascita di un impero, con una performance già consacrata dalle nomination agli Oscar 2025.

