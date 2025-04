Guida TV Sky Cinema e NOW: Pacific Rim, Martedi 29 Aprile 2025

Martedi 29 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

"Pacific Rim", diretto da Guillermo Del Toro, è un capolavoro visivo che unisce sci-fi e azione pura. Con Idris Elba e Charlie Hunnam protagonisti, la pellicola racconta la lotta di due piloti contro gigantesche creature aliene che minacciano la Terra. Un film adrenalinico e spettacolare, che rende l'immensità della battaglia tra umano e mostruoso un'esperienza indimenticabile. La potrai vedere su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301. Per un tuffo nelle vicende vere, "Hurricane - Il grido dell'innocenza" racconta la storia di Rubin "Hurricane" Carter, un pugile accusato ingiustamente di omicidio. Denzel Washington offre una performance straordinaria in questo film che si trasforma in un manifesto contro la discriminazione e l'ingiustizia. In onda su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. In un’altra grande performance, "The Accountant", con Ben Affleck, ci porta nel mondo del contabile forense Chris Wolff, un genio matematico con la sindrome di Asperger, che lavora per organizzazioni criminali, un film che mescola thriller e dramma psicologico. Sarà trasmesso su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303.

Se cerchi qualcosa di più leggero, "Beethoven", una divertente commedia che ruota intorno a un cane San Bernardo combinaguai, è l’ideale per tutta la famiglia. Il cane, tra disastri e risate, diventa il cuore di una famiglia californiana. Lo trovi su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Gli appassionati di film bellici non possono perdersi "12 Soldiers", un war movie che racconta una storia vera. Chris Hemsworth e Michael Shannon sono protagonisti di un'operazione speciale condotta in Afghanistan, subito dopo gli attentati dell'11 settembre. Un film che celebra il coraggio e la determinazione dei soldati americani, visibile su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. Se preferisci un thriller dai toni più leggeri, "Drive Away Dolls" di Ethan Coen ti trasporterà in un’avventura con Matt Damon e Pedro Pascal. Due ragazze si trovano coinvolte in un misterioso furto mentre viaggiano verso la Florida, in un mix di suspense e umorismo. Sarà su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00, canale 306.

Per chi ama il romanticismo, "La febbre" è un film che esplora le difficoltà di un giovane uomo, Mario Bettini, che dopo l’incontro con una ballerina riflette su cosa voglia realmente dalla vita. Un dramma emozionante, in onda su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Gli amanti della danza non possono mancare a "Nureyev - The White Crow", la biografia di Rudolf Nureyev, diretto da Ralph Fiennes. Il film narra l'infanzia del ballerino e la sua richiesta di asilo politico a Parigi, un’iconica storia di libertà e determinazione. Sarà visibile su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. Per una commedia spensierata, "Miami Beach" di Carlo Vanzina racconta le disavventure di un gruppo di ragazzi in vacanza a Miami. Tra risate e situazioni comiche, il film ci porta sulle spiagge della Florida in un viaggio di allegria. In onda su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

Nel caso in cui tu voglia un'altra possibilità per vedere "Napoli - New York", il dramma che racconta la storia di Celestina e Carmine in fuga da Napoli verso New York, puoi sintonizzarti su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15, canale 310. Anche il thriller politico è protagonista con "The Independent: Complotto per la Casa Bianca", un film che esplora una cospirazione ai danni di un candidato presidenziale. John Cena e Brian Cox portano sullo schermo una storia intrigante e piena di colpi di scena. Lo trovi su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15, canale 311.

Pacific Rim

Spettacolare blockbuster di Guillermo Del Toro con Idris Elba e Charlie Hunnam. Due coraggiosi piloti devono salvare il destino del pianeta Terra, minacciato da gigantesche creature aliene.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Hurricane - Il grido dell'innocenza

Un magnifico Denzel Washington nella travolgente biografia di Rubin "Hurricane" Carter. All'apice della carriera, il celebre pugile viene accusato ingiustamente di omicidio

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Accountant

Ben Affleck nei panni di un personaggio con la sindrome di Asperger. Chris Wolff lavora come contabile forense ma segretamente cura le finanze di alcune organizzazioni criminali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Beethoven

Spassosa commedia trascinata da un irrequieto cane San Bernardo, che provocherà epici disastri in una famiglia californiana. Ma di fronte al pericolo, tutti saranno pronti a difenderlo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

12 Soldiers

Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Drive Away Dolls

Ethan Coen dirige il suo primo film in solitaria. In viaggio verso la Florida, due ragazze scoprono che nella loro macchina c'è un misterioso bottino. Nel cast Matt Damon e Pedro Pascal

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La febbre

Mario Bettini, un giovane geometra trentenne, si trova a ripensare alla propria vita, particolarmente dopo l'incontro con una ballerina.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Nureyev - The White Crow

Ralph Fiennes dirige Oleg Ivenko nella biografia del ballerino Rudolf Nureyev. Dall'infanzia in Urss alla richiesta di asilo politico a Parigi nel 1961: la vita di un'icona del XX secolo.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Miami Beach

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia vacanziera di Carlo Vanzina. Le spiagge e il mare della Florida incorniciano le comiche peripezie di un gruppo di ragazzi e dei loro genitori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Napoli - New York

Pierfrancesco Favino guida il cast di questo toccante dramma firmato da Gabriele Salvatores. Napoli, 1949. Celestina, una bambina rimasta orfana, si imbarca clandestinamente su una nave diretta a New York con il suo unico amico Carmine.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Independent: Complotto per la Casa Bianca

John Cena e Brian Cox nella pellicola targata Sky Original. Una giovane giornalista scopre una cospirazione che coinvolge un candidato alla Presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)