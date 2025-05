Guida TV Sky Cinema e NOW: Il robot selvaggio, Giovedi 1 Maggio 2025

Giovedi 1 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) e su Sky Cinema Family HD alle 21.45 (canale 304), va in onda "Il robot selvaggio", emozionante film d’animazione targato DreamWorks diretto da Chris Sanders e candidato a tre Oscar. Un robot, attivato casualmente dagli animali di un’isola dopo un misterioso incidente, intraprende un viaggio di scoperta e connessione con la natura selvaggia. Un racconto intenso e toccante sulla sopravvivenza, l’empatia e l’identità. Se preferisci un film dal forte impegno sociale, su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) trovi "Il posto dell’anima", diretto da Riccardo Milani e interpretato da Michele Placido, Silvio Orlando, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi. Tre operai lottano contro la chiusura della loro fabbrica, affrontando conflitti personali e collettivi in un dramma che unisce realismo e passione civile. Per chi vuole rivivere l’inizio di una delle saghe più amate di sempre, l’appuntamento è su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con "Harry Potter e la pietra filosofale". Il piccolo mago interpretato da Daniel Radcliffe entra a Hogwarts e scopre un mondo magico, ma dovrà anche affrontare la minaccia di Voldemort. Una visione imperdibile per adulti e bambini.

L’azione adrenalinica arriva su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con "Operation Fortune", spy-movie firmato Guy Ritchie con Jason Statham e Hugh Grant. Una missione sotto copertura coinvolge una star del cinema in un intrigo internazionale tra agenti segreti, traffici illeciti e humor britannico. L’horror della serata è "Five Nights at Freddy’s", su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306). Josh Hutcherson e Matthew Lillard sono i protagonisti di un thriller angosciante ambientato in una pizzeria abbandonata popolata da animatroni inquietanti. Tratto dal celebre videogioco, il film esplora paure infantili e traumi sepolti con un’estetica da incubo. Chi cerca romanticismo e risate può scegliere "Bridget Jones's Baby", terzo capitolo della saga con Renée Zellweger, Colin Firth e Patrick Dempsey. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307), la confusione sentimentale si fa esilarante quando Bridget scopre di essere incinta ma ignora l’identità del padre. Tra goffi momenti e dilemmi amorosi, il divertimento è assicurato.

Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) va in onda "The Penitent", film diretto e interpretato da Luca Barbareschi. Ispirato a un testo di David Mamet, racconta la crisi personale e professionale di uno psichiatra travolto dallo scandalo quando un paziente commette una strage. Una riflessione sul rapporto tra media, responsabilità e identità professionale. Chiude il primo ciclo di prime serate "Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto", sequel della commedia di successo, su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309). Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornano nei panni di Giovanni e Monica, ex innamorati che si ritrovano in circostanze rocambolesche. Una commedia divertente che gioca sulle differenze culturali e sociali con intelligenza e ironia.

Per chi ha perso i titoli della sera precedente, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) c’è "Shall We Dance?", romantic comedy con Richard Gere e Jennifer Lopez. E sempre alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), ritorna il capolavoro bellico "Full Metal Jacket" di Stanley Kubrick, per un’esperienza visiva potente e indimenticabile.

