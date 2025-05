Guida TV Sky Cinema e NOW: Safe House - Nessuno è al sicuro, Sabato 3 Maggio 2025

Sabato 3 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Stasera in prima serata spicca l’adrenalinico "Safe House – Nessuno è al sicuro", in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Denzel Washington è un ex agente CIA in possesso di un microchip scottante, Ryan Reynolds è il giovane operatore che deve proteggerlo da un commando di spietati mercenari. Il ritmo è serrato, le sequenze d’azione mozzafiato e l’alchimia tra i due protagonisti costruisce un thriller teso e spettacolare. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) è la volta di "The Post", capolavoro firmato Steven Spielberg con due giganti come Meryl Streep e Tom Hanks. Siamo nel 1971, e il Washington Post entra in possesso dei Pentagon Papers, documenti segreti che svelano le bugie del governo sulla guerra in Vietnam. Una battaglia per la libertà di stampa e il diritto all’informazione, raccontata con eleganza, tensione e straordinaria attualità. Per i fan del fantasy, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) va in onda "Harry Potter e il prigioniero di Azkaban", il terzo capitolo della saga, diretto da Alfonso Cuarón. Harry scopre che Sirius Black è evaso da Azkaban e sembra intenzionato a ucciderlo. Il tono si fa più cupo, la trama più complessa e la regia introduce uno stile visivo maturo e affascinante che segna una svolta nella serie.

Commedia per tutta la famiglia su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con "Il campeggio dei papà", dove Cuba Gooding Jr. interpreta un padre alle prese con un campeggio per ragazzi fuori controllo. Tra gag e momenti teneri, il film racconta come la collaborazione generazionale possa trasformare un disastro in un’occasione di crescita. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) "The Legend of Tarzan" propone una rilettura moderna del mito. Tarzan, tornato in Africa dopo anni in Inghilterra, si ritrova coinvolto in un intrigo coloniale. Alexander Skarsgård, Margot Robbie e Samuel L. Jackson guidano un cast all’altezza di un film spettacolare, ricco di azione e suggestioni epiche. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) propone invece la serie crime "Petra", con Paola Cortellesi nei panni dell’ironica e determinata ispettrice Petra Delicato. Ispirata ai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett, la serie è composta da casi avvincenti al femminile e annuncia l’arrivo imminente della terza stagione in esclusiva su Sky.

Romanticismo e arte si fondono su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con "The Colour Room", biopic Sky Original sulla ceramista Clarice Cliff, pioniera dell’Art Déco nell’Inghilterra degli anni ’20. Phoebe Dynevor porta sullo schermo una figura anticonvenzionale e visionaria, in un racconto di riscatto creativo e sociale. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) va in onda "Elizabeth", film biografico vincitore di Oscar e Golden Globe, con una straordinaria Cate Blanchett nei panni della regina Elisabetta I. Dalle congiure di corte all’affermazione del suo potere, il film ricostruisce la trasformazione di una giovane inesperta nella sovrana che segnò il destino dell’Inghilterra. Toni leggeri su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con "Loro chi?", commedia con Edoardo Leo e Marco Giallini. Un impiegato ambizioso viene travolto dalle imprevedibili conseguenze dell’incontro con un truffatore di professione. Inganni, inseguimenti e doppi giochi danno ritmo a un film che gioca con l’identità e le apparenze.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna la commedia romantica "Sposa in rosso", mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) si rinnova l’appuntamento con "Killers of the Flower Moon", il monumentale dramma storico diretto da Martin Scorsese.

Safe House - Nessuno è al sicuro

Spy-Action con Denzel Washington, Ryan Reynolds e Brendan Gleeson. Un ex agente della Cia, in possesso di un microchip compromettente, viene braccato da un gruppo di mercenari.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



The Post

Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks in un capolavoro sulla libertà di stampa. 1971: il Washington Post entra in possesso di documenti del Pentagono sulla guerra in Vietnam.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Thompson e Gary Oldman nel terzo capitolo della saga. Harry scopre che il pericoloso criminale Sirius Black sta arrivando a Hogwarts per ucciderlo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Il campeggio dei papà

Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr. Incapace di gestire un campeggio estivo per ragazzi, Charlie chiede aiuto a suo padre, colonnello dei marines.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



The Legend of Tarzan

L'intramontabile storia del Re della giungla con Alexander Skarsgard, Margot Robbie e Samuel L. Jackson. Dopo tanti anni a Londra, Tarzan torna in Congo ma viene coinvolto in un complotto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Petra

Paola Cortellesi nella produzione Sky Original tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e diretta da Maria Sole Tognazzi. Quattro storie al femminile con protagonista l'ispettrice Petra Delicato. La stagione 3 di Petra in arrivo prossimamente in esclusiva su Sky.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Colour Room

Phoebe Dynevor nel biopic targato Sky Original, diretto da Claire McCarthy. La storia della rivoluzionaria artista della ceramica Clarice Cliff, una delle prime esponenti dell'Art Deco.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Elizabeth

Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Loro chi?

Edoardo Leo e Marco Giallini in una commedia di truffe, equivoci e colpi di scena. L'incontro con un astuto imbroglione mette a soqquadro la vita di un ambizioso impiegato.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Sposa in rosso

Sarah Felberbaum ed Eduardo Noriega in una commedia di Gianni Costantino, tra Malta e la Puglia. Due sconosciuti organizzano un finto matrimonio per intascare i soldi dei regali di nozze.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese dirige questo potente dramma storico, che ha ottenuto 10 nomination agli Oscar. Negli anni ’20, la tribù Osage dell’Oklahoma vive nell’opulenza grazie alla scoperta del petrolio sulle proprie terre, ma la loro ricchezza scatena la violenza dei colonizzatori.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)