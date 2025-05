Guida TV Sky Cinema e NOW: Hey Jow, Domenica 4 Maggio 2025

Domenica 4 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda "Hey Joe", diretto da Claudio Giovannesi, con James Franco. Il film segue le vicende di un veterano di guerra, Dean, che torna a Napoli dopo 25 anni alla ricerca di un figlio mai conosciuto, affrontando le ferite lasciate dai conflitti. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) c'è "Le ragazze del Pandora's Box", con Jackie Weaver e Lucy Liu. Un dramma sulle drag queen, dove Maybelline, dopo aver perso il figlio, accetta di gestire il night club di San Francisco che lui aveva aperto, offrendo uno spaccato sulle difficoltà di accettazione e identità. Per i fan di Harry Potter, su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) va in onda "Harry Potter e il calice di fuoco", il quarto capitolo della saga. Harry partecipa al Torneo Tremaghi, un evento che lo metterà di fronte a sfide mortali e porterà il ritorno di Voldemort.

Se cercate un film per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) c'è "Il lupo e il leone", una storia tenera che segue una giovane pianista che, dopo la morte del nonno, si prende cura di un lupacchiotto e un leoncino nei boschi del Canada. Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) propone "The Fall Guy", un film che vede uno stuntman coinvolto in un misterioso complotto legato alla scomparsa di una star del cinema, mentre cerca di riconquistare la sua ex. In Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306), c'è la serie "Petra", con Paola Cortellesi nei panni dell’ispettrice Petra Delicato. La serie è tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett e offre storie intense al femminile.

Commedia romantica su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con "Amore, bugie e calcetto", una pellicola che racconta le avventure di un gruppo di amici alle prese con cambiamenti nelle loro vite e nelle loro partite di calcio. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) va in onda "Lettere da Iwo Jima", un film di Clint Eastwood che racconta la famosa battaglia di Iwo Jima dal punto di vista dei soldati giapponesi, vincitore di un Oscar e un Golden Globe. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) propone "School of Mafia", una commedia con Nino Frassica e Paola Minaccioni, che segue tre figli di malavitosi newyorkesi in Sicilia per imparare le vere lezioni di mafia.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) troviamo "Safe House – Nessuno è al sicuro", un thriller d’azione con Denzel Washington e Ryan Reynolds, e su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) c'è "The Post", il film di Spielberg con Meryl Streep e Tom Hanks sulla lotta per la libertà di stampa.

