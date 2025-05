Guida TV Sky Cinema e NOW: Finchè notte non ci separi, Giovedi 8 Maggio 2025

Giovedì 8 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

"Finché notte non ci separi" porta su Sky e NOW una commedia romantica ambientata tra le strade di Roma, con protagonisti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Durante la prima notte di nozze, una coppia di neosposi si ritrova a fare i conti con segreti, incomprensioni e imprevisti scatenati dal ritrovamento di un misterioso bigliettino. Un viaggio sentimentale tra litigi e riconciliazioni che esplora l’amore al suo primo bivio. In onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, canale 301. La grande storia torna protagonista con "First Man - Il primo uomo", biopic acclamato da critica e pubblico. Ryan Gosling interpreta Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna, in un ritratto intimo e umano firmato Damien Chazelle. Una pellicola potente che racconta non solo l’impresa spaziale ma anche il prezzo personale della conquista. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, canale 302. La saga di J.K. Rowling si chiude con "Harry Potter e i doni della morte: Parte II", l’epica conclusione della battaglia tra bene e male. Harry affronta il destino tornando a Hogwarts, dove la guerra con Voldemort giunge al suo apice. Effetti visivi spettacolari, tensione emotiva e un addio indimenticabile ai personaggi cresciuti con intere generazioni. In programmazione su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, canale 303.

"Nonno questa volta è guerra" propone una commedia per tutta la famiglia con un cast d’eccezione: Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken. Quando un nonno invade la camera del nipote, tra i due scoppia una guerra domestica a colpi di trappole e alleanze improbabili. Un film leggero che diverte adulti e ragazzi, su Sky Cinema Family HD alle 21.00, canale 304. Suspense e azione si fondono in "Hypnotic", thriller di Robert Rodriguez con Ben Affleck e Alice Braga. Un detective indaga sulla sparizione della figlia e scopre l’esistenza di individui capaci di manipolare la mente. Un intreccio ricco di colpi di scena e atmosfere inquietanti, in onda su Sky Cinema Action HD alle 21.00, canale 305. L’horror si tinge d’acqua in "La casa in fondo al lago", dove una coppia di esploratori subacquei si imbatte in una casa sommersa che cela presenze oscure. Diretto da Alexandre Bustillo e Julien Maury, il film unisce claustrofobia e terrore per chi ama le emozioni forti. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00, canale 306.

Romanticismo e coraggio si incontrano in "Io rimango qui", road movie tratto dal bestseller di Frank Pope. Steffi, sedicenne gravemente malata, sceglie di vivere il tempo che le resta viaggiando con Steve, un ragazzo che imparerà da lei cosa significa amare davvero. Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00, canale 307. Il racconto di una battaglia per la libertà prende forma in "Angeli d’acciaio", film storico con Hilary Swank e Anjelica Huston, premiata con il Golden Globe. La pellicola ricostruisce la lotta per il diritto al voto delle donne nell’America dei primi del Novecento. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00, canale 308. Per chi cerca leggerezza, "Il club dei divorziati" offre risate con un tocco francese. Arnaud Ducret è Ben, tradito e abbandonato, che si lascia trascinare dall’amico Patrick in un tour tra eccessi e libertà ritrovate. Una commedia sul ricominciare con ironia e leggerezza. In onda su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00, canale 309.

Nel ciclo +24 tornano i titoli principali della serata precedente: "Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile", tra videogame e corse reali, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310), e il dramma italiano "Per niente al mondo" con Guido Caprino su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311).

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Finchè notte non ci separi

Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa commedia romantica, ambientata tra le strade di Roma. Il ritrovamento di un bigliettino, fa vivere ai neosposi Eleonora e Valerio una movimentata prima notte di nozze, tra conflitti e riappacificazioni.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

First Man - Il primo uomo

Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con 1 Oscar e 1 Golden Globe. America, anni 60: la storia della missione spaziale che portò alla conquista della Luna.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i doni della morte: Parte II

Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione...

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nonno questa volta è guerra

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che farà di tutto per riconquistare il suo spazio.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Hypnotic

Ben Affleck e Alice Braga in un labirintico thriller scritto e diretto da Robert Rodriguez. Aiutato da una sensitiva, un detective scopre che la misteriosa scomparsa di sua figlia è collegata a una serie di rapine in banca e all'esistenza di individui dotati di un potere speciale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa in fondo al lago

La paura sbuca dagli abissi nell'horror di Alexandre Bustillo e Julien Maury. Una giovane coppia in cerca di luoghi misteriosi scopre l'esistenza di uno spaventoso mondo sommerso.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Io rimango qui

Road movie dal bestseller di Frank Pope. La sedicenne Steffi, gravemente malata, rifiuta le cure e intraprende un viaggio avventuroso con Steve, un ragazzo alla ricerca di se stesso.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Angeli d'acciaio

Golden Globe ad Anjelica Huston per il film con Hilary Swank nei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste americane si batte per il diritto di voto alle donne.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il club dei divorziati

Esilarante commedia francese con Arnaud Ducret. Deluso dal tradimento dell'ex moglie di cui è ancora innamorato, Ben si unisce all'estroverso amico Patrick per godersi i piaceri della vita.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Gran Turismo - La storia di un sogno impossibile

Corse adrenaliniche ispirate a una storia vera che vede al centro il celebre videogame. Un concorso per giocatori di 'Gran Turismo' diventa l'occasione della vita per un ragazzo

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Per niente al mondo

Guido Caprino prova a riprendere in mano la sua vita nel film di Ciro D'Emilio. La vita di Bernardo cambia drasticamente quando viene incarcerato con l'accusa di associazione a delinquere

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)x