Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Lunedi 12 Maggio 2025

Lunedì 12 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Se sei un amante delle storie di vendetta e adrenalina, non puoi perdere The Beekeeper, con Jason Statham protagonista. Nel film, un uomo decide di fare giustizia per Eloise, una vicina che si è tolta la vita dopo essere stata truffata. Un action-thriller che promette di tenerti incollato allo schermo. Appuntamento su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 e su Sky Cinema Action HD alle 21.45. Se invece preferisci un racconto intimo e emozionante, Diamanti è il film che fa per te. Torna Ferzan Ozpetek con una storia che ha conquistato il pubblico nel 2024. Un film che esplora le relazioni e i sentimenti in modo profondo, con un cast straordinario, trasmesso su Sky Cinema Due HD alle 21.15. Per gli appassionati di thriller e fantascienza, A Quiet Place - Giorno 1 rappresenta l'opportunità di scoprire le origini dell'apocalisse descritta nel celebre franchise. Con Lupita Nyong'o nel ruolo principale, il film racconta dell'arrivo di creature aliene a New York e della lotta per la sopravvivenza. Un film che ti terrà col fiato sospeso, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21.15.

Gli amanti delle storie d’avventura possono scegliere Dolittle, con Robert Downey Jr. e Antonio Banderas. In questa epica pellicola, un medico capace di parlare con gli animali intraprende un viaggio verso un’isola misteriosa per salvare la regina Vittoria. Un film perfetto per tutta la famiglia, in onda su Sky Cinema Family HD alle 21.00. Se invece preferisci un thriller intenso, Inside Man è la scelta ideale. Diretto da Spike Lee, il film vede Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster coinvolti in una rapina in banca che si trasforma in un complesso gioco di strategie. L'appuntamento è su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00. Per una serata all’insegna della commedia romantica, Marilyn ha gli occhi neri offre una storia leggera e divertente con Stefano Accorsi e Miriam Leone, trasmesso su Sky Cinema Romance HD alle 21.00.

Il Debito, diretto da John Madden, è un film che esplora il peso delle menzogne e dei segreti. Con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington, racconta la storia di tre ex agenti del Mossad che si trovano a fare i conti con un passato oscuro. Potrai vederlo su Sky Cinema Drama HD alle 21.00. Se ami le storie di personaggi fuori dal comune, Il Premio potrebbe essere perfetto. Un comico viaggio in auto verso Stoccolma per ritirare il Nobel, con la regia e la partecipazione di Alessandro Gassmann e un cast ricco di talenti. In onda su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00.

Per una romantica storia d'amore, La casa sul lago del tempo è il film che ti farà emozionare. Keanu Reeves e Sandra Bullock sono i protagonisti di una storia che sfida il tempo e lo spazio, in onda su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15. Infine, per un dramma intenso, Ariaferma racconta la relazione delicata tra secondini e detenuti in un carcere italiano, con Toni Servillo e Silvio Orlando. Un film che ha vinto due David di Donatello nel 2022, in onda su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15.

The Beekeeper

Jason Statham in un action-thriller sulla vendetta con Josh Hutcherson e Jeremy Irons. Dopo aver subito una truffa, Eloise si suicida, ma il suo vicino Clay decide di vendicarla.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.45/canale 305)

Diamanti

Il film campione d’incassi del 2024, Diamanti, segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un racconto intimo ed emozionante. Grazie al suo tocco inconfondibile e a un cast straordinario di attrici-muse, il regista incanta ancora una volta il pubblico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

A Quiet Place - Giorno 1

Lupita Nyong'o guida il cast di questo intenso fantahorror apocalittico, prequel della saga A Quiet Place. L’arrivo a New York di creature aliene, cieche ma dal senso dell’udito straordinario, scatena il caos e mette alla prova l’istinto di sopravvivenza dei protagonisti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dolittle

Robert Downey Jr. e Antonio Banderas in un’epica avventura. Un medico in grado di parlare con gli animali salpa verso un’isola leggendaria alla ricerca di una cura per la regina Vittoria.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Inside Man

Clive Owen, Denzel Washington e Jodie Foster in un thriller di Spike Lee. Una banda di rapinatori irrompe in una banca di New York. Un detective tratta la liberazione degli ostaggi.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Marilyn ha gli occhi neri

Stefano Accorsi e Miriam Leone in una commedia sentimentale. Come terapia riabilitativa, una bugiarda compulsiva e un uomo irascibile dovranno gestire insieme un ristorante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il debito

John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il premio

Alessandro Gassmann dirige e interpreta una commedia con Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Anna Foglietta. Uno scrittore con la paura di volare raggiunge Stoccolma in auto per ritirare il Nobel.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La casa sul lago del tempo

Keanu Reeves e Sandra Bullock in una love story fantastica. Nella nuova casa sul lago, Alex trova la lettera della precedente inquilina e inizia un particolare rapporto epistolare.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ariaferma

Toni Servillo e Silvio Orlando nel dramma carcerario di Leonardo Di Costanzo che indaga il delicato rapporto tra secondini e detenuti, premiato con 2 David di Donatello 2022.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)