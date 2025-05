Guida TV Sky Cinema e NOW: Dreamland, Martedi 13 Maggio 2025

Martedi 13 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

In Dreamland, Margot Robbie e Finn Cole portano sullo schermo un road movie intenso ambientato durante la Grande Depressione. Lei è una fuorilegge, lui un giovane texano in cerca di un futuro migliore. L’incontro tra Allison e Eugene segna l’inizio di una fuga che sfida la legge e i confini morali, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15. Chi è alla ricerca di un cinema più introspettivo può scegliere L’innocenza, delicato film di Hirokazu Kore’eda premiato per la sceneggiatura a Cannes 2023. La storia si sviluppa attorno a un ragazzo vittima di un abuso e alla madre che cerca la verità, anche quando questa si fa sfuggente e dolorosa. Disponibile su Sky Cinema Due HD alle 21.15. Con Moonfall l’azione si sposta nello spazio. Roland Emmerich dirige un fanta-action dove la Luna, fuori dalla sua orbita, minaccia la Terra. Halle Berry, Patrick Wilson e un improbabile teorico del complotto si uniscono per salvare il pianeta, tra esplosioni, segreti cosmici e adrenalina pura. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15.

Per le famiglie c’è Il richiamo della foresta, tratto dal romanzo di Jack London. Una bambina trova un lupo ferito durante una vacanza tra le nevi del Montana. Un’avventura tenera ed educativa che va in onda su Sky Cinema Family HD alle 21.00. Chi ama il fantasy e i racconti epici non può perdersi King Arthur: Il potere della spada. Guy Ritchie reinventa la leggenda di Artù in chiave moderna e urbana. Tra magia, battaglie e tradimenti, Arthur scopre il suo destino. In prima serata su Sky Cinema Action HD alle 21.00. Voglia di potere è invece un thriller politico serrato, dove un colonnello americano cerca di sventare un colpo di Stato orchestrato da un generale insospettabile. Un film carico di tensione su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00.

Per chi vuole sorridere con un tocco di ironia, Book of Love porta Sam Claflin in Messico. Il suo libro fallisce in patria ma spopola all’estero grazie a una traduzione molto più piccante. Una commedia romantica piena di sorprese, in onda su Sky Cinema Romance HD alle 21.00. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 c’è Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio, che ricostruisce con realismo e partecipazione l’assedio del 2008 nella capitale indiana. Armie Hammer e Dev Patel guidano un cast intenso che racconta l’eroismo quotidiano di chi si è trovato nel mezzo della tragedia. La commedia italiana trova spazio con Come un gatto in tangenziale, dove Paola Cortellesi e Antonio Albanese danno vita a una coppia improbabile, uniti dal tentativo di sabotare la storia d’amore tra i loro figli. Satira sociale e divertimento assicurati su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00.

Per chi ha perso i titoli di punta dei giorni scorsi, torna The Beekeeper, con Jason Statham nel ruolo di un uomo in cerca di vendetta, e Diamanti, l’ultimo successo firmato Ferzan Ozpetek. I due film sono disponibili su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15.

Dreamland

Road movie con Finn Cole e Margot Robbie, amanti in fuga nell’America degli anni 30. La temuta fuorilegge Allison Wells entra nella vita del giovane orfano texano Eugene Evans.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L’innocenza

Miglior sceneggiatura a Cannes 2023 per il delicato film di Hirokazu Kore'eda. Un preadolescente, vittima di un professore, e' difeso dalla madre. Ma la verita' e' incerta (JPN 2023)

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Moonfall

Fanta-action di Roland Emmerich con Halle Berry e Patrick Wilson. Due astronauti e un complottista devono evitare che la Luna precipiti sulla Terra a causa di una forza misteriosa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Il richiamo della foresta

Dal celebre romanzo di Jack London un'avventura con Christopher Lloyd. In vacanza dal nonno tra le nevi del Montana, la piccola Ryann soccorre un lupo con l'intenzione di portarlo a Boston

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



King Arthur: Il potere della spada

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artù, con Charlie Hunnam e Jude Law. Cresciuto nei sobborghi di Londra, Arthur estrae la spada dalla roccia e sfida Vortigern per sedere sul trono.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Voglia di potere

Jason Robards e Forest Whitaker in un serrato thriller politico TV. Stati Uniti: un colonnello deve impedire un golpe organizzato da un insospettabile e pluridecorato generale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Book of Love

Sam Claflin in una commedia romantica targata Sky Original. In Messico per promuovere il suo libro uno scrittore inglese scopre che la traduttrice lo ha trasformato in un romanzo erotico.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Armie Hammer e Dev Patel nella ricostruzione dell'attacco terroristico di Mumbai. Novembre 2008: un gruppo di jihadisti colpisce i punti strategici della città, tra cui l'hotel Taj Mahal.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Come un gatto in tangenziale

Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



The Beekeeper

Jason Statham in un action-thriller sulla vendetta con Josh Hutcherson e Jeremy Irons. Dopo aver subito una truffa, Eloise si suicida, ma il suo vicino Clay decide di vendicarla.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Diamanti

Il film campione d’incassi del 2024, Diamanti, segna il ritorno di Ferzan Ozpetek con un racconto intimo ed emozionante. Grazie al suo tocco inconfondibile e a un cast straordinario di attrici-muse, il regista incanta ancora una volta il pubblico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)