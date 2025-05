Guida TV Sky Cinema e NOW: Corro da te, Mercoledi 14 Maggio 2025

Mercoledì 14 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, Corro da te mette in scena una commedia brillante diretta da Riccardo Milani: Pierfrancesco Favino interpreta Gianni, seduttore incallito la cui routine viene stravolta dall’incontro con Chiara, una donna che lo costringe a guardarsi dentro, innescando una trasformazione comica e inattesa. Dogman di Luc Besson è la proposta di Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15. Un racconto cupo e poetico con un’intensa interpretazione di Caleb Landry Jones. Douglas, segnato dalla violenza paterna, trova rifugio nei cani e in un’umanità fragile, in un film applaudito a Venezia che mescola dolore e redenzione. Chi preferisce toni surreali e ironici può riscoprire Mars Attacks! su Sky Cinema Collection HD alle 21.15. Tim Burton rilegge la fantascienza anni ’50 con una commedia irriverente, dove alieni grotteschi invadono una Terra impreparata, mentre un cast stellare guidato da Jack Nicholson cerca di reagire al caos.

C'è tempo, su Sky Cinema Family HD alle 21.00, è una commedia on the road firmata da Walter Veltroni. Stefano Fresi interpreta un uomo infantile e sognatore che, alla morte del padre, scopre di avere un fratello adolescente. Un viaggio tenero e divertente che unisce due mondi diversi. Chi ama l’azione può puntare su La mummia - Il ritorno, in onda su Sky Cinema Action HD alle 21.00. Brendan Fraser e Rachel Weisz affrontano il ritorno del Re Scorpione e del malefico Imhotep, tra piramidi, maledizioni e antichi rituali. L’horror psicologico è protagonista su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 con The Nest (Il nido), debutto alla regia di Roberto De Feo. Una villa isolata, un bambino disabile e una madre autoritaria fanno da sfondo a un mistero inquietante che si svela lentamente con atmosfere gotiche.

Per una serata romantica c’è Notting Hill, in onda su Sky Cinema Romance HD alle 21.00. Julia Roberts e Hugh Grant danno vita a una delle love story più amate del cinema, tra librerie londinesi, paparazzi e dichiarazioni d’amore iconiche. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 va in onda Green Book, vincitore di 3 Oscar. Un road movie ambientato negli anni ’60, in cui un buttafuori italo-americano accompagna un pianista afroamericano nel profondo Sud. Tra scontri culturali e legami profondi, una riflessione toccante sull’amicizia e il razzismo. Sky Cinema Comedy HD propone Toilet, una commedia grottesca e surreale diretta da Gabriele Pignotta. Un manager resta chiuso nel bagno di una stazione di servizio deserta, mentre fuori tutto si complica, in un film animato da voci celebri e situazioni paradossali.

A chi si fosse perso le pellicole della sera precedente, Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD ripropongono Dreamland e L’innocenza alle 21.15. Due film diversi ma accomunati da atmosfere profonde e personaggi segnati dal destino.

Corro da te

Riccardo Milani dirige Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in una commedia brillante e dissacrante. Gianni è un seduttore seriale, ma l'incontro con Chiara cambierà tutto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dogman

Luc Besson dirige Caleb Landry Jones in una favola amara in concorso a Venezia. Vittima fin da bambino delle violenze del padre, Douglas trova la salvezza nell'amore per i cani.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Mars Attacks!

Tim Burton dirige Jack Nicholson in un omaggio al cinema di fantascienza anni '50. Un esercito di alieni con propositi bellicosi arriva sulla Terra, totalmente impreparata ad affrontarli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

C'è tempo

Stefano Fresi in una commedia 'on the road' di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne 'osservatore di arcobaleni' scopre di avere un fratellastro minorenne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La mummia - Il ritorno

Brendan Fraser e Rachel Weisz in un'avventura tra le leggende egizie. Il risveglio dal sonno eterno del Re Scorpione e del sacerdote Imhotep costringe due archeologi a entrare in azione.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Nest (Il nido)

Horror d'atmosfera, esordio alla regia di Roberto De Feo. Una giovane domestica scardina il mistero insondabile di una villa, dove un bambino paraplegico vive con la severa madre (ITA 2019)

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Notting Hill

Julia Roberts e Hugh Grant nell'amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood... e sboccia l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Green Book

3 Oscar 2019 al road movie di Peter Farrelly con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. 1962: un buttafuori italo-americano accompagna in tour un pianista afroamericano nell’America razzista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Toilet

Commedia di e con Gabriele Pignotta e le voci di Lillo, Francesco Pannofino e Vanessa Incontrada. Un manager in viaggio rimane chiuso nel bagno di una stazione di servizio deserta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dreamland

Road movie con Finn Cole e Margot Robbie, amanti in fuga nell’America degli anni 30. La temuta fuorilegge Allison Wells entra nella vita del giovane orfano texano Eugene Evans.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L’innocenza

Miglior sceneggiatura a Cannes 2023 per il delicato film di Hirokazu Kore'eda. Un preadolescente, vittima di un professore, e' difeso dalla madre. Ma la verita' e' incerta

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)