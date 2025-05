Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Terapia di Gruppo, Sabato 17 Maggio 2025

Sabato 17 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD alle 21.15 propone Una terapia di gruppo, brillante commedia guidata da Claudio Bisio. Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo si ritrovano nello studio del terapeuta allo stesso orario per un errore di prenotazione. Con il dottore assente, decidono di autogestirsi improvvisando una terapia collettiva che si trasforma in un confronto esilarante tra manie, debolezze e umanità. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15, BlacKkKlansman di Spike Lee racconta l’incredibile storia vera di Ron Stallworth, primo agente afroamericano del Colorado Springs Police Department, che riesce a infiltrarsi nel Ku Klux Klan. Con toni pungenti e satira potente, il film riflette sul razzismo sistemico nella società americana degli anni ’70, e riceve il Gran Premio della Giuria a Cannes e l’Oscar alla sceneggiatura. Jack Reacher - La prova decisiva, in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21.15, è un action teso con Tom Cruise nei panni di un ex militare solitario. Quando un cecchino viene accusato di aver ucciso cinque persone, Reacher arriva in città per indagare e scoperchiare una verità molto più pericolosa di quanto sembri.

Sky Cinema Family HD alle 21.00 trasmette Il principe dimenticato, commedia fiabesca con Omar Sy diretta da Michel Hazanavicius. Ogni notte Djibi racconta storie straordinarie alla figlia, trasformandosi nell’eroe dei suoi sogni. Ma quando la bambina cresce, lui si trova costretto a lasciare spazio a nuovi immaginari. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 torna Blade, cult d’azione con Wesley Snipes. Mezzo uomo e mezzo vampiro, Blade combatte per proteggere l’umanità da una razza di vampiri determinata a conquistare il mondo. Atmosfere dark e sequenze adrenaliniche in un classico del cinema Marvel anni ’90. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 propone un nuovo episodio di Petra con Paola Cortellesi, tratto dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett. In Serpenti nel paradiso, Petra e il vice ispettore Antonio affrontano un caso in un elegante comprensorio dove l’apparenza nasconde verità torbide e relazioni pericolose.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 va in onda A casa da amici, dramma sentimentale con Dennis Quaid e Andie MacDowell. Due coppie, apparentemente affiatate, si trovano a fare i conti con l’ipocrisia e la fragilità del legame coniugale quando un’improvvisa separazione mette in discussione l’equilibrio di tutti. Julieta, diretto da Pedro Almodóvar, è il film in prima serata su Sky Cinema Drama HD alle 21.00. Tratto da tre racconti di Alice Munro, è il ritratto intenso di una madre segnata da un passato doloroso, che decide di raccontare alla figlia verità rimaste troppo a lungo sepolte. Un viaggio emotivo nei segreti e nei rimpianti. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 propone CHiPS, adattamento in chiave comica della celebre serie anni ’80. Michael Peña e Dax Shepard sono due agenti motociclisti molto diversi tra loro costretti a collaborare per sventare un giro di corruzione all’interno della polizia autostradale.

Le repliche su Sky Cinema Uno +24 HD e Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 ripropongono rispettivamente A Mistake, dramma medico con Elizabeth Banks, e Drive, noir ipnotico di Nicolas Winding Refn con Ryan Gosling. Due storie intense e molto diverse, tra introspezione e pulsione.

