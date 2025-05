Guida TV Sky Cinema e NOW: Diabolik - Chi sei?, Domenica 18 Maggio 2025

Domenica 18 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) va in onda Diabolik - Chi sei?, nuovo capitolo firmato Manetti bros. con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, che riporta in scena il celebre ladro mascherato tra colpi di scena, tensione e atmosfere noir. Per chi invece preferisce i grandi classici, su Sky Cinema Due (canale 302, ore 21.15) torna Pulp Fiction, cult assoluto diretto da Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman protagonisti di una narrazione frammentata e iconica che ha rivoluzionato il cinema degli anni ’90. Azione e adrenalina non mancano su Sky Cinema Collection (canale 303, ore 21.15) con Mission: Impossible - Fallout: Tom Cruise è ancora Ethan Hunt, in un thriller mozzafiato tra inseguimenti spettacolari e missioni impossibili.

Il fantasy per tutta la famiglia arriva su Sky Cinema Family (canale 304, ore 21.00) con The Portable Door, produzione Sky Original ambientata in una Londra segreta e magica, dove Christoph Waltz e Sam Neill guidano una storia piena di mistero e incanto. Avventura epica e vendetta sono al centro di Last Knights, su Sky Cinema Action (canale 305, ore 21.00), con Clive Owen e Morgan Freeman tra battaglie, onore e castelli. Il giallo italiano trova spazio su Sky Cinema Suspense (canale 306, ore 21.00) con Petra - Un bastimento carico di riso, dove Paola Cortellesi veste i panni dell’investigatrice ruvida e anticonformista in una nuova indagine ricca di tensione. Su Sky Cinema Romance (canale 307, ore 21.00) c’è Il gusto delle cose, un’elegante storia d’amore tra sapori e sentimenti nella Francia ottocentesca con Juliette Binoche e Benoît Magimel, mentre il noir italiano Con la grazia di un Dio debutta su Sky Cinema Drama (canale 308, ore 21.00) con Tommaso Ragno e Maya Sansa in un racconto intenso e cupo ambientato a Genova.

La commedia prende il centro della scena su Sky Cinema Comedy (canale 309, ore 21.00) con Mia moglie per finta, brillante gioco di equivoci con Adam Sandler e Jennifer Aniston, mentre su Sky Cinema Uno +24 (canale 310, ore 21.15) c’è Una terapia di gruppo, dove Claudio Bisio guida un gruppo di pazienti OCD in un’improbabile sessione terapeutica fai-da-te. Chiude il palinsesto di prima serata Sky Cinema Due +24 (canale 311, ore 21.15) con BlacKkKlansman di Spike Lee, tratto da una storia vera che affronta con ironia e coraggio il razzismo sistemico, portando sullo schermo la lotta di un agente afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan.

Diabolik - Chi sei?

Dal celebre fumetto, i Manetti bros. dirigono Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea. Braccato da Ginko, Diabolik punta il diamante della sensuale Eva Kant. 1 David di Donatello.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Pulp Fiction

1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Mission: Impossible - Fallout

Sesto film della saga action con Tom Cruise diretto da Christopher McQuarrie. Mentre recupera una valigia di plutonio, Ethan Hunt deve smascherare un leader terrorista

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



The Portable Door

Dai libri fantasy di Tom Hol, film Sky Original con Christoph Waltz, Sam Neill e Patrick Gibson. Londra: due tirocinanti scoprono che i loro capi vogliono sabotare il mondo della magia.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)



Last Knights

Clive Owen e Morgan Freeman in un'avventura ambientata nel Medioevo. Cacciato dal proprio castello, un cavaliere ordisce la sua vendetta nei confronti dell'imperatore.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Petra - Un bastimento carico di riso

Paola Cortellesi in 4 nuove storie in giallo dirette da Maria Sole Tognazzi. La morte di un senzatetto costringe Petra e Antonio a confrontarsi con una spietata realta'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Il gusto delle cose

La storia di un sodalizio tra un gastronomo e una cuoca che diventa un'appassionata love story ambientata nella Francia del 1800, con Benoit Magimel e Juliette Binoche. Miglior regia al Festival di Cannes 2023 per Tran Ahn Hung.MOSTRA DI MENO

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Con la grazia di un Dio

Esordio alla regia di Alessandro Roia in un cupo noir con Tommaso Ragno e Maya Sansa. A Genova per il funerale di un amico, Luca si mette alla ricerca di una scomoda verità

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Mia moglie per finta

Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Una terapia di gruppo

Claudio Bisio guida il cast di questa brillante commedia. Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo ricevono per errore un appuntamento allo stesso orario nello studio di un terapeuta. Con il dottore assente, decidono di improvvisare una terapia di gruppo autogestita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



BlacKkKlansman

Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)