Guida TV Sky Cinema e NOW: The Equalizer 3 - Senza tregua, Martedi 20 Maggio 2025

Martedi 20 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda The Equalizer 3 - Senza tregua, l’ultimo capitolo della saga action diretta da Antoine Fuqua, con Denzel Washington nei panni di Robert McCall, ex sicario del governo che, tra i paesaggi siciliani, torna a combattere una pericolosa rete criminale trovando un’alleata nella giovane Emma. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone La zona d'interesse, film di Jonathan Glazer che racconta con sguardo gelido e inquietante la quotidianità apparentemente normale del comandante di Auschwitz Rudolf Höss e della sua famiglia, mentre al di là del muro si consumano gli orrori dell’Olocausto. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) torna la fantascienza con Oblivion, in cui Tom Cruise è un tecnico del futuro impegnato nella riparazione di droni su una Terra devastata, finché l’arrivo misterioso di una donna lo costringe a mettere in discussione tutto ciò che conosce.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Dolcissime, una commedia delicata diretta da Francesco Ghiaccio, che racconta la sfida personale di tre ragazze derise per il loro aspetto e decise a riscattarsi partecipando a una gara di nuoto sincronizzato, con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Per gli amanti dell’azione, su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) c’è Wanted - Scegli il tuo destino, con James McAvoy e Angelina Jolie protagonisti di un’adrenalinica storia tratta da una graphic novel, in cui un uomo comune viene introdotto in una misteriosa società di assassini. L’horror domina Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) con Demeter - Il risveglio di Dracula, cupa trasposizione ispirata a Bram Stoker, ambientata su una nave in cui accadono eventi terrificanti documentati in un diario ritrovato.

Il romanticismo epico arriva su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) con Una lunga domenica di passioni, dramma diretto da Jean Pierre Jeunet con Audrey Tautou, che affronta un lungo viaggio segnato dagli orrori della Prima Guerra Mondiale per cercare l’amato scomparso. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Il giudice, storia familiare intensa con Robert Downey Jr. e Robert Duvall, in cui un avvocato di successo torna nella cittadina natale per difendere il padre giudice, accusato di omicidio. La commedia è protagonista su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) con Compromessi sposi, in cui Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme interpretano due genitori molto diversi costretti a collaborare per impedire il matrimonio dei propri figli.

Per chi se lo fosse perso, Emilia Perez, vincitore di Oscar e Golden Globe 2025, è in replica su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15), film originale di Jacques Audiard con Karla Sofia Gascon e Zoe Saldana. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Mystic River, il capolavoro di Clint Eastwood premiato con Oscar e Golden Globe, con Sean Penn e Tim Robbins in una vicenda tragica e potente che esplora i traumi dell’infanzia.

