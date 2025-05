Guida TV Sky Cinema e NOW: Per tutta la vita, Sabato 24 Maggio 2025

Sabato 24 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Per tutta la vita, commedia corale con Luca e Paolo, Ambra Angiolini e Claudia Gerini. Quattro coppie scoprono che il loro matrimonio non è più valido e si trovano costrette a rivivere il giorno delle nozze, tra imbarazzi, segreti e nuove verità che metteranno alla prova i sentimenti. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Emilia Perez, film premiato con l’Oscar e il Golden Globe 2025 per miglior canzone e miglior attrice non protagonista. Jacques Audiard dirige una storia surreale e toccante, con Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon, che esplora identità, crimine e redenzione in un intreccio che supera le convenzioni del cinema di genere. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) riporta sullo schermo La mummia, avventura dark con Tom Cruise e Sofia Boutella. Una principessa sepolta viva nel deserto viene risvegliata nel presente, scatenando una maledizione millenaria che minaccia l’umanità con la sua sete di vendetta.

Per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi. Un ragazzino, un piccolo spettro e una cacciatrice di fantasmi uniscono le forze in una tenera e divertente avventura che mescola soprannaturale e amicizia. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) torna Blade II, con Wesley Snipes diretto da Guillermo del Toro. Il cacciatore di vampiri si trova costretto ad allearsi con i suoi peggiori nemici per eliminare una nuova razza di mutanti assetati di sangue che minaccia anche i vampiri stessi. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) offre Petra – Carnevale diabolico, con Paola Cortellesi nei panni dell’ispettore più anticonvenzionale della TV italiana. Un cadavere mascherato da diavolo durante il carnevale porta alla luce un’indagine complessa che scava nei margini più oscuri della società.

Per chi cerca leggerezza, Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Tutti pazzi per l’oro, commedia avventurosa con Matthew McConaughey e Kate Hudson. Ex coniugi si ritrovano in cerca di un tesoro perduto tra imprevisti, pericoli e scintille mai spente. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Vice – L’uomo nell’ombra, biopic che ha regalato l’Oscar al miglior trucco. Christian Bale interpreta l'enigmatico Dick Cheney, figura chiave dell'amministrazione Bush, in un ritratto satirico e potente del potere americano. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) va in onda Il tuo ex non muore mai, spy-comedy con Mila Kunis e Kate McKinnon. Due amiche comuni finiscono in un intrigo internazionale dopo che una di loro scopre che l’ex fidanzato era una spia. Tra inseguimenti, sparatorie e risate, scopriranno di essere più toste di quanto credessero.

In replica su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) The Wasp, thriller psicologico che scava nel lato più oscuro dell’amicizia femminile, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ripropone Caro diario di Nanni Moretti, viaggio tra ironico e intimo nella Roma anni Novanta, diventato un cult del cinema d’autore italiano.

