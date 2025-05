Guida TV Sky Cinema e NOW: Berlinguer - La grande ambizione, Lunedi 26 Maggio 2025

Lunedì 26 Maggio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e in seconda serata anche su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.45) va in onda Berlinguer – La grande ambizione, il biopic di Andrea Segre con Elio Germano nei panni di Enrico Berlinguer. Il film, vincitore di 2 David di Donatello, offre un ritratto intenso del leader del PCI tra battaglie ideologiche, crisi storiche e passione politica, in un’Italia attraversata da divisioni e mutamenti profondi. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Cast Away, dramma avventuroso diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks, premiato con il Golden Globe. In seguito a un disastro aereo, un manager si ritrova isolato su un’isola deserta, costretto a reinventarsi in un contesto primitivo dove ogni giorno è una sfida per la sopravvivenza.

Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) spazio al capolavoro di Alfred Hitchcock Psyco, con Anthony Perkins e Janet Leigh. La suspense è protagonista assoluta in questo classico senza tempo, ambientato nel misterioso motel gestito dal perturbante Norman Bates. Per i più piccoli (e non solo), Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Space Jam, cult che fonde live action e animazione, con Michael Jordan chiamato dai Looney Tunes a sfidare un agguerrito team alieno sul parquet per salvare il loro mondo. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda Robin Hood, versione epica firmata Ridley Scott con Russell Crowe e Cate Blanchett. Tornato dalle Crociate, l’arciere si oppone all’usurpatore del trono in una lotta per la giustizia e la libertà.

Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Prisoners, thriller firmato Denis Villeneuve con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. Il rapimento di due bambine sconvolge una tranquilla comunità e spinge un padre a oltrepassare i confini della legge pur di ritrovarle. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) va in onda Sogno di una notte di mezza età, commedia francese con Gérard Depardieu e Daniel Auteuil. Un uomo maturo, insoddisfatto e confuso, dà sfogo alle sue fantasie su una giovane donna, scatenando equivoci e riflessioni sulla vita di coppia. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) punta sul divertimento con The Man – La Talpa, con Samuel L. Jackson e Eugene Levy. Un agente federale e un rappresentante si ritrovano coinvolti in un’indagine rocambolesca dove tutto può succedere.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) propone in replica Valerian e la città dei mille pianeti, spettacolare sci-fi di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti si ritrovano nella metropoli intergalattica di Alpha per difendere l’universo da un’imminente minaccia. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna Siccità, il film corale di Paolo Virzì che racconta una Roma paralizzata dalla mancanza d’acqua, dove vite diverse si intrecciano in un contesto distopico e profondamente attuale.

