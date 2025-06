Guida TV Sky Cinema e NOW: Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, Lunedi 2 Giugno 2025

Lunedi 2 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti, thriller psicologico firmato Blumhouse con James McAvoy: una coppia accetta l'invito di nuovi amici per un weekend in campagna, ma l’atmosfera amichevole degenera lentamente in un incubo claustrofobico, tra dinamiche disturbanti e tensioni crescenti. Lo stesso film è trasmesso anche su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00). Contemporaneamente, su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Napoli velata, intrigante noir di Ferzan Ozpetek in cui una donna, anatomopatologa, vive un’esperienza erotica e misteriosa che la spinge in un labirinto di simboli, passione e segreti, in una Napoli onirica e viscerale. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) ritorna uno dei più grandi film della storia: Il padrino - Parte II, capolavoro di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro, che intreccia passato e presente della famiglia Corleone, tra l’ascesa di Michael e le origini del giovane Vito. Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00), la magia incontra la ribellione con Matilda 6 mitica, commedia tratta dal romanzo di Roald Dahl e diretta da Danny DeVito: la storia di una bambina prodigio che sfida l’autorità con intelligenza, ironia e un tocco di magia.

Per gli amanti dei supereroi, Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) propone Batman Begins, primo capitolo della trilogia di Nolan con Christian Bale nei panni di un Bruce Wayne tormentato, pronto a trasformarsi nel Cavaliere Oscuro per salvare Gotham. Il romanticismo prende vita su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) con La mia Africa, struggente dramma ambientato nel Kenya coloniale con Meryl Streep e Robert Redford, dove amore e nostalgia si fondono in un viaggio visivo ed emotivo senza tempo. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) arriva The Holdovers - Lezioni di vita, delicata commedia drammatica diretta da Alexander Payne, in cui un professore burbero, un giovane studente problematico e una cuoca segnate dalla perdita si trovano a condividere un Natale che cambierà le loro esistenze. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) è il turno di Ammore e malavita, musical pulp dei Manetti bros., in cui un boss della camorra finge la propria morte per cambiare vita, ma una testimone inattesa innesca una spirale comica e musicale esplosiva.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna l’avventura mozzafiato con Uncharted, con Tom Holland e Mark Wahlberg in un mix esplosivo di azione, enigmi e tesori perduti. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) spazio al musical cult La La Land, diretto da Damien Chazelle e interpretato da Emma Stone e Ryan Gosling, tra sogni, musica e un amore messo alla prova dalle ambizioni di due artisti in cerca di successo.

Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti

James McAvoy in un thriller psicologico targato Blumhouse. Una coppia viene invitata a trascorrere un weekend in una fattoria, ma la situazione degenera.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Napoli velata

Ferzan Ozpetek dirige Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi fra sensualità e mistero. Napoli: la vita di un'anatomopatologa viene sconvolta dal passionale incontro con uno sconosciuto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il padrino - Parte II

Al Pacino, Robert De Niro e Diane Keaton nel sequel premiato con 6 Oscar. Nel 1901 il siciliano Don Vito raggiunge gli Stati Uniti e getta le fondamenta del suo impero criminale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Matilda 6 mitica

Danny DeVito dirige e interpreta una commedia tratta dal libro di Roald Dahl. Una bambina intelligentissima, trascurata dai genitori, si afferma a scuola grazie all'aiuto di un'insegnante.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Batman Begins

Christopher Nolan racconta la genesi di Batman con Christian Bale, Liam Neeson e Morgan Freeman. Dopo l’uccisione dei genitori, Bruce Wayne si sottopone a uno speciale addestramento.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La mia Africa

Sette Oscar all’intenso dramma di Sydney Pollack con Meryl Streep e Robert Redford, tratto dall’autobiografia di Karen Blixen. La scrittrice ripercorre gli anni passati in Kenya.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Holdovers - Lezioni di vita

Alexander Payne dirige questo straordinario dramedy di formazione, premiato con un Oscar e due Golden Globe. Un professore inflessibile, uno studente indisciplinato e una cuoca sono costretti a trascorrere insieme le feste di Natale, creando un legame tanto inaspettato quanto speciale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ammore e malavita

Giampaolo Morelli, Claudia Gerini e Serena Rossi in una black comedy musicale dei Manetti bros. Napoli: un boss si finge morto per cambiare vita, ma una testimone rovina i suoi piani.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Uncharted

Blockbuster d’avventura dal noto videogame, con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas. In cerca del tesoro di Magellano, Nathan Drake e Sully affrontano il perfido Santiago Moncada.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La La Land

6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s'innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)