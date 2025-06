Guida TV Sky Cinema e NOW: We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo, Domenica 8 Giugno 2025

Domenica 8 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo, dramma romantico con Andrew Garfield e Florence Pugh, diretto da John Crowley. Una storia d’amore intensa e delicata, che segue i protagonisti nell’arco di dieci anni tra incontri fortuiti, sogni di famiglia e la sfida della malattia, con uno sguardo profondo sulla fragilità e la bellezza della vita condivisa. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda Amistad, film storico diretto da Steven Spielberg con Anthony Hopkins e Morgan Freeman. Basato su fatti realmente accaduti, racconta la lotta legale di un gruppo di schiavi africani che, dopo essersi ribellati sulla nave negriera, sfidano il sistema giudiziario americano in una battaglia per la libertà carica di tensione civile e risonanze emotive.

Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) punta sul ritmo travolgente di Ocean’s Twelve, sequel diretto da Steven Soderbergh. George Clooney guida un cast stellare in tre spettacolari colpi messi a segno in Europa per saldare il debito del primo colpo: ingegno, glamour e twist continui in puro stile heist movie. Avventura e tenerezza su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) con Il robot selvaggio, film d’animazione DreamWorks diretto da Chris Sanders. Naufragato su un’isola remota, il robot Roz dovrà imparare a vivere in armonia con la natura selvaggia, stringendo un legame speciale con un’ochetta rimasta sola. Azione ed evoluzione su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) con Lucy, il fanta-thriller firmato Luc Besson. Scarlett Johansson è una studentessa trasformata in un’arma vivente da una sostanza misteriosa, capace di espandere le capacità mentali oltre ogni limite umano, sotto lo sguardo dello scienziato Morgan Freeman.

Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) va in scena Detective Marlowe, noir elegante e cupo firmato Neil Jordan. Liam Neeson dà volto al celebre investigatore privato nel suo centesimo film, alle prese con misteri e femme fatale in una Los Angeles torbida e affascinante, accanto a Diane Kruger e Jessica Lange. Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Finché notte non ci separi, commedia sentimentale con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Durante la loro prima notte di nozze, Eleonora e Valerio si trovano a fare i conti con segreti e confessioni inaspettate, in un’altalena emotiva tra tensioni e risate. Dramma e passione su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) con Ferrari, biopic diretto da Michael Mann. Adam Driver è Enzo Ferrari in un ritratto intimo e teso ambientato nella Modena del 1957, tra corse automobilistiche, tragedie personali e crisi imprenditoriali, con una Penelope Cruz intensa e tormentata.

Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) riporta il divertimento al centro con Cambia la tua vita con un click, commedia brillante con Adam Sandler. Un architetto stressato riceve un telecomando magico che gli permette di controllare il tempo, ma scopre presto le conseguenze inattese del potere di mandare avanti, mettere in pausa o riavvolgere la vita. Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) va in onda Il Signore degli Anelli - La compagnia dell’anello, epico primo capitolo della trilogia di Peter Jackson, premiato con 4 Oscar. Frodo, giovane hobbit, intraprende il viaggio per distruggere l’anello del potere, affiancato da un gruppo di eroi uniti nella missione, tra battaglie, magia e sacrificio.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

We Live In Time - Tutto il tempo che abbiamo

Andrew Garfield e Florence Pugh sono una coppia alle prese con l’amore, la genitorialità e la malattia in questo dramma romantico diretto da John Crowley. Un incontro casuale dà inizio a una storia intensa, raccontata nell’arco di dieci anni.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Amistad

Steven Spielberg dirige Anthony Hopkins e Morgan Freeman in un'appassionante pellicola storico-giudiziaria. Imbarcati per essere venduti, un gruppo di schiavi si ribella.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ocean's Twelve

Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il robot selvaggio

Un’avventura d’animazione firmata DreamWorks e diretta da Chris Sanders. Naufragato su un’isola selvaggia, il robot Roz impara a sopravvivere grazie all’aiuto degli animali e all’amicizia con un cucciolo d’oca rimasto orfano.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Lucy

Scarlett Johansson e Morgan Freeman nel fanta-action di Luc Besson. Un criminale inietta una misteriosa sostanza chimica nel corpo di una studentessa che sviluppa poteri sbalorditivi.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Detective Marlowe

Detective Marlowe è il thriller poliziesco neo-noir targato Sky Original ed è diretto dal Premio Oscar Neil Jordan. Liam Neeson – qui al suo centesimo film - è affiancato da Diane Kruger e Jessica Lange.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Finchè notte non ci separi

Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano sono i protagonisti di questa commedia romantica, ambientata tra le strade di Roma. Il ritrovamento di un bigliettino, fa vivere ai neosposi Eleonora e Valerio una movimentata prima notte di nozze, tra conflitti e riappacificazioni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Ferrari

Michael Mann firma il film su Enzo Ferrari con Adam Driver e Penelope Cruz. Modena, 1957: tra crisi aziendale e coniugale, l'imprenditore è ossessionato dalla competitività delle sue auto. Ora disponibile.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cambia la tua vita con un click

Adam Sandler e Kate Beckinsale in una brillante commedia. Un architetto, con l’aiuto di un telecomando magico, cercherà di gestire al meglio la vita familiare e quella lavorativa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Signore degli Anelli - La compagnia dell'anello

4 Oscar al primo capitolo della saga di Peter Jackson dal romanzo di J.R.R. Tolkien. Un giovane hobbit entra in possesso di un anello dai poteri straordinari

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Alla vita

Riccardo Scamarcio e Lou de Laage nell'opera prima di Stephane Freiss. Una giovane, di famiglia ebrea ortodossa, incontra un uomo con cui esplora il desiderio di ribellarsi alla tradizione

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)