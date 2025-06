Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - La prova decisiva, Venerdi 20 Giugno 2025

Stasera in TV, Venerdi 20 Giugno, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Jack Reacher – La prova decisiva, adrenalinico action con Tom Cruise. Un ex ufficiale militare arriva in città per smascherare i veri responsabili di una strage, accusando i mandanti nascosti dietro un complotto. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) va in onda La migliore offerta, intenso dramma diretto da Giuseppe Tornatore. Geoffrey Rush interpreta un solitario antiquario, la cui vita cambia radicalmente quando scopre un misterioso segreto nei sotterranei di una villa. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette Pitch Black, primo capitolo della saga sci-fi con Vin Diesel. Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta ostile, i sopravvissuti scoprono che il vero pericolo arriva al calare dell’oscurità.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) c’è Non si scherza col fuoco, divertente commedia con John Cena. Una squadra di pompieri si trova a gestire tre bambini scatenati in attesa dei servizi sociali, con risultati imprevedibili. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda La battaglia di Hacksaw Ridge, film bellico premiato con 2 Oscar e diretto da Mel Gibson. Andrew Garfield è un obiettore di coscienza che, senza mai usare armi, salva decine di compagni durante la Seconda guerra mondiale. Su Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) c’è Lo squalo, leggendario thriller firmato Steven Spielberg. Un enorme squalo bianco minaccia un’isola turistica e scatena una caccia in mare aperto, in uno dei film più iconici della storia del cinema.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Vizi di famiglia, commedia con Jennifer Aniston, Kevin Costner e Shirley MacLaine. Una giornalista scopre un legame tra la sua famiglia e il celebre film “Il laureato”, sconvolgendo la sua visione dell’amore. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) va in onda Terraferma, film di Emanuele Crialese che affronta il tema dell’immigrazione. Un’isola siciliana viene travolta dallo sbarco di clandestini, mettendo alla prova le coscienze degli abitanti. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Bentornato Presidente, sequel di “Benvenuto Presidente!” con Claudio Bisio. Peppino Garibaldi torna sulla scena politica per riconquistare l’amore della sua vita, tra gaffe e ironia.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) c’è Per il mio bene, dramma con Barbora Bobulova e Stefania Sandrelli. Una donna malata intraprende un difficile viaggio per ritrovare l’unica persona in grado di salvarla. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) propone The Blues Brothers, cult musicale con John Belushi e Dan Aykroyd. Due fratelli organizzano un concerto per salvare l’orfanotrofio in cui sono cresciuti, tra inseguimenti, musica e ironia esplosiva.

