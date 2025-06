Guida TV Sky Cinema e NOW: Rampage - Furia animale, Domenica 22 Giugno 2025

Stasera in TV, Sabato 21 Giugno, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno (canale 301, ore 21.15) c'è Rampage – Furia animale, spettacolare action con Dwayne Johnson alle prese con creature geneticamente modificate che seminano il panico: una corsa contro il tempo tra adrenalina e distruzione. Sky Cinema Due (canale 302, ore 21.15) propone invece Il seme del fico sacro, dramma iraniano firmato Mohammad Rasoulof, in cui la promozione di un uomo viene sconvolta da una pistola scomparsa e da una figlia che rompe il silenzio familiare, tra tensioni private e riflessi sociali. Il viaggio continua su Sky Cinema Collection (canale 303, ore 21.15) con Gravity, capolavoro sci-fi con Sandra Bullock e George Clooney, dove lo spazio profondo diventa scenario di sopravvivenza e introspezione.

Per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family (canale 304, ore 21.00) torna l’intramontabile Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: Robin Williams commuove e diverte nei panni di una tata improvvisata dal cuore enorme. L’azione prosegue su Sky Cinema Action (canale 305, ore 21.00) con Killing Season, duello fisico e psicologico tra Robert De Niro e John Travolta, mentre su Sky Cinema Suspense (canale 306, ore 21.00) c’è The Prestige, intrigo illusionistico diretto da Christopher Nolan con due rivali pronti a tutto pur di conquistare il pubblico e distruggersi a vicenda.

Il tono si fa più leggero su Sky Cinema Romance (canale 307, ore 21.00) con Per tutta la vita, brillante commedia corale su matrimoni invalidati e seconde possibilità sentimentali, tra risate e riflessioni. Il dramma conquista Sky Cinema Drama (canale 308, ore 21.00) con Molto forte, incredibilmente vicino, intensa storia post-11 settembre con Tom Hanks, dove un bambino affronta il dolore della perdita in un viaggio emotivo e toccante. Su Sky Cinema Comedy (canale 309, ore 21.00) si ride con Terapia d’urto, scoppiettante commedia con Adam Sandler e Jack Nicholson, tra metodi terapeutici assurdi e scoperte interiori.

Chiude la programmazione di prima serata Sky Cinema Uno +24 (canale 310, ore 21.15) con l’epica conclusione de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311, ore 21.15) arriva Thelma, tenera e spassosa commedia guidata da una straordinaria June Squibb, decisa a vendicarsi con coraggio e ironia.

