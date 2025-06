Guida TV Sky Cinema e NOW: Jack Reacher - Punto di non ritorno, Venerdi 27 Giugno 2025

Stasera in TV, Venerdì 27 Giugno 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) propone Jack Reacher – Punto di non ritorno, action adrenalinico con Tom Cruise. L’ex militare dovrà sventare un complotto che ha coinvolto una sua collega e affrontare una verità sconvolgente sul proprio passato. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) manda in onda Nel nostro cielo un rombo di tuono, toccante documentario su Gigi Riva. Un racconto intenso, tra infanzia difficile e trionfi sportivi, dedicato a uno dei più grandi calciatori italiani. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) presenta Io sono leggenda, cult post-apocalittico con Will Smith. Un virus ha sterminato l’umanità e trasformato i superstiti in creature mostruose. L’ultimo uomo immune cerca una cura nel silenzio di New York.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Inkheart – La leggenda di Cuore d’inchiostro, avventura fantastica con Brendan Fraser. Un padre e sua figlia hanno un dono straordinario: fanno uscire i personaggi dai libri, ma ogni magia ha un prezzo. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) propone Gangster Squad, crime movie ambientato nella Los Angeles degli anni ’40. Josh Brolin, Ryan Gosling e Sean Penn si sfidano in una lotta spietata tra legalità e crimine organizzato. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) va in onda Il capitale umano, dramma firmato Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. In una Brianza ricca e ambigua, un incidente mortale innesca una catena di rivelazioni.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Colazione da Tiffany in versione restaurata. Audrey Hepburn è l’iconica Holly Golightly, giovane sognatrice a caccia di una vita migliore nella Manhattan degli anni Sessanta. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette One Life, intenso film storico con Anthony Hopkins. Nicholas Winton salvò centinaia di bambini ebrei prima dell’invasione nazista, un atto di coraggio rimasto nascosto per decenni. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Come ti rovino le vacanze, divertente avventura con Ed Helms e Christina Applegate. Una famiglia parte per un viaggio spensierato, ma tra disastri e imprevisti il caos è assicurato.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Con chi viaggi, commedia su quattro sconosciuti costretti a condividere un viaggio in auto. Fabio Rovazzi, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi sono diretti dagli YouNuts!. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) replica L’ora più buia, dramma storico con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill, che fronteggiò la minaccia nazista prendendo decisioni cruciali per il destino del Regno Unito.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Nel nostro cielo un rombo di tuono

Un docu-film biografico sul campione Gigi Riva. Dall'infanzia alla gloria, la vita e la carriera del grande calciatore.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Io sono leggenda

Cult di fantascienza con Will Smith. Un virus ha decimato l'umanità trasformando i superstiti in mostri. Uno scienziato immune al morbo studia una cura nel suo laboratorio.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Inkheart - La leggenda di Cuore d'inchiostro

Brendan Fraser in una avventura fra realtà e fantasia. La dodicenne Maggie e suo padre hanno il potere di rendere umani i personaggi dei romanzi. Ma c'è un effetto collaterale...

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Gangster Squad

Josh Brolin, Ryan Gosling e Sean Penn in un poliziesco tratto da una storia vera. Los Angeles, anni 40: una squadra di agenti incorruttibili lotta per colpire al cuore l'impero di un gangster.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il capitale umano

Paolo Virzì dirige Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino. Brianza: un incidente mortale segna il destino di due famiglie in un lento riaffiorare di segreti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Colazione da Tiffany (Vers. Rest.)

L’indimenticabile Audrey Hepburn nei panni di una provinciale in scalata sociale a New York. Al suo fianco George Peppard in un’epocale commedia romantica diretta da Blake Edwards.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

One Life

One Life racconta la vera storia di Nicholas Winton, l'uomo che salvò centinaia di bambini dall'orrore della Shoah. Con Anthony Hopkins e Helena Bonham Carter.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ti rovino le vacanze

Ed Helms, Christina Applegate e Chevy Chase in una commedia 'on the road'. Una simpatica famiglia, in viaggio verso un insolito parco giochi, affronta una serie di catastrofici eventi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Con chi viaggi

Gli YouNuts! dirigono una comedy on the road con Fabio Rovazzi, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Una app di Car-Sharing riunisce 4 sconosciuti in un viaggio avventuroso.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ora piu' buia

Oscar al trucco e a Gary Oldman nei panni dell'uomo che fermo' Hitler. 1940: l'avanzata nazista induce il Primo Ministro Churchill a prendere decisioni drammatiche per il bene del paese

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)