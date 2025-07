Guida TV Sky Cinema e NOW: Il regno del pianeta delle scimmie, Mercoledi 2 Luglio 2025

Stasera in TV, grande appuntamento Mercoledì 2 Luglio 2025 con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in onda Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo della saga ambientato tre secoli dopo la morte di Cesare. Le scimmie dominano il pianeta mentre gli umani, ormai allo stadio primitivo, sopravvivono ai margini. Un giovane scimpanzé si ritrova coinvolto in un conflitto fra un tiranno che vuole consolidare il suo potere e una misteriosa ragazza umana che rappresenta la speranza di una nuova convivenza. Un film epico che esplora i concetti di eredità, evoluzione e identità. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) c’è Hurricane – Il grido dell’innocenza, coinvolgente biopic con Denzel Washington nei panni del pugile Rubin “Hurricane” Carter, ingiustamente accusato di omicidio e incarcerato nel pieno della sua carriera. Un dramma potente sulla discriminazione, la tenacia e il desiderio di giustizia. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone Jurassic World – Il regno distrutto, secondo episodio della trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Mentre l’Isla Nublar è minacciata da un’eruzione vulcanica, Owen e Claire cercano di salvare i dinosauri, scoprendo nel frattempo un piano segreto che potrebbe cambiare per sempre il rapporto tra uomo e natura.

Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) arriva IF – Gli amici immaginari, favola moderna diretta da John Krasinski con Ryan Reynolds. La piccola Bea scopre di poter vedere gli amici immaginari dimenticati, gli “If”, e decide di aiutarli a ritrovare i loro bambini ormai cresciuti. Un’avventura emozionante che celebra il potere della fantasia e della memoria. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) propone Un colpo di fortuna, film di Woody Allen ambientato a Parigi. La serenità apparente di una giovane coppia viene scossa dall’incontro della moglie con un ex compagno di scuola, riaccendendo sentimenti assopiti e portando alla luce inquietudini nascoste. Un raffinato dramma sentimentale con toni noir. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) va in onda Il paziente inglese, kolossal romantico premiato con 9 Oscar. Nella Toscana devastata dalla guerra, un’infermiera si prende cura di un uomo sfigurato che nasconde una storia d’amore e tradimento destinata a emergere lentamente. Interpretazioni intense di Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe.

Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) manda in onda Non odiare, opera prima di Mauro Mancini con Alessandro Gassmann. Un chirurgo ebreo si ritrova a dover soccorrere un uomo ferito, ma lo abbandona alla vista di una svastica tatuata sul petto. Lacerato dal rimorso, tenterà un improbabile riscatto. Un film che affronta il peso dell’odio e la possibilità del perdono. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) c’è Lockdown all’italiana, commedia diretta da Enrico Vanzina con Ezio Greggio e Ricky Memphis. Due coppie sull’orlo della separazione si ritrovano bloccate in casa durante il primo lockdown, dando vita a scontri, riconciliazioni e situazioni esilaranti che riflettono le nevrosi della pandemia.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Il potere dei soldi, thriller con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth ambientato nel mondo delle multinazionali e dello spionaggio industriale. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) ritorna Nowhere Special – Una storia d’amore, commovente film di Uberto Pasolini con James Norton.

