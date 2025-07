🕵️‍♀️ PETRA 3 STAGIONE: Paola Cortellesi torna su Sky e NOW a ottobre! Teaser trailer ufficiale 🔥

💥 Petra sta per tornare! Il teaser trailer ufficiale della Terza Stagione è finalmente qui e promette emozioni incredibili per tutti i fan della serie Sky Original più amata!

#Petra3 #PaolaCortellesi #SkyOriginal #Sky #NOW #SkyCinema #NOW #AndreaPennacchi #MariaSoleTognazzi #SerieTV #CinemaItaliano #SkyStudios #Cattleya #Genova #Poliziesco #TeaserTrailer #Ottobre2025

🎬 CAST STELLARE confermato:

Paola Cortellesi ritorna nei panni dell'indimenticabile Petra Delicato

ritorna nei panni dell'indimenticabile Petra Delicato Andrea Pennacchi ancora al fianco come il fidato Antonio Monte

ancora al fianco come il fidato Antonio Monte Maria Sole Tognazzi dietro la macchina da presa per la regia

🕵️‍♀️ Una Petra completamente inedita: In questa nuova stagione scopriremo un lato completamente nuovo dell'ispettrice dal carattere diretto e brillante. Una situazione familiare inaspettata che la vedrà protagonista in una veste che difficilmente avremmo potuto immaginare, ma che non le impedirà di dedicarsi alle sue indagini a Genova.

🎯 Cosa aspettarsi:

Due nuove storie avvincenti

Indagini mozzafiato nella splendida Genova

Colpi di scena e riflessioni profonde

Il carattere fuori dagli schemi che amiamo di Petra

📺 Dove e quando: In arrivo a ottobre 2025 in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW

🏆 Una produzione Sky Studios e Cattleya Srl in collaborazione con BETA FILM che conferma l'eccellenza del cinema italiano.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

UNISCITI ALLA NOSTRA COMMUNITY E SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA

PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DIGITALI E LA TECNOLOGIA!

Sito Web ufficiale - Digital-News.it - https://www.digital-news.it

Forum ufficiale - Digital-Forum.it - https://www.digital-forum.it

Facebook - https://www.facebook.com/digitalsat

X | Twitter - https://x.com/digitalsat_it

Linkedin - https://www.linkedin.com/company/digital-sat.it/

Instagram - https://www.instagram.com/digitalnews_it/

YouTube - https://www.youtube.com/@digitalnews_it

Telegram - https://t.me/digitalnewsit

Le immagini del video sono impiegate unicamente a scopo di cronaca, commento e informazione, secondo quanto stabilito dall’art. 70 della Legge 22 aprile 1941, n. 633. Tutti i diritti appartengono ai rispettivi titolari.