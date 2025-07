Guida TV Sky Cinema e NOW: I predatori dell'arca perduta, Giovedi 10 Luglio 2025

Stasera in TV, Giovedi 10 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda I predatori dell’Arca perduta, primo leggendario capitolo della saga di Indiana Jones. Harrison Ford interpreta l'archeologo più celebre del cinema, impegnato in una corsa contro i nazisti negli anni '30 per ritrovare l'Arca dell'Alleanza, potente reliquia biblica. Diretto da Steven Spielberg e ideato da George Lucas, il film mescola avventura, ironia e azione in un ritmo serrato che ha fatto scuola. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone L’innocenza, film giapponese di Hirokazu Kore’eda, premiato a Cannes per la sceneggiatura. Un ragazzino accusa un insegnante di molestie, mentre la madre si batte per proteggerlo. Ma tra mezze verità e colpi di scena, il confine tra giusto e sbagliato si fa sempre più sottile. Un dramma intenso e delicato sulla complessità dei sentimenti e la fragilità della percezione. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette Il cavaliere oscuro, capolavoro di Christopher Nolan con Christian Bale nei panni di Batman. A minacciare Gotham c’è il folle e imprevedibile Joker di Heath Ledger, in una delle performance più iconiche della storia del cinema. Un thriller cupo e realistico che ha rivoluzionato il genere dei cinecomic.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Dolcissime, commedia sensibile diretta da Francesco Ghiaccio. Tre adolescenti, spesso bullizzate per il loro aspetto, decidono di partecipare a una competizione di nuoto sincronizzato per dimostrare il proprio valore. Un racconto di crescita e autodeterminazione, con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) va in onda Bumblebee, spin off della saga Transformers. Hailee Steinfeld è una teenager che scopre che il Maggiolino giallo trovato in uno sfasciacarrozze è in realtà un Autobot in fuga. Prodotto da Steven Spielberg, il film mescola azione, nostalgia anni ’80 e amicizia tra umano e robot. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) trasmette Ai confini del male, thriller diretto da Vincenzo Alfieri. Due carabinieri, interpretati da Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, indagano sulla scomparsa di due ragazzi dopo un rave in una piccola comunità. Mentre emergono inquietanti segreti, il confine tra giustizia e vendetta si fa labile. Un noir teso e claustrofobico firmato Sky Original.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone il classico Il dottor Zivago, vincitore di 5 Oscar. Ambientato tra le rivoluzioni russe, racconta la travolgente storia d’amore tra lo stimato medico Yuri Zivago (Omar Sharif) e l’infermiera Lara (Julie Christie). Un’epopea sentimentale potente e struggente tratta dal romanzo di Boris Pasternak. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) manda in onda Iddu – L’ultimo padrino, film drammatico ambientato nella Sicilia dei primi anni 2000. L’ex sindaco Catello, coinvolto in affari mafiosi, collabora con i Servizi Segreti per arrivare alla cattura di Matteo Messina Denaro, ultimo boss latitante. Diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, il film indaga il legame tra politica e criminalità. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) presenta The Parenting, commedia dark con Brian Cox e Lisa Kudrow. Una giovane coppia organizza un weekend per far incontrare i rispettivi genitori, ma l’idillio si trasforma in caos quando si scopre che la casa affittata è infestata. Umorismo surreale e atmosfere horror per una satira familiare sopra le righe.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) viene replicato Gli anni belli, la storia di un’adolescente ribelle in vacanza in campeggio negli anni ’90, con Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna L’esercito delle dodici scimmie, visione distopica con Bruce Willis e Brad Pitt, ambientata in un futuro segnato da un’epidemia che ha annientato l’umanità.

