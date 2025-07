Guida TV Sky Cinema e NOW: Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, Venerdi 11 Luglio 2025

Stasera in TV, Venerdi 11 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, biopic che ripercorre l’intera parabola esistenziale e politica di Ronald Reagan, interpretato da Dennis Quaid. Dall’infanzia nell’Illinois alla carriera di attore a Hollywood, fino all’ascesa alla presidenza degli Stati Uniti negli anni ’80, il film esplora il lato pubblico e privato di uno dei leader più iconici della storia americana. Con Penelope Ann Miller e Jon Voight nel cast, è un ritratto ambizioso tra mito e realtà. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone A History of Violence, thriller diretto da David Cronenberg. Viggo Mortensen è un uomo qualunque che diventa eroe nazionale dopo aver ucciso due rapinatori in un locale. Ma il suo passato oscuro riaffiora, attirando l’attenzione di inquietanti individui. Un dramma psicologico sul doppio volto dell’identità, dove la violenza si insinua nelle pieghe della quotidianità. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) torna L’uomo d’acciaio, reboot della saga di Superman con Henry Cavill nei panni dell’iconico supereroe. Cresciuto sulla Terra dopo essere fuggito dal pianeta Krypton, Clark Kent scopre il proprio destino mentre il mondo si trova minacciato da forze aliene. Azione spettacolare e riflessioni sull’identità in un kolossal firmato Zack Snyder.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) trasmette Shrek Terzo, dove l’orco verde deve affrontare l’inaspettato compito di diventare re. Determinato a evitare la corona, parte alla ricerca di un erede più adatto. Con l’aiuto dell’inseparabile Ciuchino e del Gatto con gli stivali, Shrek vivrà un’avventura esilarante tra equivoci e battaglie. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) propone I tre moschettieri – Milady, secondo capitolo della nuova saga ispirata al romanzo di Alexandre Dumas. Con Eva Green, Francois Civil e Vincent Cassel, il film è ambientato nella Francia del 1627 tra guerre religiose e intrighi di corte. Il giovane D’Artagnan affronta nuove sfide accanto alla misteriosa Milady de Winter. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) manda in onda 28 giorni dopo, horror post-apocalittico diretto da Danny Boyle. Cillian Murphy si risveglia in un ospedale di Londra e scopre una città deserta e devastata. Un virus sperimentale, diffuso da scimpanzé liberati da animalisti, ha trasformato la popolazione in creature rabbiose. Un cult angosciante e viscerale.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta Shall We Dance?, commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Intrappolato nella monotonia della vita borghese, un uomo ritrova se stesso attraverso la danza. Una storia leggera sull’amore, il desiderio di cambiamento e le seconde possibilità. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Le confessioni, film di Roberto Andò con Toni Servillo e Pierfrancesco Favino. Durante un vertice del G8 in un hotel di lusso, uno dei ministri viene trovato morto dopo aver parlato con un enigmatico monaco. Un thriller filosofico sul potere, la colpa e il silenzio. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) propone Vacanze ai Caraibi, commedia episodica diretta da Neri Parenti con Christian De Sica. Tre storie ambientate sotto il sole dei tropici: una figlia che presenta un fidanzato improbabile, una relazione esplosiva e un uomo in crisi senza accesso al web. Umorismo balneare in puro stile natalizio italiano.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone I predatori dell’Arca perduta, primo mitico capitolo della saga con Harrison Ford diretto da Steven Spielberg. Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) replica L’innocenza, il film di Hirokazu Kore’eda premiato a Cannes, che affronta con delicatezza le zone grigie della verità e del trauma infantile.

Reagan: Un Presidente sotto i riflettori

Dennis Quaid, Penelope Ann Miller e Jon Voight nel biopic che ripercorre la vita privata e politica di Ronald Reagan, Presidente degli Stati Uniti negli anni 80. Dall'infanzia in Illinois, alla carriera hollywoodiana fino al palcoscenico mondiale come capo della Casa Bianca

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

A History of Violence

David Cronenberg dirige Viggo Mortensen in un thriller fra apparenza e realtà. Dopo aver ucciso 2 rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'uomo d'acciaio

Il ritorno sullo schermo del leggendario Superman, alias Clark Kent, interpretato da Henry Cavill. Giunto dal pianeta Krypton e dotato di superpoteri, il supereroe indaga sulle sue origini

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek Terzo

Terzo capitolo con il simpatico orco verde. Shrek eredita il trono del suocero, ma la vita di corte non fa per lui. Aiutato da Ciuchino e dal Gatto con gli stivali, cercherà un sostituto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I tre moschettieri - Milady

Eva Green, Francois Civil e Vincent Cassel nel secondo capitolo della saga tratta dall'opera letteraria di Alexandre Dumas. Francia, 1627: mentre divampa la guerra tra cattolici e ribelli protestanti, il prode spadaccino D'Artagnan si imbatte nell'enigmatica Milady de Winter

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

28 giorni dopo

Horror apocalittico di Danny Boyle con Cillian Murphy. Gli animalisti liberano degli scimpanzè infettati da un virus creato in laboratorio, innescando un’epidemia terrificante.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Shall We Dance?

Commedia romantica con Richard Gere, Jennifer Lopez e Susan Sarandon. Un uomo soffocato dalla routine quotidiana ritrova la gioia di vivere grazie a un'insegnante di ballo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Le confessioni

Toni Servillo e Pierfrancesco Favino nella pellicola di Roberto Ando'. In un albergo di lusso sta per riunirsi il G8 dei ministri dell'economia per decidere il futuro del mondo occidentale

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Vacanze ai Caraibi

Commedia a episodi di Neri Parenti guidata da Christian De Sica. Due coniugi in balia delle scelte della figlia; la passione di una coppia poco compatibile; un uomo su un'isola senza wi-fi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L’innocenza

Miglior sceneggiatura a Cannes 2023 per il delicato film di Hirokazu Kore'eda. Un preadolescente, vittima di un professore, e' difeso dalla madre. Ma la verita' e' incerta

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)