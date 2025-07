Guida TV Sky Cinema e NOW: Una terapia di gruppo, Domenica 13 Luglio 2025

Stasera in TV, Domenica 13 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Una terapia di gruppo, commedia brillante guidata da Claudio Bisio. Sei pazienti affetti da Disturbo Ossessivo Compulsivo si ritrovano per errore nello studio di uno psicoterapeuta, che però non si presenta. In attesa, decidono di autogestire una sessione collettiva. Il risultato è un confronto surreale, ricco di equivoci e battute, che mette in luce manie, nevrosi e umanità dei protagonisti. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) propone Il tenente ottomano, dramma storico-romantico con Ben Kingsley e Josh Hartnett. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, una giovane infermiera americana lascia la sua terra per lavorare in un ospedale dell’Impero Ottomano. L’incontro con un tenente locale accende una passione proibita sullo sfondo del conflitto imminente. Un film che intreccia amore, fede e tensioni culturali. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) trasmette Il gladiatore, epico capolavoro firmato Ridley Scott con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Maximus, generale romano tradito e condannato alla schiavitù, risorge come gladiatore per vendicare la morte della sua famiglia e sfidare l’imperatore Commodo. Cinque Oscar e scene d’azione memorabili per una delle pellicole più amate del nuovo millennio.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone il cult Jumanji, fantasy con Robin Williams. Due ragazzi scoprono un misterioso gioco da tavolo, capace di trasformare ogni lancio di dadi in catastrofi reali. Un’avventura piena di sorprese e creature incredibili, tra suspense, divertimento e magia. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda Mission: Impossible II, secondo capitolo della saga con Tom Cruise, diretto da John Woo. Ethan Hunt deve fermare un ex agente impazzito che minaccia il mondo con un virus letale. Lo aiuta una ladra affascinante e imprevedibile. Azione, sparatorie in slow motion e adrenalina in puro stile Woo. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) trasmette Manhattan Nocturne, thriller con Adrien Brody. Un giornalista d'inchiesta viene coinvolto da una donna misteriosa in un caso di omicidio, ma la sua ossessione per la verità lo conduce verso un baratro fatto di segreti, ricatti e pericoli letali.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) presenta In amore niente regole, commedia diretta e interpretata da George Clooney, con Renée Zellweger e John Krasinski. Ambientata negli anni Venti, racconta il triangolo amoroso tra una reporter intraprendente, una star del football e il suo allenatore. Un omaggio alle screwball comedy con dialoghi frizzanti e scenografie rétro. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) propone Bernard & Doris - Complici amici, con Susan Sarandon e Ralph Fiennes. La storia vera dell’insolita amicizia tra la miliardaria Doris Duke e il suo maggiordomo gay Bernard Lafferty. Un legame tanto eccentrico quanto profondo, che scardina le convenzioni sociali. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) trasmette Maggie Moore(s) - Un omicidio di troppo, crime comedy Sky Original con Jon Hamm e Tina Fey. Due donne con lo stesso nome vengono uccise a breve distanza, scatenando il caos in una tranquilla cittadina dell’Arizona. Il capo della polizia indaga, tra sospetti e gag surreali.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) torna Uncharted, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) viene riproposto Piccolo corpo di Laura Samani.

