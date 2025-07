Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore II, Lunedi 14 Luglio 2025

Stasera in TV, Lunedì 14 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) e Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.45) propongono Il gladiatore II, l’atteso sequel firmato Ridley Scott, che ci riporta nell’Antica Roma oltre vent’anni dopo il primo capitolo. Paul Mescal interpreta Lucius, il giovane nipote di Commodo ormai adulto, coinvolto in un nuovo intrigo imperiale che riaccende lo spirito epico del primo film. Accanto a lui Pedro Pascal e Denzel Washington in ruoli di rilievo, tra vendette, lotte politiche e l’intramontabile forza del Colosseo. Un kolossal moderno che unisce spettacolarità e intensità drammatica. Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) trasmette American Gigolo, cult sensuale degli anni ’80 che ha consacrato Richard Gere. Nei panni di un gigolò d’élite di Los Angeles, finisce al centro di un’indagine per omicidio quando una cliente viene trovata brutalmente assassinata. Tra lusso, perversione e ambiguità morale, un noir che ha segnato un’epoca.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone Barely Lethal - 16 anni e spia, action frizzante con Hailee Steinfeld, Jessica Alba e Samuel L. Jackson. Megan, addestrata fin da bambina come assassina, finge la sua morte per vivere una vita normale da adolescente. Ma il passato torna a cercarla in un mix di azione e umorismo teen. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) manda in onda Assassin, thriller tecnologico con Bruce Willis. Un rivoluzionario microchip consente di trasferire coscienze nei corpi di soldati in missione. Quando un agente muore misteriosamente, il confine tra controllo e disumanizzazione si fa sottile e letale. Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) presenta On the Line, thriller Sky Original con Mel Gibson. Durante una trasmissione notturna, un ascoltatore minaccia in diretta di uccidere la famiglia del conduttore se non soddisfa le sue richieste. Tensione crescente e colpi di scena per un racconto serrato tutto in tempo reale.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Lei mi parla ancora, film Sky Original diretto da Pupi Avati. Con Renato Pozzetto, racconta la storia commovente di un uomo che, dopo la morte della moglie, ripercorre la loro lunga vita insieme, ritrovando nei ricordi la voce dell’amore perduto. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Una storia nera, legal drama con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano. Carla riesce a lasciare un marito violento, ma l’uomo non accetta la separazione. Una tragedia annunciata si consuma tra silenzi, processi e ferite mai sanate. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) manda in onda Un anno difficile, nuova commedia sociale dei registi di Quasi amici. Due uomini sommersi dai debiti si uniscono a un gruppo di attivisti ambientali, sperando di approfittare dei benefici offerti dal collettivo. Una riflessione ironica sul cinismo e le contraddizioni dell’impegno moderno.

Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone Una terapia di gruppo con Claudio Bisio, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna il dramma romantico Il tenente ottomano con Ben Kingsley e Josh Hartnett.

