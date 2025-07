Guida TV Sky Cinema e NOW: Ready Player One, Domenica 20 Luglio 2025

Stasera in TV, Domenica 20 Luglio 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, che propongono una serata dedicata al grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Ready Player One apre la prima serata su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) con la spettacolare trasposizione cinematografica firmata Steven Spielberg del romanzo cult di Ernest Cline. Ambientato nel 2045, il film segue le avventure di un giovane gamer catapultato nell’universo virtuale dell’OASIS, dove partecipa a una caccia al tesoro digitale ricca di citazioni pop, mondi alternativi e adrenalina pura. Un’esplosione visiva che fonde nostalgia e futurismo. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15), L’ombra del giorno racconta una storia d’amore impossibile e intensa sullo sfondo dell’Italia fascista del 1938. Riccardo Scamarcio è un ristoratore convinto del regime, ma l’incontro con la giovane cameriera interpretata da Benedetta Porcaroli cambierà tutto: la ragazza ha un segreto che metterà in discussione ogni certezza, in un dramma sentimentale dalle atmosfere sospese e struggenti. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) continua il viaggio nel tempo con Ritorno al Futuro - Parte II. Michael J. Fox e Christopher Lloyd tornano nei panni di Marty e Doc in una nuova missione temporale che li porta nel 2015, ma con effetti collaterali imprevisti anche sul passato. Una trama complessa, brillante e ricca di trovate visionarie, che rafforza il mito della trilogia di Zemeckis.

Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) propone una fiaba rivisitata in chiave ironica con Biancaneve. Julia Roberts è una Regina Cattiva fuori dagli schemi in questa versione visivamente sontuosa della classica storia, dove la giovane Biancaneve, con l’aiuto di sette nanetti fuori legge, dovrà riconquistare il proprio destino. Un mix di magia, azione e humour che intrattiene tutta la famiglia. Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) torna all’adrenalina con Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, quarto episodio della saga. Tom Cruise guida una squadra segreta in una missione che lo porterà a scoprire una minaccia globale, con il Cremlino distrutto da un attentato e il mondo in bilico. Ritmo serrato, scene spettacolari e tensione altissima dall’inizio alla fine. Sky Cinema Suspence HD (canale 306, ore 21.00) presenta Eileen, thriller elegante e perturbante con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. In un grigio carcere del New England, l’arrivo di una nuova psicologa scuote la monotona esistenza di Eileen, svelando tensioni sotterranee, desideri repressi e un crescendo di inquietudine che sfocia nell’inaspettato.

Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) propone Sex And The City, il primo film tratto dalla celebre serie cult. Carrie si prepara al matrimonio con Mr. Big, Charlotte affronta la maternità, Samantha si gode la vita in California e Miranda vive una crisi coniugale. Tra moda, sentimenti e amicizia, il film mantiene lo stile glamour e ironico che ha reso iconico il gruppo di New York. Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) trasmette Uno di noi, dramma intenso con Kevin Costner e Diane Lane. Dopo una tragedia familiare, una coppia lascia il proprio ranch per salvare la nuora e il nipote, finiti nelle mani di una famiglia violenta. Un racconto profondo sull’amore, il dolore e il senso di giustizia, tra paesaggi americani e atmosfere da western moderno. Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) offre Non sposare le mie figlie 2, sequel della commedia francese campione d’incassi. La famiglia Verneuil affronta nuove sfide multiculturali e situazioni esilaranti legate al matrimonio, in un racconto divertente che gioca con pregiudizi e differenze culturali con leggerezza e ritmo brillante.

Per chi se lo fosse perso, Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) ripropone C’era una volta il crimine, mentre Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) manda in onda Il traditore con Pierfrancesco Favino, per rivivere la storia drammatica e fondamentale di Tommaso Buscetta.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Ready Player One

Steven Spielberg adatta il romanzo di fantascienza di Ernest Cline. Anno 2045: un giovane entra in un videogioco per sfidare gli altri partecipanti a una caccia al tesoro virtuale.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'ombra del giorno

Giuseppe Piccioni dirige Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Ascoli Piceno, 1938: un ristoratore filofascista s'innamora della sua nuova cameriera. Ma la ragazza nasconde un segreto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ritorno al Futuro - Parte II

Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Biancaneve

Julia Roberts è la Regina Cattiva in un'irriverente versione della famosa fiaba. Dopo la morte del padre, Biancaneve deve affrontare la perfida matrigna. Sarà aiutata da 7 nanetti briganti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Quarto capitolo della saga con Tom Cruise, Jeremy Renner e Simon Pegg. L'agente Ethan Hunt deve scovare l'organizzazione terroristica che ha distrutto il Cremlino con un attentato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Eileen

Thriller sofisticato con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie. Eileen conduce una vita monotona come segretaria in un carcere, ma le cose cambiano con l'arrivo della nuova psicologa

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sex And The City

Primo film tratto dalla leggendaria serie. Mentre Carrie ha deciso di sposare Mr. Big, Samantha si gode la California, Charlotte adotta una bimba e Miranda e' in crisi con Steve (

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Uno di noi

Kevin Costner e Diane Lane in un dramma dai risvolti thrilling. Uno sceriffo e la moglie lasciano il ranch nel Montana per salvare la nuora e il nipote da una famiglia di criminali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non sposare le mie figlie 2

Sequel della fortunata commedia sulla convivenza tra culture differenti. Claude e Marie devono trovare il modo per trattenere le loro figlie che hanno deciso di lasciare la Francia

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

C'era una volta il crimine

Terzo capitolo della saga di Massimiliano Bruno, con Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli ed Edoardo Leo. La banda viaggia fino al 1943 per rubare la Gioconda ai francesi

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il traditore

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimoniò nel maxiprocesso contro Cosa Nostra.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)