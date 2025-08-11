Guida TV Sky Cinema e NOW: Trap, Lunedi 11 Agosto 2025

Stasera in TV, grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata che spazia tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda Trap, thriller di M. Night Shyamalan con Josh Hartnett, che racconta la storia di un padre che accompagna la figlia a un concerto, solo per scoprire che è una trappola per incastrare un serial killer noto come Il Macellaio; la stessa pellicola viene replicata alle 21.45 su Sky Cinema Suspense HD (canale 306). Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15 Amistad di Steven Spielberg porta sullo schermo la rivolta di un gruppo di schiavi durante una traversata forzata, con Anthony Hopkins e Morgan Freeman protagonisti di un intenso dramma storico-giudiziario.

Il ciclo dedicato ai romanzi di Marco Malvaldi prosegue su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15 con I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio, dove il commissario Fusco e il nuovo arrivato Beppe indagano su una misteriosa morte di un prete, offrendo un mix di giallo e ironia ambientato nella Pineta. Per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD (canale 304) alle 21.00, Wonka con Timothée Chalamet svela le origini del celebre cioccolatiere, in un’avventura che mescola sogno e sfide contro una concorrenza spietata. L’azione arriva su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con 800 eroi, un racconto intenso dell’attacco giapponese a Shanghai nel 1937, dove un manipolo di soldati cinesi oppone una resistenza eroica.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00, Ma chi ti conosce? è una commedia romantica che intreccia il presente e il passato attraverso la storia di Silvia e Alessio, interpretati da Simona Tabasco e Antonio Folletto, uniti da un incantesimo d’amore. Il dramma politico è protagonista su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00 con Vice – L’uomo nell’ombra, biopic premiato all’Oscar che racconta la controversa figura di Dick Cheney, interpretata da Christian Bale. La serata comedy è affidata a Ocean’s Eleven – Fate il vostro su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00, un classico del genere con colpi di scena e un cast stellare.

Per chi vuole recuperare, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15 torna Into the Ashes – Storia criminale, dramma con Frank Grillo che riprende temi di vendetta e redenzione, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15 è in replica Emma, adattamento dal romanzo di Jane Austen con Gwyneth Paltrow, capace di fondere romanticismo e atmosfera ottocentesca, impreziosito da una colonna sonora premiata con l’Oscar.

Trap

Josh Hartnett è il protagonista di questo thriller firmato M. Night Shyamalan. Un padre accompagna la figlia a un concerto, ma l’evento si rivela essere una trappola per incastrare un serial killer noto come Il Macellaio

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.45/canale 306)

Amistad

Steven Spielberg dirige Anthony Hopkins e Morgan Freeman in un'appassionante pellicola storico-giudiziaria. Imbarcati per essere venduti, un gruppo di schiavi si ribella.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio

Undicesimo film targato Sky tratto dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Il neoarrivato Beppe e il commissario Fusco indagano sulla misteriosa morte di un prete.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonka

Con Timothée Chalamet il film racconta le origini del personaggio creato da Roald Dahl. In una città piena di insidie, il sogno di Willy Wonka di aprire una fabbrica di cioccolato si scontra con la concorrenza spietata di tre mastri cioccolatai corrotti.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

800 eroi

Il maggiore incasso globale del 2020 è l’action che ricostruisce l'attacco giapponese a Shanghai. 1937: un manipolo di soldati cinesi oppone una strenua resistenza all'invasione nipponica.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Ma chi ti conosce?

Simona Tabasco e Antonio Folletto interpretano due persone apparentemente incompatibili che si attraggono, in questa brillante commedia romantica. Silvia, aspirante violinista e Alessio, piastrellista romano, scoprono che un incantesimo d'amore lega le loro vite attraverso i secoli.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vice - L'uomo nell'ombra

Oscar al trucco per il biopic di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, controverso vicepresidente americano durante i mandati di George W. Bush.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ocean's Eleven - Fate il vostro

Colpo grosso a Las Vegas per George Clooney, Brad Pitt e un cast di stelle. Un ex galeotto raduna dieci complici per rapinare un caveau nella capitale del gioco d'azzardo

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Into the Ashes - Storia criminale

Le ceneri di un passato criminale tornano a vivere con Frank Grillo, Marguerite Moreau e Luke Grimes. Un ex rapinatore inizia una nuova vita, ma la vendetta dei vecchi soci lo perseguita.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Emma

Dal romanzo di Jane Austen, una storia di intese amorose con Gwyneth Paltrow. 1800: una giovane aristocratica inglese aiuta una ragazza timida a trovare l'uomo giusto. Oscar alle musiche.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)