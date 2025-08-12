Guida TV Sky Cinema e NOW: Star Trek - Il futuro ha inizio, Martedi 12 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV, martedi 12 Agosto 2025 grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata che spazia tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La programmazione di Sky Cinema offre una serata variegata e di qualità. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21.15 va in onda Star Trek – Il futuro ha inizio, il primo capitolo del reboot firmato da J.J. Abrams con Chris Pine e Zachary Quinto, che vede Kirk e Spock affrontare la loro prima missione a bordo dell’Enterprise, un film premiato con l’Oscar per il trucco. Su Sky Cinema Due HD (canale 302) alle 21.15, il dramma intenso e premiato con 2 Oscar Manchester by the Sea racconta la storia di Lee, interpretato da Casey Affleck, che torna nella sua città natale per prendersi cura del nipote dopo la morte del fratello, con la partecipazione di Michelle Williams.

Il ciclo dedicato ai gialli di Marco Malvaldi continua su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21.15 con I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani, dodicesima commedia Sky in cui Filippo Timi interpreta le indagini a Pineta dopo l’omicidio di un latitante, mentre Massimo è sparito in Argentina. Per tutta la famiglia, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), Dolittle con Robert Downey Jr. e Antonio Banderas racconta l’avventura di un medico capace di parlare con gli animali che parte alla ricerca di una cura per la regina Vittoria.

L’azione arriva su Sky Cinema Action HD (canale 305) alle 21.00 con Nemico pubblico, biografia del gangster John Dillinger diretta da Michael Mann e interpretata da Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard, mentre su Sky Cinema Suspence HD (canale 306) alle 21.00 Empire State vede Liam Hemsworth e Dwayne Johnson in un thriller ispirato a una storia vera su due giovani immigrati greci e un detective sulle loro tracce.

Su Sky Cinema Romance HD (canale 307) alle 21.00 va in onda il cult Grease – Brillantina, il musical che ha fatto la storia con John Travolta e Olivia Newton-John, mentre il dramma di Luca Guadagnino A Bigger Splash con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton è protagonista su Sky Cinema Drama HD (canale 308) alle 21.00, ambientato a Pantelleria tra passioni e tensioni.

La serata comedy su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21.00 è affidata a Mai Stati Uniti di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini in una storia leggera sull’eredità e legami familiari. Infine, per chi vuole recuperare, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21.15 è proposta la replica di Trap, thriller di M. Night Shyamalan con Josh Hartnett, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21.15 torna Amistad, il dramma storico-giudiziario di Steven Spielberg con Anthony Hopkins e Morgan Freeman.

Star Trek - Il futuro ha inizio
J.J. Abrams firma il primo capitolo della trilogia reboot con Chris Pine e Zachary Quinto. A bordo dell' Enterprise, Kirk e Spock affrontano la loro prima missione. Oscar per il trucco.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Manchester by the Sea
2 Oscar al superbo dramma intimista con Casey Affleck e Michelle Williams. Dopo la morte del fratello maggiore, Lee torna nella sua cittadina per prendersi cura del nipote adolescente.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Hasta pronto Viviani
Dodicesima commedia targata Sky, tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, con Filippo Timi. Mentre Massimo è sparito in Argentina, l'omicidio di un latitante sconvolge Pineta.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dolittle
Robert Downey Jr. e Antonio Banderas in un’epica avventura. Un medico in grado di parlare con gli animali salpa verso un’isola leggendaria alla ricerca di una cura per la regina Vittoria.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Nemico pubblico
Michael Mann dirige Johnny Depp, Christian Bale e Marion Cotillard nella biografia di John Dillinger, il famigerato gangster che impaurì e affascinò l’America degli anni 30.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Empire State
Liam Hemsworth e Dwayne Johnson in un action senza respiro, tratto da una storia vera. Due giovani immigrati greci mettono a segno un colpo milionario, ma un detective è sulle loro tracce.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Grease - Brillantina
L'intramontabile musical con John Travolta e Olivia Newton-John. Una high school nell'America degli anni '50 incornicia le vicende amorose fra la romantica Sandy e lo spavaldo Danny Zuko.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A Bigger Splash
Thriller di Luca Guadagnino con Ralph Fiennes, Dakota Johnson e Tilda Swinton. Pantelleria: il soggiorno di una rockstar e del fidanzato viene turbato dall'arrivo di un ex amante.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Mai Stati Uniti
Commedia di Carlo Vanzina con Vincenzo Salemme e Ambra Angiolini. Cinque persone scoprono di essere figlie dello stesso padre. Per ricevere l'eredita', devono spargerne le ceneri in Arizona.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Trap
Josh Hartnett è il protagonista di questo thriller firmato M. Night Shyamalan. Un padre accompagna la figlia a un concerto, ma l’evento si rivela essere una trappola per incastrare un serial killer noto come Il Macellaio
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Amistad
Steven Spielberg dirige Anthony Hopkins e Morgan Freeman in un'appassionante pellicola storico-giudiziaria. Imbarcati per essere venduti, un gruppo di schiavi si ribella.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

