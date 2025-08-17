Guida TV Sky Cinema e NOW: Fire Squad - Incubo di fuoco, Domenica 17 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Fire Squad – Incubo di fuoco, dramma catastrofico tratto da una storia vera che racconta il coraggio e i sacrifici di un gruppo di vigili del fuoco alle prese con un devastante incendio in Arizona nel 2013. Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges guidano il cast di una pellicola che unisce azione e profondità emotiva, offrendo un omaggio a chi rischia la vita per proteggere gli altri. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD debutta Better Man, biopic musicale con Robbie Williams che ripercorre la carriera dell’artista dai Take That alla consacrazione come icona mondiale del pop, trasformando fragilità e inquietudini in energia creativa. Sky Cinema Collection HD alle 21.15 propone I delitti del BarLume – Compro Oro, diciassettesimo capitolo della produzione Sky Original, dove Massimo affianca la Fusco in una nuova indagine mentre due misteriosi italoamericani entrano in scena.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD c’è Rosanero, commedia Sky Original diretta da Andrea Porporati, che gioca con i contrasti attraverso uno scambio di corpi inatteso: una bambina si risveglia dal coma nel corpo di un boss, mentre quest’ultimo si ritrova nel corpo della piccola. Sky Cinema Action HD propone alla stessa ora Spider-Man: Far from Home, blockbuster Marvel con Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson, dove l’Uomo Ragno combatte gli Elementali con l’aiuto di un presunto eroe proveniente da una dimensione parallela. Per chi ama i brividi, su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 arriva Here After – L’aldilà, thriller horror che esplora il confine tra vita e morte: dopo un’esperienza di pre-morte della figlia, una madre teme che la ragazza abbia riportato con sé una presenza oscura.

Il grande cinema classico torna su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 con Via col vento, kolossal di Victor Fleming premiato con 8 Oscar, che racconta la travagliata storia d’amore tra l’avventuriero Rhett Butler e la testarda ereditiera Rossella O’Hara sullo sfondo della Guerra di Secessione americana. Alla stessa ora su Sky Cinema Drama HD Per il mio bene segna l’esordio alla regia di Mimmo Verdesca e segue la storia di Giovanna, interpretata da Barbora Bobulova, che, colpita da una grave malattia, cerca l’unica persona in grado di aiutarla, in un film intenso con Stefania Sandrelli e Marie-Christine Barrault. Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 propone The Man – La talpa, divertente commedia con Samuel L. Jackson e Eugene Levy in una coppia improbabile coinvolta in rocambolesche indagini tra equivoci e risate.

In seconda serata, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 trasmette Il potere dei soldi, spy-thriller con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth ambientato nel mondo spietato della finanza, dove un giovane si infiltra in una società concorrente per sottrarre un progetto segreto. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD torna Gli indesiderabili di Ladj Ly, che dopo I miserabili propone un nuovo affresco delle periferie parigine, raccontando il conflitto tra un’attivista locale e un sindaco deciso a trasformare il quartiere.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!

Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Fire Squad - Incubo di fuoco

Intenso dramma catastrofico tratto da una storia vera con Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Bridges. 2013: un gruppo di vigili del fuoco deve domare un gigantesco incendio in Arizona.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Better Man

Robbie Williams è attore e protagonista di questo biopic musicale diretto da Michael Gracey. Dall’esordio con i Take That alla carriera da solista, l’ascesa di un talento unico, capace di trasformarsi, nonostante le fragilità, in una superstar globale.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - Compro Oro

Tornano i protagonisti del BarLume nel 17esimo capitolo della produzione Sky Original. Mentre Massimo aiuta la Fusco nelle indagini, una coppia di italoamericani fa il suo ingresso a Pineta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Rosanero

Andrea Porporati dirige Salvatore Esposito in una commedia per tutta la famiglia targata Sky Original. Al risveglio dal coma, una bambina si ritrova nel corpo di un boss e viceversa.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Spider-Man: Far from Home

Tom Holland, Jake Gyllenhaal e Samuel L. Jackson nel cinecomic da oltre un miliardo di dollari d'incasso. L'Uomo Ragno affronta gli Elementali al fianco dell'eroe di una terra parallela.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Here After - L'aldila'

Thriller horror che si interroga sulla vita oltre la morte. Dopo l'esperienza di pre-morte della figlia, una madre si convince che la ragazza abbia portato con se' qualcosa di malvagio

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Via col vento

8 Oscar al kolossal di Victor Fleming con Clark Gable e Vivian Leigh. Le tormentate vicende di un affascinante avventuriero e di una fiera ereditiera nell'America della Guerra Civile.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Per il mio bene

Esordio di Mimmo Verdesca con Barbora Bobulova, Marie-Christine Barrault, Stefania Sandrelli e Sara Ciocca. Quando Giovanna si ammala, deve cercare l’unica persona che può aiutarla

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Man - La talpa

Divertente commedia con Samuel L. Jackson e Eugene Levy. Quando il destino di un agente federale poco ortodosso incrocia quello di un ignaro rappresentante, l'improbabile diventa plausibile.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il potere dei soldi

Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth in uno spy-thriller sul mondo della finanza. Un giovane ambizioso è costretto a farsi assumere dalla concorrenza per rubare un prototipo

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gli indesiderabili

Dopo il successo de "I miserabili", Ladj Ly torna con un nuovo affresco delle periferie. Un'attivista locale e un giovane sindaco si scontrano sul futuro di un sobborgo parigino.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)