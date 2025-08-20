Guida TV Sky Cinema e NOW: September 5 - La diretta che cambiò la storia, Mercoledi 20 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Inserito da: Simone Rossi (Satred)

mercoledì, 20 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda September 5 - La diretta che cambiò la storia, un intenso racconto con Peter Sarsgaard e Ben Chaplin che ripercorre la copertura mediatica dell’attentato alle Olimpiadi di Monaco del 1972, una cronaca serrata che mostra come il giornalismo abbia cambiato per sempre il modo di vivere e percepire gli eventi tragici, film candidato a un Oscar e a un Golden Globe. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) viene proposto Ufficiale e gentiluomo, cult anni Ottanta con Richard Gere che ha conquistato due Oscar e due Golden Globe: la storia del ribelle Zack, alle prese con la dura disciplina dell’accademia per piloti di jet e con un istruttore inflessibile deciso a piegare la sua determinazione.

L’appuntamento su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) è con I delitti del BarLume - Resort Paradiso, ventesimo capitolo della produzione Sky Original che riporta gli spettatori a Pineta con nuove indagini, criminali insidiosi e trame che giocano sull’inganno, confermando l’atmosfera unica e ironica della serie. Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) torna l’avventura di Ritorno al futuro - Parte II, il secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis in cui Marty e Doc, interpretati da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, viaggiano nel 2015 dando origine a una catena di eventi che modificheranno anche il passato.

Per gli amanti del cinema d’azione, su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) va in onda Django Unchained, il western di Quentin Tarantino premiato con due Oscar e due Golden Globe, che racconta la liberazione di uno schiavo e la sua lotta per salvare la moglie, con un cast stellare guidato da Jamie Foxx, Christoph Waltz e Leonardo DiCaprio. Le atmosfere si fanno più inquietanti su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) con Night Swim, un horror-thriller targato Blumhouse in cui una villa apparentemente perfetta nasconde nel fondo della piscina un segreto oscuro e letale.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) va in onda Io rimango qui, road movie tratto dal romanzo di Frank Pope che segue la sedicenne Steffi, gravemente malata ma decisa a vivere fino in fondo la propria libertà, affrontando un viaggio toccante insieme a Steve, un ragazzo in cerca della sua strada. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) è protagonista Edison - L’uomo che illuminò il mondo, biopic interpretato da Benedict Cumberbatch, Michael Shannon e Tom Holland, che racconta la rivoluzione elettrica guidata da Thomas Edison e la sua sfida destinata a cambiare il destino dell’umanità.

Toni leggeri invece su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Il club dei divorziati, frizzante commedia francese in cui Ben, deluso e tradito dall’ex moglie, ritrova gusto e ironia nella vita grazie all’amico Patrick, in una storia di amicizia, seconde possibilità e risate. Per chi desidera recuperare i titoli della sera precedente, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Into Darkness - Star Trek, secondo capitolo della saga reboot diretta da J.J. Abrams in cui il Capitano Kirk affronta il temibile Khan e i folli piani di Marcus. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) viene riproposto A Chiara, il film di Jonas Carpignano premiato a Cannes e vincitore di un David di Donatello, che conclude la trilogia ambientata a Gioia Tauro raccontando con sensibilità e realismo il percorso di crescita di una giovane ragazza tra dolcezza, disincanto e dure verità familiari.

September 5 - La diretta che cambiò la storia
Peter Sarsgaard e Ben Chaplin nel racconto serrato della copertura mediatica sull'attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)
  
Ufficiale e gentiluomo
Due Oscar e due Golden Globe al cult anni 80 che ha lanciato Richard Gere. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet, ma sul suo cammino trova un sadico istruttore
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)
 
I delitti del BarLume - Resort Paradiso
Ventesimo capitolo della produzione Sky Original con i protagonisti del BarLume. Fra criminali, omicidi irrisolti e professionisti dell’inganno, un'avventura in cui niente è come sembra.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)
 
Ritorno al futuro - Parte II
Secondo capitolo della trilogia di Robert Zemeckis con Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Marty e Doc volano nel 2015, innescando una serie di eventi che cambieranno anche il passato.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)
 
Django Unchained
2 Oscar e 2 Golden Globe al western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio. Uno schiavo nero riacquista la liberta' e corre a salvare anche sua moglie.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)
 
Night Swim
Il terrore torna a galla nell'horror-thriller targato Blumhouse con Wyatt Russell. Un giocatore di baseball si trasferisce in una villa la cui piscina nasconde misteriose capacità.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)
 
Io rimango qui
Road movie dal bestseller di Frank Pope. La sedicenne Steffi, gravemente malata, rifiuta le cure e intraprende un viaggio avventuroso con Steve, un ragazzo alla ricerca di se stesso.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Edison - L'uomo che illuminò il mondo
Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Michael Shannon nel biopic su Thomas Edison. L'avvincente storia del pioniere dell’industria elettrica che ha cambiato la vita degli esseri umani.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il club dei divorziati
Esilarante commedia francese con Arnaud Ducret. Deluso dal tradimento dell'ex moglie di cui è ancora innamorato, Ben si unisce all'estroverso amico Patrick per godersi i piaceri della vita.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)
 
Into Darkness - Star Trek
Secondo capitolo della saga reboot firmato J.J. Abrams. Il Capitano Kirk deve sconfiggere il terribile Khan, un superuomo geneticamente modificato e fermare i folli piani di Marcus 
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)
 
A Chiara
Premiato al Festival di Cannes del 2021 e vincitore di un David di Donatello, il film drammatico chiude la trilogia ambientata a Gioia Tauro, in Calabria, firmata da Jonas Carpignano. La pellicola rappresenta il terzo atto di un viaggio di iniziazione e di un racconto di formazione che mescolano dolcezza e amarezza
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

