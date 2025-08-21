Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Bla Bla Baby, Giovedi 21 Agosto 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Bla Bla Baby, Giovedi 21 Agosto 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

giovedì, 21 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Bla Bla Baby, la commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli che gioca con un’idea originale e divertente: cosa accadrebbe se un adulto riuscisse davvero a comprendere il linguaggio dei neonati? È quello che capita a un maestro d’asilo dopo aver ingerito inconsapevolmente degli omogeneizzati contaminati, trovandosi improvvisamente a decifrare le urla e i pianti dei bambini che custodisce. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) spazio al fascino decadente de Il Grande Gatsby, il sontuoso adattamento di Baz Luhrmann del romanzo di Francis Scott Fitzgerald. Con Leonardo DiCaprio nei panni del misterioso Jay Gatsby, il film trasporta lo spettatore nell’America degli anni Venti, tra eccessi, sogni infranti e l’irresistibile attrazione di un mondo scintillante e fragile. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) torna la compagnia de I delitti del BarLume con il nuovo episodio E allora zumba!. Nella 21esima indagine firmata Sky Original, l’omicidio di una pediatra sconvolge la comunità e mette in agitazione soprattutto Beppe, papà iper ansioso che si troverà suo malgrado al centro di un caso intricato.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) va in onda I viaggiatori, produzione Sky Original che mescola avventura e fantascienza. Un gruppo di adolescenti, partiti alla ricerca di un fratello scomparso, si ritrova catapultato nella Roma del 1939, tra tensioni e pericoli di un mondo sull’orlo della guerra. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) appuntamento con l’epicità de Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re. Vincitore di 11 premi Oscar, il capitolo conclusivo della saga diretta da Peter Jackson mette in scena la battaglia finale contro le forze di Sauron, mentre Frodo e Sam proseguono il cammino verso Monte Fato per distruggere l’Unico Anello. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21.00 (canale 306) si respira tensione con Nine Bullets, thriller con Lena Headey e Sam Worthington. La vicenda segue un’ex ballerina di burlesque che decide di proteggere un ragazzino in fuga da un potente boss della criminalità, trascinando entrambi in un’avventura ad alta tensione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) torna la passione con After 2, secondo capitolo tratto dai romanzi di Anna Todd. Tessa e Hardin, dopo la rottura, provano a ricostruire le proprie vite separatamente, ma il legame che li unisce continua a bruciare, rendendo impossibile dimenticare. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) debutta May December, intenso dramma con Natalie Portman e Julianne Moore diretto da Todd Haynes e presentato al Festival di Cannes. La storia racconta di un’attrice che, per prepararsi a un ruolo controverso, si trasferisce a casa di Gracie, donna dal passato scandaloso segnata da una relazione con un tredicenne, costringendo entrambe a confrontarsi con verità scomode. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) l’appuntamento è con Omicidio a Los Angeles, commedia crime targata Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Tra equivoci e indagini improvvisate, un ex poliziotto torna in azione per fare chiarezza su un delitto che vede coinvolto un divo televisivo.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna September 5 – La diretta che cambiò la storia, con Peter Sarsgaard e Ben Chaplin, che racconta il dramma dell’attentato terroristico alle Olimpiadi di Monaco del 1972 attraverso la lente della diretta televisiva che scosse il mondo. Infine, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), spazio al grande classico anni Ottanta Ufficiale e gentiluomo. Richard Gere interpreta il ribelle Zack, deciso a diventare pilota di jet ma costretto a confrontarsi con un inflessibile istruttore e con le difficoltà di un percorso che cambierà la sua vita per sempre.

Bla Bla Baby
Commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Dopo aver ingerito degli omogeneizzati contaminati, il maestro di un asilo nido inizia a decifrare le urla dei bambini.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il Grande Gasby
Baz Luhrmann dirige Leonardo DiCaprio nell'adattamento del capolavoro di F.S. Fitzgerald. America, anni 20: un aspirante scrittore entra nel mondo di un misterioso milionario.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - E allora zumba!
Un nuovo caso a Pineta nella 21esima storia della produzione Sky Original. Mentre tutti sono occupati, l’omicidio della pediatra getta nel panico un papà iper ansioso come Beppe.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I viaggiatori
Avventuroso viaggio nel tempo targato Sky Original. Un gruppo di adolescenti alla ricerca di un fratello scomparso, viene catapultato nella Roma del 1939 sull'orlo del conflitto mondiale.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del Re
11 Oscar al terzo capitolo della saga tolkeniana di Peter Jackson. Le forze di Sauron preparano l'attacco finale. Frodo e Sam si dirigono verso Monte Fato per distruggere l'Anello.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Nine Bullets
Thriller on the road con Lena Headey e Sam Worthington. Un'ex ballerina di burlesque aiuta un ragazzino, in possesso di preziosi documenti, a fuggire da uno spietato boss della malavita.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

After 2
Dal libro di Anna Todd, romantico sequel con Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin. Dopo la fine della loro storia Tessa e Hardin hanno preso strade diverse, senza mai dimenticarsi.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

May December
Natalie Portman e Julianne Moore in un dramma diretto da Todd Haynes presentato in concorso al Festival di Cannes 2023. Scritturata per interpretarne il biopic, un'attrice si trasferisce a casa di Gracie, una donna matura finita in carcere e al centro di uno scandalo per la sua storia d'amore con un tredicenne.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Omicidio a Los Angeles
Eccentrica commedia Sky Original con Mel Gibson e Charlie Hunnam. Un ex poliziotto lascia la sua casa nel bosco per indagare su un delitto di cui è stato accusato un divo della tv.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

September 5 - La diretta che cambiò la storia
Peter Sarsgaard e Ben Chaplin nel racconto serrato della copertura mediatica sull'attentato che sconvolse le Olimpiadi di Monaco nel 1972. Candidato a 1 Oscar e 1 Golden Globe.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Ufficiale e gentiluomo
Due Oscar e due Golden Globe al cult anni 80 che ha lanciato Richard Gere. Il ribelle Zack si iscrive all'accademia per piloti di jet, ma sul suo cammino trova un sadico istruttore
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

