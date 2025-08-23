Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Sabato 23 Agosto 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Sabato 23 Agosto 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Sabato 23 Agosto 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 23 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Il gladiatore, kolossal di Ridley Scott che ha conquistato cinque premi Oscar. Russell Crowe interpreta il generale Massimo, tradito dall’imperatore e costretto a combattere come gladiatore dopo aver perso la sua famiglia. Un racconto epico di vendetta, onore e sacrificio, reso indimenticabile anche dall’interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni del crudele Commodo. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) va in onda L’orto americano, adattamento firmato da Pupi Avati del suo romanzo. Ambientato nei giorni della Liberazione, narra la storia delicata e struggente di un giovane che si innamora di un’infermiera americana, in un intreccio che mescola memoria storica e riscoperta dei sentimenti.

Il pubblico ritrova la consueta ironia su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con I delitti del BarLume – La girata. Un episodio che inizia con una battuta di caccia finita male, in cui la morte di un uomo solleva sospetti che solo la Fusco e Massimo potranno chiarire, con il solito mix di mistero e umorismo toscano. Atmosfere più familiari su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304), dove arriva Wonder. Julia Roberts e Owen Wilson danno vita a una storia commovente tratta dall’omonimo bestseller, incentrata sulla lotta di un bambino nato con una rara malformazione facciale che cerca con coraggio di trovare il suo posto nel mondo.

Per chi ama l’azione, Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) propone Men in Black 3. Will Smith torna nei panni dell’agente J in un’avventura che lo porta indietro nel tempo fino al 1969 per salvare il collega K e il destino della Terra, tra alieni, viaggi temporali e spettacolari effetti visivi. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) il thriller Voglia di potere mette in scena un intrigo militare che vede contrapporsi un colonnello deciso a fermare un golpe interno e un generale insospettabile ma pericoloso, in un crescendo di tensione politica.

Più intimista la proposta di Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Il materiale emotivo, diretto e interpretato da Sergio Castellitto. Ambientato a Parigi, racconta la solitudine di un libraio che ritrova speranza e vitalità grazie all’incontro con una giovane attrice, interpretata da Matilda De Angelis, in una riflessione sul potere salvifico dei sentimenti. Dramma storico su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Conspiracy – Soluzione finale, ricostruzione del famigerato incontro di Wannsee in cui i gerarchi nazisti pianificarono la “soluzione finale”, una pagina cupa e inquietante della storia europea.

Tono completamente diverso su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Yes Man, commedia brillante in cui Jim Carrey porta all’estremo la filosofia del dire sempre “sì”, trasformando la vita ordinaria del protagonista in una catena di situazioni paradossali, divertenti ma non prive di conseguenze. In seconda serata tornano i titoli proposti il giorno precedente: su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) c’è Cinquanta sbavature di nero, parodia irriverente di Cinquanta sfumature di grigio, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) arriva Un eroe di Asghar Farhadi, storia di un detenuto che restituisce una borsa piena d’oro e viene celebrato come uomo esemplare, ma il destino gli riserva esiti imprevisti.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!
Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Il gladiatore
Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'orto americano
Dal suo romanzo, Pupi Avanti dirige Filippo Scotti in un film dalle atmosfere sospese. Nei giorni della Liberazione, un ragazzo si innamora di un'infermiera dell'esercito americano
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La girata
Secondo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder
Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Men in Black 3
Terzo capitolo con Will Smith e Tommy Lee Jones, protettori del pianeta dagli alieni. L’agente J viaggia nel tempo fino al 1969 per modificare il passato e salvare la vita al collega K.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Voglia di potere
Jason Robards e Forest Whitaker in un serrato thriller politico TV. Stati Uniti: un colonnello deve impedire un golpe organizzato da un insospettabile e pluridecorato generale.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il materiale emotivo
Commedia di e con Sergio Castellitto, Berenice Bejo e Matilda De Angelis. Parigi: la vita monotona del proprietario di una libreria riceve una scossa grazie a un'esuberante attrice.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Consipiracy - Soluzione finale
Kenneth Branagh e Stanley Tucci in un film premiato con 2 Emmy e 1 Golden Globe. 1942: i leader nazisti si riuniscono nei pressi di Berlino per pianificare lo sterminio degli ebrei.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Yes Man
Jim Carrey sfoggia la sua comicità in una graffiante commedia. Insoddisfatto della sua vita, un uomo abbraccia una nuova filosofia che segue una semplice ma pericolosa regola.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cinquanta sbavature di nero
Dai produttori di "Ghost Movie" la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un eroe
Grand Prix della Giuria a Cannes per il pluripremiato Asghar Farhadi. Un detenuto rinuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario. Diventerà un eroe ma con esiti imprevisti.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Vuelta di Spagna 2025 esclusiva Eurosport e Discovery+ ciclismo live con Gregorio, Magrini e Contador

    Warner Bros. Discovery (WBD) annuncia la trasmissione di oltre 125 ore di ciclismo in diretta nelle prossime cinque settimane, dalla Vuelta a España (dal 23 agosto al 14 settembre) ai Campionati Mondiali di Ciclismo su strada in Africa (21–28 settembre). L’80ª edizione della Vuelta di Spagna è l’ultimo atto dei Grandi Giri e quest’anno parte dall’Italia con una Gran Salida di tre tappe piemontesi, da sabato 23...
    S
    Sport
    sabato, 23 agosto 2025

  • F1: Il film, blockbuster con Brad Pitt ora disponibile sulle piattaforme premium video-on-demand

    Apple Original Films ha annunciato che l’adrenalinico blockbuster “F1: Il film” è disponibile in premium video-on-demand e per l’acquisto digitale in collaborazione con Warner Bros. Home Entertainment, permettendo al pubblico di rivivere a casa l’esperienza cinematografica che ha dominato il botteghino mondiale. Diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, il film ha superato ogni record come titolo live action...
    I
    Internet e Tv
    venerdì, 22 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

    Venerdì 22 agosto alle ore 20:30 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara avrà luogo l’Open Day, fra Pescara e Cesena, che darà il via alla 94a edizione della Serie BKT. Il nuovo claim del campionato “100% passione italiana” accompagnerà le squadre nel corso della stagione per...
    S
    Sport
    venerdì, 22 agosto 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e playout. Torna il calcio delle grandi piazze, della gente e delle tifoserie appassionate. Il calcio da batticuore: tra grandi ritorni e nuovi inizi, chi riuscirà a salvarsi? Chi riuscirà a qualificarsi al massimo campionato italiano?  [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Grande attesa per i talenti affermati e le promesse che scenderanno...
    D
    DAZN
    venerdì, 22 agosto 2025

  • I Segreti di Grosse Pointe: il nuovo mystery drama in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

    Un elegante quartiere di periferia. Un circolo di giardinaggio. Quattro donne all’apparenza perfette, ma unite da un segreto che potrebbe distruggere le loro vite: un omicidio di cui nessuno vuole parlare. Dal 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming su NOW arriva I SEGRETI DI GROSSE POINTE, un nuovo mistery drama ambientato in un elegante sobborgo americano tranquillo solo all’apparenza, in cui il tono leggero della commedia si mescola con i toni cupi del...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 22 agosto 2025

  • Uefa Conference League: Fiorentina sfida Polissya, Diretta TV8, Sky Sport e NOW

    Anticipo della prima giornata di Serie A con l’andata dei preliminari di UEFA Conference League che vedranno impegnata la Fiorentina. I Viola scenderanno in campo, giovedì 21 agosto alle 20, contro gli ucraini del Polissya. Il match, sul campo neutro di Presov, in Slovenia, sarà visibile su  Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.  Prepartita sugli stessi canali dalle 19:30 con Mario Giunta,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 21 agosto 2025

  • Serie A, campagna #STOPIRACY: anche Lega B e C unite contro la pirateria audiovisiva

    In occasione della 1ª e 2ª Giornata della Serie A Enilive 2025/2026, la Lega Serie A promuove, per la sesta stagione, la propria campagna di sensibilizzazione contro la pirateria audiovisiva, che quest'anno coinvolgerà anche i campi di Serie B e Serie C grazie alla profonda collaborazione tra le tre Leghe del calcio professionistico italiano. Nel nostro Paese nel 2024 si sono registrati numeri impressionanti: Il 38% degli adulti italiani ha commesso almeno...
    S
    Sport
    giovedì, 21 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (21-24 Agosto 2025) MotoGP Ungheria, MXGP Paesi Bassi, Indycar Milwaukee

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, MXGP e NTT Indycar Series. MOTOMONDIALE AL BALATON PARK – Da giovedì 21 a domenica 24 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la quattordicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP, il Gran Premio d’Ungheria, tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16....
    S
    Sky Italia
    giovedì, 21 agosto 2025

  • AMADEUS | Prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

    Svelate le prime immagini della nuova serie Sky Original AMADEUS, con Will Sharpe (Too Much, The White Lotus) nei panni del prodigio musicale Wolfgang “Amadeus” Mozart, Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal) in quelli dell’invidioso compositore di corte Antonio Salieri, e Gabrielle Creevey (In My Skin, The Pact) nel ruolo di Constanze Weber, moglie lealissima di Mozart. La serie debutterà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 21 agosto 2025

  • Rai Sport, con la Serie A si rinnovano Il sabato al 90°, La Nuova DS, Il Processo e Dribbling

    Come da tradizione, con l'inizio del campionato di Serie A tornano in onda, tutti su Rai 2, i programmi storici di Rai Sport, in questa stagione interamente rinnovati. Si comincia sabato 23, alle 23.20, con Il sabato al 90°, condotto da Alberto Rimedio, con la partecipazione di Barbara Pedrotti. Un'ora intensa di calcio e non solo: “Saremo essenziali - sottolineano i due conduttori - tra immagini e voci dei protagonisti, con chiarezza e rigore informativo. Il sabato,...
    S
    Sport
    giovedì, 21 agosto 2025

  • Ayrton Senna – La leggenda di un pilota speciale su Sky Documentaries e streaming NOW

    Il lato privato del campione di formula uno, freddo al volante, ma aperto e affettuoso con amici e familiari in Brasile, è al centro di Ayrton Senna - La leggenda, in prima visione su Sky Documentaries il 20 agosto alle 21.15 in streaming su NOW e disponibili anche on demand. Il film intervista, diretto dal regista britannico Francis Megahy, ripercorre l’inizio della carriera del pilota attraverso immagini inedite e raccoglie riflessioni sul suo...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 20 agosto 2025

  • Fenerbahce-Benfica, play-off Champions: diretta esclusiva Prime Video con Piccinini e Ambrosini

    Appuntamento mercoledì 20 agosto con il play-off di andata di UEFA Champions League tra Fenerbahce e Benfica. I padroni di casa sono guidati da José Mourinho, che cercherà di superare i vicecampioni portoghesi per tornare nella massima competizione europea dove manca da ben 5 anni. La gara sarà trasmessa in diretta su Prime Video dalle ore 20:50, calcio d’inizio alle ore 21:00. La telecronaca della gara è affidata a Sandro...
    S
    Sport
    mercoledì, 20 agosto 2025

  • SEPTEMBER 5 – La diretta che cambiò la storia: prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema il thriller storico SEPTEMBERâ¯5 – LA DIRETTA CHE CAMBIÒ LAâ¯STORIA, in onda mercoledì 20 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno,  in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in anteprima mondiale nella sezione “Orizzontiâ¯Extra” alla 81ª Mostra del Cinema di...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 20 agosto 2025

  • Champions 2025/26 - Diretta Sky e NOW Playoff Andata: Palinsesto e Telecronisti

    Tornano le sfide internazionali di qualificazione alla UEFA Champions League 2025/2026 su Sky e in streaming su NOW. Martedì 19 e mercoledì 20 agosto, l’andata dei playoff della massima competizione europea. Martedì alle 21 saranno tre le partite valide per un posto nell’urna di Nyon che il prossimo 28 agosto definirà la League Phase della nuova edizione: Rangers-Club Brugge (Sky Sport Calcio e NOW), Ferencvaros-Qarabag (Sky Sport...
    S
    Sky Italia
    martedì, 19 agosto 2025

  • Mondiali di Atletica Tokyo in diretta dal 13 al 21 settembre 2025 su Eurosport e discovery+

    La 20ª edizione dei Campionati Mondiali di Atletica si svolgerà dal 13 al 21 settembre 2025 al National Stadium di Tokyo e sarà Warner Bros. Discovery (WBD) a trasmettere l’evento per milioni di spettatori in 45 mercati europei, compresa l’Italia, grazie a un nuovo accordo siglato con l’European Broadcasting Union (EBU). Eurosport, visibile su discovery+ e disponibile su Dazn, TimVision e Prime Video Channels, trasmetterà...
    S
    Sport
    martedì, 19 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 23 Agosto 2025 Mondiali Canoa, Rugby Femminile, Ginnastica, Nuoto Junior

    In vista del weekend, Sabato 23 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 23 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Sabato 23 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Il gladiatore, kolossal di Ridley Scott che ha conquistato cinque premi Oscar. Russell Crowe interpreta il generale Massimo, tradito dall’imperatore e costretto a combattere come gladiatore dopo ave...
     sabato, 23 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 1a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     venerdì, 22 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (22 - 25 Agosto 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Nella casa dello Sport di Sky, da venerdì 22 a lunedì 25 agosto, appuntamento con i campionati esteri. Riparte la Bundesliga, esclusiva Sky fino al 2029 con 5 partite per turno, con anche il meglio della Coppa di Germania e 2 partite per ogni turno di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato tedesco. In campo anche la Premier League inglese - grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night - e la Ligue 1 fra...
     venerdì, 22 agosto 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 22 - 28 Agosto 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una se...
     venerdì, 22 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨