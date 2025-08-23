Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore, Sabato 23 Agosto 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

La prima serata di Sky Cinema si apre su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) con Il gladiatore, kolossal di Ridley Scott che ha conquistato cinque premi Oscar. Russell Crowe interpreta il generale Massimo, tradito dall’imperatore e costretto a combattere come gladiatore dopo aver perso la sua famiglia. Un racconto epico di vendetta, onore e sacrificio, reso indimenticabile anche dall’interpretazione di Joaquin Phoenix nei panni del crudele Commodo. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) va in onda L’orto americano, adattamento firmato da Pupi Avati del suo romanzo. Ambientato nei giorni della Liberazione, narra la storia delicata e struggente di un giovane che si innamora di un’infermiera americana, in un intreccio che mescola memoria storica e riscoperta dei sentimenti.

Il pubblico ritrova la consueta ironia su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con I delitti del BarLume – La girata. Un episodio che inizia con una battuta di caccia finita male, in cui la morte di un uomo solleva sospetti che solo la Fusco e Massimo potranno chiarire, con il solito mix di mistero e umorismo toscano. Atmosfere più familiari su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304), dove arriva Wonder. Julia Roberts e Owen Wilson danno vita a una storia commovente tratta dall’omonimo bestseller, incentrata sulla lotta di un bambino nato con una rara malformazione facciale che cerca con coraggio di trovare il suo posto nel mondo.

Per chi ama l’azione, Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) propone Men in Black 3. Will Smith torna nei panni dell’agente J in un’avventura che lo porta indietro nel tempo fino al 1969 per salvare il collega K e il destino della Terra, tra alieni, viaggi temporali e spettacolari effetti visivi. Su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) il thriller Voglia di potere mette in scena un intrigo militare che vede contrapporsi un colonnello deciso a fermare un golpe interno e un generale insospettabile ma pericoloso, in un crescendo di tensione politica.

Più intimista la proposta di Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Il materiale emotivo, diretto e interpretato da Sergio Castellitto. Ambientato a Parigi, racconta la solitudine di un libraio che ritrova speranza e vitalità grazie all’incontro con una giovane attrice, interpretata da Matilda De Angelis, in una riflessione sul potere salvifico dei sentimenti. Dramma storico su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Conspiracy – Soluzione finale, ricostruzione del famigerato incontro di Wannsee in cui i gerarchi nazisti pianificarono la “soluzione finale”, una pagina cupa e inquietante della storia europea.

Tono completamente diverso su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Yes Man, commedia brillante in cui Jim Carrey porta all’estremo la filosofia del dire sempre “sì”, trasformando la vita ordinaria del protagonista in una catena di situazioni paradossali, divertenti ma non prive di conseguenze. In seconda serata tornano i titoli proposti il giorno precedente: su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) c’è Cinquanta sbavature di nero, parodia irriverente di Cinquanta sfumature di grigio, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) arriva Un eroe di Asghar Farhadi, storia di un detenuto che restituisce una borsa piena d’oro e viene celebrato come uomo esemplare, ma il destino gli riserva esiti imprevisti.

Il gladiatore

Russell Crowe e Joaquin Phoenix nel capolavoro di Ridley Scott vincitore di 5 Oscar. Dopo lo sterminio della sua famiglia, il generale Maximus viene catturato per combattere al Colosseo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'orto americano

Dal suo romanzo, Pupi Avanti dirige Filippo Scotti in un film dalle atmosfere sospese. Nei giorni della Liberazione, un ragazzo si innamora di un'infermiera dell'esercito americano

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I delitti del BarLume - La girata

Secondo episodio della nuova stagione de I Delitti del Barlume. Durante una battuta di caccia tra amici ci scappa il morto. Un incidente? Solo la Fusco e Massimo sapranno darci una risposta.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wonder

Dall’omonimo bestseller, Julia Roberts e Owen Wilson nella toccante pellicola che ha conquistato il pubblico. Un bambino affetto da una rara malformazione combatte per essere accettato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Men in Black 3

Terzo capitolo con Will Smith e Tommy Lee Jones, protettori del pianeta dagli alieni. L’agente J viaggia nel tempo fino al 1969 per modificare il passato e salvare la vita al collega K.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Voglia di potere

Jason Robards e Forest Whitaker in un serrato thriller politico TV. Stati Uniti: un colonnello deve impedire un golpe organizzato da un insospettabile e pluridecorato generale.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il materiale emotivo

Commedia di e con Sergio Castellitto, Berenice Bejo e Matilda De Angelis. Parigi: la vita monotona del proprietario di una libreria riceve una scossa grazie a un'esuberante attrice.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Consipiracy - Soluzione finale

Kenneth Branagh e Stanley Tucci in un film premiato con 2 Emmy e 1 Golden Globe. 1942: i leader nazisti si riuniscono nei pressi di Berlino per pianificare lo sterminio degli ebrei.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Yes Man

Jim Carrey sfoggia la sua comicità in una graffiante commedia. Insoddisfatto della sua vita, un uomo abbraccia una nuova filosofia che segue una semplice ma pericolosa regola.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cinquanta sbavature di nero

Dai produttori di "Ghost Movie" la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un eroe

Grand Prix della Giuria a Cannes per il pluripremiato Asghar Farhadi. Un detenuto rinuncia a una borsa piena d’oro restituendola al proprietario. Diventerà un eroe ma con esiti imprevisti.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)