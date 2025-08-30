Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore II, Sabato 30 Agosto 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Il gladiatore II, Sabato 30 Agosto 2025

sabato, 30 agosto 2025 | Ore: 05:00

sabato, 30 agosto 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 debutta Il Gladiatore II, il nuovo capitolo epico firmato da Ridley Scott. Trascorsi trent’anni dagli eventi che avevano visto protagonista Massimo Decimo Meridio, la scena si sposta su Lucio, interpretato da Paul Mescal, costretto a combattere nell’arena del Colosseo sotto due imperatori. Tra sangue e gloria, il giovane guerriero insegue vendetta e riscopre il valore dell’onore, in un sequel che riporta lo spettatore nell’antica Roma. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford mette in scena il volto tormentato di Brad Pitt, premiato a Venezia per il ruolo del leggendario fuorilegge inseguito da cacciatori di taglie e tradito da chi gli era più vicino. Accanto a lui, Casey Affleck incarna l’ambivalenza di un uomo che, tra invidia e devozione, segna la fine di un mito del West.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 torna la magia con Harry Potter e la pietra filosofale, primo capitolo della saga nata dalla penna di J.K. Rowling. Daniel Radcliffe veste i panni del giovane mago che scopre i propri poteri e inizia il viaggio a Hogwarts, affrontando insieme agli amici Hermione e Ron la minaccia del temibile Voldemort. Per i più piccoli, alle 21.00 su Sky Cinema Family HD c’è Il lupo e il leone, avventura emozionante ambientata tra le foreste del Canada, dove una giovane pianista stringe un legame unico con due cuccioli indifesi, un lupacchiotto e un leoncino, in una storia di amicizia e natura.

Sky Cinema Action HD alle 21.00 propone Men in Black: International, quarto episodio della saga con Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Molly realizza il suo sogno entrando nell’agenzia segreta che vigila sulla vita extraterrestre, ma insieme al nuovo partner dovrà affrontare una spia infiltrata nella filiale londinese. Alla stessa ora su Sky Cinema Suspence HD, Il collezionista porta sullo schermo Morgan Freeman nei panni del criminologo Alex Cross, impegnato in un’indagine personale e dolorosa per ritrovare la nipote rapita da uno psicopatico, mentre Ashley Judd affianca l’attore in un thriller carico di tensione.

Il lato romantico della serata arriva alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD con Il bacio che aspettavo: Adam Brody interpreta un aspirante scrittore che, dopo la fine di una storia d’amore, ritrova nuove speranze grazie all’incontro con personaggi inaspettati, tra cui Kristen Stewart e Meg Ryan. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 Veloce come il vento racconta la passione per i motori in un intenso dramma familiare firmato Matteo Rovere, con Matilda De Angelis nei panni di una giovane pilota segnata dalla perdita del padre e dal ritorno del fratello, interpretato da Stefano Accorsi, pilota talentuoso ma distrutto dalla tossicodipendenza. Più leggera l’atmosfera su Sky Cinema Comedy HD, sempre alle 21.00, con Un figlio di nome Erasmus: Luca e Paolo, insieme a Ricky Memphis, partono per Lisbona al funerale di una donna amata in gioventù, scoprendo che uno di loro è padre di un figlio mai conosciuto.

Per chi se li fosse persi Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 propone The Brutalist, con Adrien Brody nei panni dell’architetto ungherese László Toth, che ottiene fama e potere grazie a un’opera monumentale, ma deve affrontare il peso del successo e le ombre che ne derivano. Alla stessa ora su Sky Cinema Due +24 HD Priscilla di Sofia Coppola ripercorre la storia d’amore e tormento tra Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, un legame travolgente che svela il lato più intimo e fragile della coppia.

Il Gladiatore II
Ridley Scott torna nell'antica Roma con questo sequel epico. Trent'anni dopo gli eventi del primo film, Lucio (Paul Mescal) è costretto a combattere nel Colosseo sotto due imperatori, cercando vendetta e riscoprendo il suo onore.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford
Western con Brad Pitt - premiato a Venezia - e Casey Affleck. Inseguito dai cacciatori di taglie, il fuorilegge Jesse James deve guardarsi da un traditore.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e la pietra filosofale
Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il lupo e il leone
Tenera avventura dai creatori di "Mia e il leone bianco". Giunta nei boschi del Canada dopo la morte del nonno, una giovane pianista si prende cura di un lupacchiotto e un leoncino.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Men in Black: International
Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel quarto capitolo della saga Men in Black. Molly corona il sogno di entrare nell'agenzia segreta. Al fianco di un collega deve smascherare una spia nella filiale di Londra.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il collezionista
Morgan Freeman e Ashley Judd in un thriller dal romanzo di James Patterson. La nipote del criminologo Alex Cross è scomparsa. Le indagini conducono al folle piano di uno psicopatico.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il bacio che aspettavo
Intrecci romantici in una pellicola con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Depresso dopo la rottura con la fidanzata, un giovane aspirante scrittore ritrova la voglia di innamorarsi.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Veloce come il vento
Matteo Rovere dirige Stefano Accorsi e Matilda De Angelis. Dopo la morte del padre, una ragazza appassionata di motori ritrova suo fratello, pilota provetto diventato tossicodipendente.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un figlio di nome Erasmus
Le ‘Iene’ Luca e Paolo in un road movie con Ricky Memphis. A Lisbona per il funerale di una ex fiamma comune, quattro amici scoprono che la donna ha avuto un figlio da uno di loro. Chi?
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Brutalist
Adrien Brody è László Toth in questo dramma premiato con tre Oscar®. La vita di László viene stravolta dall'incarico di realizzare un ambizioso monumento. Ma raggiunto l'apice, l'architetto ungherese dovrà scontare il prezzo del successo
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Priscilla
Il film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨