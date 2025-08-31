Guida TV Sky Cinema e NOW: 50 km all'ora, Domenica 31 Agosto 2025

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda 50 km all’ora, un road movie tutto italiano che unisce malinconia e ironia. Due fratelli che da tempo hanno smesso di parlarsi si ritrovano al funerale del padre e, per esaudire la sua ultima volontà, si mettono in viaggio verso il cimitero di Cervia per spargere le sue ceneri. Durante il percorso, tra litigi, ricordi e confidenze, scopriranno che forse proprio quel viaggio può essere l’occasione per ritrovare un legame che sembrava spezzato per sempre. In prima serata su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) arriva Vermiglio, il nuovo film di Maura Delpero che porta sullo schermo un intenso dramma storico. Ambientato in un villaggio trentino nell’ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, racconta l’arrivo di un giovane soldato siciliano disertore che sconvolge la quiete della famiglia Graziadei, trascinandola in una spirale di tensioni, sospetti e cambiamenti irreversibili. Gli amanti della magia ritrovano alle 21.15 su Sky Cinema Collection HD (canale 303) Harry Potter e la camera dei segreti. Il secondo capitolo della saga porta il giovane mago di Hogwarts ad affrontare una misteriosa creatura che pietrifica le sue vittime e a scoprire un segreto custodito da secoli tra le mura della scuola.

Su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) emozioni e avventura si fondono in Balto e Togo – La leggenda. Ispirato a una storia vera, il film racconta l’epopea del musher Leonhard Seppala che, nel gelido inverno dell’Alaska del 1925, affronta una corsa disperata con i suoi cani Balto e Togo per salvare i bambini di Nome, minacciati da un’epidemia di difterite. L’adrenalina prende il volo su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Top Gun, il cult che ha consacrato Tom Cruise. Tra manovre spettacolari e rivalità tra piloti, il film racconta il percorso di crescita di Maverick, costretto a fare i conti con il dolore e con la responsabilità, fino a trovare redenzione grazie all’amore e al coraggio. Tensione politica su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Thirteen Days. Kevin Costner rivive i drammatici giorni della crisi dei missili a Cuba del 1962, quando il mondo intero sembrò sull’orlo di una nuova guerra mondiale. Un thriller storico che tiene alta la tensione dal primo all’ultimo minuto.

Il romanticismo arriva su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Dreamland, ambientato nell’America della Grande Depressione. Un giovane texano senza prospettive vede cambiare la sua vita quando incontra la fuorilegge Allison Wells, interpretata da Margot Robbie, e si lascia trascinare in una fuga tanto appassionata quanto pericolosa. Il dramma torna protagonista alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308) con Spencer. Kristen Stewart veste i panni di Lady Diana in un ritratto intimo e tormentato che racconta i giorni del Natale 1991, quando la Principessa del Galles maturò la decisione di porre fine al matrimonio con Carlo, segnando un punto di non ritorno nella storia della monarchia inglese. Risate e colpi di scena su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Game Night – Indovina chi muore stasera?. Un gruppo di amici si ritrova per una serata di giochi di società che però prende una piega inaspettata, trasformandosi in una vera indagine criminale tra equivoci, tensioni e momenti esilaranti.

Per chi ha perso l’appuntamento, alle 21.15 su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) torna Il Gladiatore II, il sequel diretto da Ridley Scott che riporta sul grande schermo le lotte nell’arena dell’antica Roma. Paul Mescal è Lucio, costretto a combattere nel Colosseo mentre cerca vendetta e il riscatto del proprio onore. Infine, alle 21.15 su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311), è in programmazione L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford. Brad Pitt interpreta il leggendario fuorilegge inseguito da bounty hunter e tradito da chi gli era vicino, in un western epico e malinconico che ha conquistato la critica internazionale.

50 km all'ora
Due fratelli da tempo separati si rivedono al funerale del padre e partono in direzione del cimitero di Cervia per spargere le ceneri del genitore. Un viaggio fra nostalgia e ironia che potrebbe finalmente mettere fine ai loro dissapori 
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Vermiglio
Maura Delpero porta sullo schermo questo intenso dramma storico, ambientato in un villaggio trentino nell'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale. L'arrivo di un soldato siciliano disertore sconvolge la quiete della famiglia Graziadei, alterando equilibri e relazioni.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e la camera dei segreti
Secondo capitolo sul giovane mago creato dalla scrittrice J.K. Rowling. Harry affronta una diabolica presenza che pietrifica le sue vittime e scopre il segreto di una stanza misteriosa.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Balto e Togo - La leggenda
Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Top Gun
L'action che ha consacrato Tom Cruise. Un pilota di caccia va in crisi quando causa la morte di un amico. Ne uscirà grazie a una donna. Oscar e Golden Globe per la migliore canzone.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Thirteen Days
Kevin Costner nella rievocazione dei 13 giorni più delicati della presidenza Kennedy. 1962: l'installazione di missili sovietici a Cuba rischia di far esplodere la Terza guerra mondiale.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dreamland
Road movie con Finn Cole e Margot Robbie, amanti in fuga nell’America degli anni 30. La temuta fuorilegge Allison Wells entra nella vita del giovane orfano texano Eugene Evans.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Spencer
Biopic con Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana. Natale 1991: nella tenuta reale di Sandringham, Lady D. matura la decisione di interrompere il matrimonio con Carlo.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Game Night - Indovina chi muore stasera?
Jason Bateman e Rachel McAdams in una mystery-comedy. Un gruppo di amici impegnati in un gioco di società scoprono che il crimine su cui stanno indagando per finta è davvero accaduto.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Il Gladiatore II
Ridley Scott torna nell'antica Roma con questo sequel epico. Trent'anni dopo gli eventi del primo film, Lucio (Paul Mescal) è costretto a combattere nel Colosseo sotto due imperatori, cercando vendetta e riscoprendo il suo onore.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford
Western con Brad Pitt - premiato a Venezia - e Casey Affleck. Inseguito dai cacciatori di taglie, il fuorilegge Jesse James deve guardarsi da un traditore.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

