Guida TV Sky Cinema e NOW: La leggenda degli uomini straordinari, Giovedi 4 Settembre 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La leggenda degli uomini straordinari riporta Sean Connery nei panni dell’avventuriero Allan Quatermain, chiamato a guidare una squadra di eroi tratti dalla letteratura popolare per sventare il folle piano di Phantom, deciso a distruggere il mondo. L’azione si intreccia all’avventura in una pellicola che mescola suggestioni steampunk e personaggi iconici. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD The Brutalist con Adrien Brody segue l’ascesa e il tormento di László Toth, architetto ungherese incaricato di realizzare un monumento grandioso, ma costretto a pagare un prezzo altissimo per il successo in un dramma premiato con tre Oscar®.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 Harry Potter e il principe mezzosangue segna la sesta avventura di Daniel Radcliffe, alle prese con un misterioso manuale che svela segreti di magia nera mentre il ritorno di Voldemort incombe e l’aiuto del professor Lumacorno diventa cruciale. Per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD alle 21.00 propone Kung Fu Panda 4: Po, prima di assumere il ruolo di leader spirituale, deve affrontare una strega mutaforma capace di assumere le sembianze di chiunque, in un’avventura che mescola comicità e filosofia delle arti marziali.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 The Gunman mette Sean Penn e Javier Bardem al centro di un adrenalinico action: un ex agente speciale perseguitato dal passato imbraccia nuovamente le armi in una fuga scandita da inseguimenti e regolamenti di conti. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 offre Focus – Niente è come sembra, thriller romantico con Will Smith e Margot Robbie che esplora l’arte della truffa: un maestro del raggiro introduce una giovane complice ai segreti del mestiere, ma la chimica tra loro rende tutto più complesso e pericoloso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 Non succede, ma se succede… accende una commedia brillante con Charlize Theron e Seth Rogen, dove un giornalista senza lavoro ritrova l’ex babysitter, ora candidata alla presidenza, e si lascia trascinare in una storia d’amore improbabile. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 propone Natale all’improvviso, ritratto familiare che riunisce quattro generazioni dei Cooper alla vigilia delle feste, tra segreti, rivelazioni e riconciliazioni.

Per chi cerca leggerezza, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 presenta D.N.A. – Decisamente non adatti, esordio alla regia di Lillo & Greg che, insieme ad Anna Foglietta, danno vita a una commedia degli equivoci dove due vecchi compagni di scuola si scambiano i codici genetici con conseguenze imprevedibili. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 La stanza accanto di Pedro Almodóvar torna a raccontare il legame profondo tra due amiche, Julianne Moore e Tilda Swinton, che si ritrovano dopo anni di distanza in un incontro intimo e struggente. Chiude la serata Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 con È stato il figlio, grottesco dramma firmato Daniele Ciprì con Toni Servillo, dove una famiglia palermitana, dopo la perdita della figlia, si lascia travolgere dall’avidità e da un risarcimento che porterà alla rovina.

La leggenda degli uomini straordinari
L'avventuriero Allan Quatermain (Sean Connery) guida una squadra di eroi della letteratura popolare per fermare il folle piano di Phantom che vuole distruggere il mondo.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Brutalist
Adrien Brody è László Toth in questo dramma premiato con tre Oscar®. La vita di László viene stravolta dall'incarico di realizzare un ambizioso monumento. Ma raggiunto l'apice, l'architetto ungherese dovrà scontare il prezzo del successo.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il principe mezzosangue
David Yates dirige la sesta avventura della saga. Un manuale misterioso insegna a Harry Potter i segreti della magia nera, ma per sconfiggere Voldemort avrà bisogno di Lumacorno.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Kung Fu Panda 4
Nel quarto capitolo della saga Po affronta la sfida più importante prima di diventare leader spirituale: dovrà difendere la Valle della Pace da una strega mutaforma, in grado di assumere le sembianze di chiunque.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Gunman
Sean Penn e Javier Bardem in un action infuocato. Un ex agente speciale dall’ambiguo passato impugna le armi contro chi lo vuole morto, in un serrato susseguirsi di agguati.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Focus - Niente è come sembra
Thriller romantico sull'arte del raggiro con Will Smith e Margot Robbie. Un maestro della truffa insegna i trucchi del mestiere alla bella Jess ma la sintonia tra i due complica le cose.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Non succede, ma se succede...
Charlize Theron e Seth Rogen in un'irriverente commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua babysitter di un tempo, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Natale all'improvviso
L'incontro di quattro generazioni del clan Cooper, riunite per festeggiare la vigilia di Natale, riserverà non poche sorprese.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

D.N.A. - Decisamente non adatti
Esordio alla regia di Lillo & Greg, star di una commedia degli equivoci con Anna Foglietta e Francesco Mura. Due ex compagni di scuola decidono di scambiarsi i rispettivi codici genetici.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La stanza accanto
Julianne Moore e Tilda Swinton nella delicata pellicola di Pedro Almodovar, Leone d'oro a Venezia. Dopo anni senza contatti, due amiche si ritrovano in una situazione commovente.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

E' stato il figlio
Toni Servillo in una vicenda grottesca di Daniele Cipri'. Dopo la morte della figlia, una famiglia palermitana spende il risarcimento in una Mercedes. L'automobile segnera' la loro rovina
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Diritti TV Serie A 2025-27: Highlights del Lunedì nei nuovi pacchetti Small, Medium e Big

    La Lega Serie A cambia strategia per la vendita dei diritti audiovisivi non esclusivi. Con una comunicazione di rettifica, il pacchetto unico per gli highlights del lunedì del Campionato viene sostituito da tre offerte distinte - Small, Medium e Big - per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Una mossa che punta a una maggiore flessibilità e ad allargare la platea dei potenziali acquirenti, con prezzi e contenuti modulari per adattarsi a un mercato dei media sempre più...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • ACE vince la causa contro Outer Limits IPTV: risarcimento e chiusura definitiva del servizio pirata

    Proseguendo nella sua azione legale globale volta a combattere le operazioni di streaming illegale, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha annunciato oggi che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha emesso una sentenza contro Zachary DeBarr, gestore del servizio di streaming illegale Outer Limits IPTV. La sentenza, emessa dall'onorevole giudice Josephine Staton, assegna...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Serie A 2025-2026, calendario con anticipi e posticipi tv DAZN e Sky dalla 3a alla 12a giornata

    La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN) Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN) Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Drive to Monza by Peroni: Leclerc e Hamilton a Milano in diretta su Sky Sport F1

    Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia sarà mercoledì pomeriggio alle 19.30 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • La Stanza Accanto di Almodóvar Leone d’Oro a Venezia prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, arriva in prima visione su Sky Cinema LA STANZA ACCANTO, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film nella scorsa edizione. Il film, scritto e diretto da Pedro Almodòvar, andrà in onda mercoledì 3 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Per il suo primo lungometraggio in lingua inglese, il regista spagnolo sceglie...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Operazione in Argentina smantella rete globale di pirateria con oltre 8 milioni di utenti

    Con un nuovo passo decisivo nella lotta alla criminalità organizzata nel settore audiovisivo, un'operazione su larga scala in Argentina ha smantellato una rete criminale con fino a 8 milioni di utenti paganti in tutto il mondo e un potenziale di oltre 20 milioni di clienti. L'operazione, guidata dalla magistratura argentina, ha visto la collaborazione tecnica di LALIGA, ALIANZA, NAGRAVISIÓN e Telecom Argentina. Inoltre, anche la Motion Picture Association (MPA)...
    E
    Economia
    martedì, 02 settembre 2025

  • Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale

    Il Palio di Siena, evento storico e culturale di risonanza unica, continua a consolidare la sua presenza mediatica a livello nazionale e internazionale grazie al rinnovo del contratto di trasmissione con La7 per i prossimi tre anni (2026 - 2027 – 2028). Questa decisione strategica, che coprirà le prossime sei edizioni paliesche (2 per ogni anno, il 2 Luglio e il 16 Agosto) più eventuali edizioni straordinarie, è frutto di un percorso di...
    T
    Televisione
    martedì, 02 settembre 2025

  • Ascolti 2a Giornata Serie A 2025/26 DAZN con oltre 4,3 milioni di spettatori

    La seconda giornata della Serie A Enlive 2025/2026 in onda su DAZN che si è chiusq ha superato 4,3 milioni di audience (4.331.770). compresivo del dato degli episodi di ZONA DAZN, il programma multievento che si accede ogni volta che si incontrano due o più partite nella medesima fascia oraria  I primi due turni del campionato consuntivano una media di 4.270.000 individui, in crescita dell'8,2% rispetto agli omologhi della stagione precedente. La...
    S
    Sport
    martedì, 02 settembre 2025

  • Radio TV Serie A, piattaforma in chiaro su sito, app e Dazn con radiocronache, rubriche e ospiti top

    Si è svolta oggi, presso l'Hotel Sheraton Milan San Siro di Milano, la conferenza stampa di presentazione di Radio TV Serie A. In occasione della chiusura ufficiale della Sessione Estiva del Calciomercato 2025-2026, organizzato da Master Group Sport e A.Di.Se - Associazione Italiana Direttori Sportivi, il Presidente di Lega Serie A Ezio Simonelli, l'Amministratore Delegato Luigi De Siervo, l'ex calciatore di Serie A, Fabio Galante, e le conduttrici di Radio...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Lazio Style Channel, canale ufficiale in chiaro del club, in diretta su Sportitalia digitale terrestre

    Novità per i tifosi della Lazio: sono iniziati i test pre palinsesto per la trasmissione in diretta su Sportitalia di Lazio Style Channel, il canale tematico del club biancoceleste. Da oggi, come annunciato dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello durante l’ultimo giorno di calciomercato, è possibile accedere a Lazio Style Channel sul digitale terrestre al canale 60, cliccando sul tasto verde ed entrando nella piattaforma...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 da Verona in diretta su Sky Uno, TV8 e NOW

    Ritorna il Power Hits Estate di RTL 102.5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana. Stasera, all'Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025. La nona edizione del Power Hits Estate all'Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l'apertura delle...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Babygirl, thriller con Nicole Kidman premiato a Venezia, prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema l’intrigante thriller con Nicole Kidman ed Harris Dickinson BABYGIRL, in onda lunedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore della Coppa Volpi per la migliore...
    S
    Sky Italia
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Serie D su Vivo Azzurro Tv: accordo rinnovato, una partita a settimana gratis in streaming

    Serie D e Vivo Azzurro Tv ancora avanti insieme. Dopo aver trasmesso tutto il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, Lega Nazionale Dilettanti e FIGC rinnovano l’accordo per offrire in visione gratuita una partita a settimana della quarta serie italiana sulla piattaforma federale di live streaming e intrattenimento. Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali Scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il ricco...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • UEFA Champions League su Prime Video: queste le partite in esclusiva di Inter, Juventus e Napoli

    Mercoledì 17 settembre – Ajax vs Inter Mercoledì 1 ottobre – Villareal vs Juventus Mercoledì 22 ottobre – Real Madrid vs Juventus Mercoledì 5 novembre – Inter vs Kairat Almaty Mercoledì 26 novembre – Atletico Madrid vs Inter Mercoledì 10 dicembre – Benfica vs Napoli Mercoledì 21 gennaio – Juventus vs Benfica Dopo il sorteggio di...
    S
    Sport
    lunedì, 01 settembre 2025

  • Fayna Sky Sport Insider: «Calciomercato L’Originale chiude in bellezza tra mare, barocco e padel»

    Settimana calda e appassionante quella trascorsa in Sicilia, dove il viaggio di Sky Calciomercato L’Originale ha toccato la costa orientale regalandosi un finale dal sapore intenso e un po’ malinconico. Tra il fascino barocco di Siracusa, le acque cristalline del Mediterraneo, i sapori autentici della tradizione e la vitalità di piazze gremite, il racconto del calciomercato si è intrecciato con quello di una terra che vive di passione, cultura e...
    S
    Sky Italia
    sabato, 30 agosto 2025

