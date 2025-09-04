Guida TV Sky Cinema e NOW: La leggenda degli uomini straordinari, Giovedi 4 Settembre 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 La leggenda degli uomini straordinari riporta Sean Connery nei panni dell’avventuriero Allan Quatermain, chiamato a guidare una squadra di eroi tratti dalla letteratura popolare per sventare il folle piano di Phantom, deciso a distruggere il mondo. L’azione si intreccia all’avventura in una pellicola che mescola suggestioni steampunk e personaggi iconici. Alla stessa ora su Sky Cinema Due HD The Brutalist con Adrien Brody segue l’ascesa e il tormento di László Toth, architetto ungherese incaricato di realizzare un monumento grandioso, ma costretto a pagare un prezzo altissimo per il successo in un dramma premiato con tre Oscar®.

Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 Harry Potter e il principe mezzosangue segna la sesta avventura di Daniel Radcliffe, alle prese con un misterioso manuale che svela segreti di magia nera mentre il ritorno di Voldemort incombe e l’aiuto del professor Lumacorno diventa cruciale. Per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD alle 21.00 propone Kung Fu Panda 4: Po, prima di assumere il ruolo di leader spirituale, deve affrontare una strega mutaforma capace di assumere le sembianze di chiunque, in un’avventura che mescola comicità e filosofia delle arti marziali.

Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 The Gunman mette Sean Penn e Javier Bardem al centro di un adrenalinico action: un ex agente speciale perseguitato dal passato imbraccia nuovamente le armi in una fuga scandita da inseguimenti e regolamenti di conti. Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 offre Focus – Niente è come sembra, thriller romantico con Will Smith e Margot Robbie che esplora l’arte della truffa: un maestro del raggiro introduce una giovane complice ai segreti del mestiere, ma la chimica tra loro rende tutto più complesso e pericoloso.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 Non succede, ma se succede… accende una commedia brillante con Charlize Theron e Seth Rogen, dove un giornalista senza lavoro ritrova l’ex babysitter, ora candidata alla presidenza, e si lascia trascinare in una storia d’amore improbabile. Sky Cinema Drama HD alle 21.00 propone Natale all’improvviso, ritratto familiare che riunisce quattro generazioni dei Cooper alla vigilia delle feste, tra segreti, rivelazioni e riconciliazioni.

Per chi cerca leggerezza, Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 presenta D.N.A. – Decisamente non adatti, esordio alla regia di Lillo & Greg che, insieme ad Anna Foglietta, danno vita a una commedia degli equivoci dove due vecchi compagni di scuola si scambiano i codici genetici con conseguenze imprevedibili. Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 La stanza accanto di Pedro Almodóvar torna a raccontare il legame profondo tra due amiche, Julianne Moore e Tilda Swinton, che si ritrovano dopo anni di distanza in un incontro intimo e struggente. Chiude la serata Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 con È stato il figlio, grottesco dramma firmato Daniele Ciprì con Toni Servillo, dove una famiglia palermitana, dopo la perdita della figlia, si lascia travolgere dall’avidità e da un risarcimento che porterà alla rovina.

