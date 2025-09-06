Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Sabato 6 Settembre 2025

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

L’adrenalina di Contraband domina la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), dove Mark Wahlberg veste i panni di un ex contrabbandiere che, per proteggere la famiglia, si immerge nuovamente nel sottobosco criminale tra New Orleans e Panama in una corsa contro il tempo e i tradimenti. Sul versante opposto, Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) propone l’intenso Padrenostro, in cui Pierfrancesco Favino, premiato a Venezia, regala un’interpretazione profonda del padre magistrato, mentre lo sguardo del piccolo Valerio filtra il trauma di un attentato nella Roma degli anni di piombo. Il viaggio nella magia culmina su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II, capitolo conclusivo della saga che riporta il giovane mago a Hogwarts per lo scontro definitivo con Voldemort, fra colpi di scena e sacrifici che segnano la fine di un’era. Per un pubblico più giovane, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) accende il fascino gotico di La sposa cadavere, perla in stop-motion firmata Tim Burton, dove un matrimonio sbagliato apre le porte a un regno ultraterreno carico di ironia e malinconia.

L’azione spettacolare esplode su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Rampage – Furia animale, in cui Dwayne Johnson fronteggia creature geneticamente alterate che devastano intere città, sospeso tra blockbuster e catastrofe. Il brivido del classico avvolge Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Complotto di famiglia, ultimo film di Alfred Hitchcock, labirinto di inganni, identità rubate e un intrigo che ribalta ogni certezza. Il tono si fa leggero e disincantato su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con La verità, vi spiego, sull’amore, commedia sentimentale in cui Ambra Angiolini, tra autoironia e smarrimento, tenta di riorganizzare la vita dopo una separazione, mentre Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) invita alla riflessione con Il meglio deve ancora venire, dove due amici, convinti di avere poco tempo davanti, trasformano il presunto conto alla rovescia in un’occasione per riscoprire la complicità.

Il registro vira al surreale su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Io e Angela, in cui Pietro Sermonti si trova a contrattare con un’angelo della morte seducente e spiazzante, sospeso tra humor nero e tenerezza. La seconda serata recupera la leggerezza su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) con Tutti tranne te, la sofisticata rom-com che mette Sydney Sweeney e Glen Powell tra equivoci e scintille sentimentali in Australia, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) ripropone la magia malinconica di La La Land, sei volte premio Oscar, dove Ryan Gosling ed Emma Stone celebrano sogni, sacrifici e amori che lasciano il segno nella Los Angeles dei provini e dei jazz club.

Contraband

Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action-thriller. Per saldare un debito con un gangster, un ex contrabbandiere accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo condurrà a Panama.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Padrenostro

Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce in una storia ispirata alla sua vita. Roma, 1976: Valerio assiste all'attentato terroristico ai danni del padre magistrato.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i doni della morte: Parte II

Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione...

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La sposa cadavere

La fantasia sfrenata di Tim Burton per un film d'animazione in stop-motion. Un promesso sposo infila per errore la fede nuziale nel dito di uno scheletro e si ritrova nell'aldilà.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Rampage - Furia animale

Action catastrofico con Dwayne Johnson. Un esperto di scimmie scopre l'esistenza di un esperimento genetico top secret che trasforma gli animali in bestie feroci e aggressive.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Complotto di famiglia

L'ultimo film di Alfred Hitchcock è un intricato thriller con Bruce Dern, Barbara Harris e Karen Black. Un'anziana signora incarica una sedicente medium di rintracciare un lontano nipote.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La verità, vi spiego, sull'amore

Ambra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il meglio deve ancora venire

Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io e Angela

Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli in una commedia surreale. Un uomo riceve la visita dell’Angelo della Morte: una donna seducente con cui stringe un accordo dalle conseguenze inattese.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutti tranne te

Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia romantica. Bea e Ben si detestano, ma quando si ritrovano invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La La Land

6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s'innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)