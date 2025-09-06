Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiSky Cinema › Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Sabato 6 Settembre 2025
Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Sabato 6 Settembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Sabato 6 Settembre 2025

Logo Sky Cinema - Palinsesti e Programmi TV
S
Programmi Sky Cinema
Logo del canale Sky Cinema HD - Programmazione completa
S
Palinsesti Sky Cinema HD

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 06 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti.

L’adrenalina di Contraband domina la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), dove Mark Wahlberg veste i panni di un ex contrabbandiere che, per proteggere la famiglia, si immerge nuovamente nel sottobosco criminale tra New Orleans e Panama in una corsa contro il tempo e i tradimenti. Sul versante opposto, Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) propone l’intenso Padrenostro, in cui Pierfrancesco Favino, premiato a Venezia, regala un’interpretazione profonda del padre magistrato, mentre lo sguardo del piccolo Valerio filtra il trauma di un attentato nella Roma degli anni di piombo. Il viaggio nella magia culmina su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Harry Potter e i Doni della Morte – Parte II, capitolo conclusivo della saga che riporta il giovane mago a Hogwarts per lo scontro definitivo con Voldemort, fra colpi di scena e sacrifici che segnano la fine di un’era. Per un pubblico più giovane, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) accende il fascino gotico di La sposa cadavere, perla in stop-motion firmata Tim Burton, dove un matrimonio sbagliato apre le porte a un regno ultraterreno carico di ironia e malinconia.

L’azione spettacolare esplode su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Rampage – Furia animale, in cui Dwayne Johnson fronteggia creature geneticamente alterate che devastano intere città, sospeso tra blockbuster e catastrofe. Il brivido del classico avvolge Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Complotto di famiglia, ultimo film di Alfred Hitchcock, labirinto di inganni, identità rubate e un intrigo che ribalta ogni certezza. Il tono si fa leggero e disincantato su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con La verità, vi spiego, sull’amore, commedia sentimentale in cui Ambra Angiolini, tra autoironia e smarrimento, tenta di riorganizzare la vita dopo una separazione, mentre Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) invita alla riflessione con Il meglio deve ancora venire, dove due amici, convinti di avere poco tempo davanti, trasformano il presunto conto alla rovescia in un’occasione per riscoprire la complicità.

Il registro vira al surreale su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Io e Angela, in cui Pietro Sermonti si trova a contrattare con un’angelo della morte seducente e spiazzante, sospeso tra humor nero e tenerezza. La seconda serata recupera la leggerezza su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) con Tutti tranne te, la sofisticata rom-com che mette Sydney Sweeney e Glen Powell tra equivoci e scintille sentimentali in Australia, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) ripropone la magia malinconica di La La Land, sei volte premio Oscar, dove Ryan Gosling ed Emma Stone celebrano sogni, sacrifici e amori che lasciano il segno nella Los Angeles dei provini e dei jazz club.

Ora puoi guardare il cinema di Sky in streaming!
Iscriviti a NOW - Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

Contraband
Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action-thriller. Per saldare un debito con un gangster, un ex contrabbandiere accetta una pericolosa missione che da New Orleans lo condurrà a Panama.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Padrenostro
Coppa Volpi a Pierfrancesco Favino, diretto da Claudio Noce in una storia ispirata alla sua vita. Roma, 1976: Valerio assiste all'attentato terroristico ai danni del padre magistrato.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e i doni della morte: Parte II
Gran finale della saga in un tripudio di effetti speciali. Alla ricerca degli ultimi horcrux, Harry torna a Hogwarts, ma Voldemort ha scoperto la sua missione...
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La sposa cadavere
La fantasia sfrenata di Tim Burton per un film d'animazione in stop-motion. Un promesso sposo infila per errore la fede nuziale nel dito di uno scheletro e si ritrova nell'aldilà.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Rampage - Furia animale
Action catastrofico con Dwayne Johnson. Un esperto di scimmie scopre l'esistenza di un esperimento genetico top secret che trasforma gli animali in bestie feroci e aggressive.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Complotto di famiglia
L'ultimo film di Alfred Hitchcock è un intricato thriller con Bruce Dern, Barbara Harris e Karen Black. Un'anziana signora incarica una sedicente medium di rintracciare un lontano nipote.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La verità, vi spiego, sull'amore
Ambra Angiolini e Carolina Crescentini nella commedia tratta dal romanzo di Enrica Tesio. Lasciata dal compagno dopo sette anni, una donna tenta di rimettere ordine nella propria vita.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il meglio deve ancora venire
Dagli autori di "Cena tra amici", un inno all'amicizia con Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Per un macabro equivoco, Arthur e Cesar decidono di godersi quel che resta del loro futuro.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Io e Angela
Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli in una commedia surreale. Un uomo riceve la visita dell’Angelo della Morte: una donna seducente con cui stringe un accordo dalle conseguenze inattese.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutti tranne te
Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia romantica. Bea e Ben si detestano, ma quando si ritrovano invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia. 
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La La Land
6 Oscar al musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone, premiata a Venezia. Mia, aspirante attrice, s'innamora di Sebastian, pianista jazz che sogna di aprire un night club.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311) 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Addio alle smartcard Tiger su tivùsat: dal 2026 stop al supporto, come continuare a vedere i canali

    Il settore televisivo, come molti altri ambiti a forte componente tecnologica, è in costante evoluzione: gli schermi diventano sempre più grandi e performanti, i contenuti audio e video raggiungono standard qualitativi sempre più elevati, la distribuzione si amplia su una pluralità di piattaforme (satellite, digitale terrestre, streaming), mentre gli strumenti di contrasto alla pirateria si rafforzano. In questo scenario, alcune tecnologie risultano...
    S
    Satellite / Estero
    venerdì, 05 settembre 2025

  • Discovery in chiaro canale 37 DTT dal 5 Ottobre: avventura, misteri e grandi storie gratis per tutti

    Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire dal 5 ottobre uno dei brand televisivi più riconoscibili al mondo si prepara ad un nuovo capitolo approdando per la prima volta sul digitale terrestre free, visibile gratuitamente. Un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio. Un traguardo che rinnova la missione...
    D
    Digitale Terrestre
    venerdì, 05 settembre 2025

  • DAZN sigla accordo quinquennale con ACB per Liga Endesa, Copa del Rey e Supercopa Endesa

    DAZN, piattaforma leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo, annuncia in Spagna un nuovo accordo con ACB per trasmettere in esclusiva il miglior basket spagnolo – Liga Endesa, Supercopa Endesa e Copa del Rey – per le prossime cinque stagioni. L'accordo stretto in Spagna prevede, inoltre, l'esclusiva sui diritti di trasmissione internazionali di uno dei campionati di basket più competitivi e seguiti d'Europa per cinque...
    D
    DAZN
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Tech Talk Speciale IBC 2025: IA, Monetizzazione e Canali FAST guidano la trasformazione

    Guarda in forma integrale  - TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam  Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. La nuova stagione dei Tech Talk si è aperta con un appuntamento cruciale per l'industria dei media, puntando i riflettori sull'IBC (International Broadcasting Convention) di Amsterdam, l'evento che, secondo gli addetti ai lavori, segna la vera fine...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 4 a sabato 6 settembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. EUROPEAN QUALIFIERS – Giovedi 4 Settembre apre la quinta giornata di qualificazioni, con otto partite in programma: alle 16...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (4 - 7 Settembre) | F1 Italia Monza, MotoGP Catalogna, SuperBike Francia

    Questa settimana su Sky e in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Fastweb + Vodafone lanciano la prima offerta congiunta: super-convergenza, sconto e modem Wi-Fi 7

    Il meglio della connettività fissa di Fastweb e della connettività mobile di Vodafone Italia, e ancora l’energia, i servizi digitali e i migliori smartphone sul mercato. Fastweb + Vodafone presenta la sua prima offerta congiunta per i due brand, disponibile a partire da oggi 4 settembre per i nuovi clienti e per i già clienti Fastweb e Vodafone Italia, nei negozi di entrambi i marchi su tutto il territorio...
    H
    HiTech
    giovedì, 04 settembre 2025

  • 🎤 TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam | Diretta streaming Digital-News.it

    Guarda in Diretta Streaming - TECH TALK: Speciale IBC 2025 Amsterdam  Clicca nella finestra qui sotto per seguire il dibattito in streaming dalle ore 12.00. Segui l'evento su Digital-News.it, prodotto da Comunicare Digitale. Media Partner: Digital-News.it. La nuova stagione di Tech Talk 2025/2026 si apre con un appuntamento che promette di catturare l’attenzione di tutta l’industria dei media, proponendo un focus esclusivo...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 04 settembre 2025

  • Diritti TV Serie A 2025-27: Highlights del Lunedì nei nuovi pacchetti Small, Medium e Big

    La Lega Serie A cambia strategia per la vendita dei diritti audiovisivi non esclusivi. Con una comunicazione di rettifica, il pacchetto unico per gli highlights del lunedì del Campionato viene sostituito da tre offerte distinte - Small, Medium e Big - per le stagioni 2025/26 e 2026/27. Una mossa che punta a una maggiore flessibilità e ad allargare la platea dei potenziali acquirenti, con prezzi e contenuti modulari per adattarsi a un mercato dei media sempre più...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • ACE vince la causa contro Outer Limits IPTV: risarcimento e chiusura definitiva del servizio pirata

    Proseguendo nella sua azione legale globale volta a combattere le operazioni di streaming illegale, l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), la principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha annunciato oggi che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha emesso una sentenza contro Zachary DeBarr, gestore del servizio di streaming illegale Outer Limits IPTV. La sentenza, emessa dall'onorevole giudice Josephine Staton, assegna...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Serie A 2025-2026, calendario con anticipi e posticipi tv DAZN e Sky dalla 3a alla 12a giornata

    La programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari predefiniti: Venerdì: 1 anticipo alle ore 20.45 (DAZN) Sabato: 3 anticipi, rispettivamente alle ore 15.00 (DAZN), 18.00 (DAZN) e 20.45 (SKY + DAZN) Domenica: 1 anticipo alle ore 12.30 (DAZN), 2 gare alle ore 15.00 (DAZN), 1 posticipo alle ore 18.00 (SKY + DAZN) e 1 posticipo alle ore 20.45...
    S
    Sport
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Drive to Monza by Peroni: Leclerc e Hamilton a Milano in diretta su Sky Sport F1

    Il primo grande appuntamento della settimana del GP d’Italia sarà mercoledì pomeriggio alle 19.30 al Palazzo Reale di Milano. Davide Camicioli e Vicky Piria accoglieranno i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton nell’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, in onda su Sky Sport F1. Da non perdere anche l’approfondimento dedicato a uno dei protagonisti su pista: Kimi Antonelli svela i...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • La Stanza Accanto di Almodóvar Leone d’Oro a Venezia prima TV Sky Cinema e streaming NOW

    In occasione dell’82ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia, arriva in prima visione su Sky Cinema LA STANZA ACCANTO, vincitore del Leone d’Oro come Miglior Film nella scorsa edizione. Il film, scritto e diretto da Pedro Almodòvar, andrà in onda mercoledì 3 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Per il suo primo lungometraggio in lingua inglese, il regista spagnolo sceglie...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 03 settembre 2025

  • Operazione in Argentina smantella rete globale di pirateria con oltre 8 milioni di utenti

    Con un nuovo passo decisivo nella lotta alla criminalità organizzata nel settore audiovisivo, un'operazione su larga scala in Argentina ha smantellato una rete criminale con fino a 8 milioni di utenti paganti in tutto il mondo e un potenziale di oltre 20 milioni di clienti. L'operazione, guidata dalla magistratura argentina, ha visto la collaborazione tecnica di LALIGA, ALIANZA, NAGRAVISIÓN e Telecom Argentina. Inoltre, anche la Motion Picture Association (MPA)...
    E
    Economia
    martedì, 02 settembre 2025

  • Il Palio di Siena fino al 2028 su La7: con Pardo e Mazzini, qualità televisiva e visibilità internazionale

    Il Palio di Siena, evento storico e culturale di risonanza unica, continua a consolidare la sua presenza mediatica a livello nazionale e internazionale grazie al rinnovo del contratto di trasmissione con La7 per i prossimi tre anni (2026 - 2027 – 2028). Questa decisione strategica, che coprirà le prossime sei edizioni paliesche (2 per ogni anno, il 2 Luglio e il 16 Agosto) più eventuali edizioni straordinarie, è frutto di un percorso di...
    T
    Televisione
    martedì, 02 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Contraband, Sabato 6 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. L’adrenalina di Contraband domina la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301), dove Mark Wahlberg veste i panni di un ex contrabbandiere che, per proteggere la famiglia, si immerge nuovamente nel sottobosco criminale tra New Orleans e Panama in una corsa contro il tem...
     sabato, 06 settembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 5 - 11 Settembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 05 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Catalogna Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

     In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike, WEC e MXGP. MOTOMONDIALE AL MONTMELÓ – Da giovedì 4 a domenica 7 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la quindicesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio di Catalogna, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti giovedì alle 16. Venerd...
     venerdì, 05 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport F1 HD - Canale TV

    Monza chiama, Sky e NOW rispondono: emozioni live GP Italia Formula 1 - Diretta in chiaro TV8

    Questa settimana su Sky e in streaming su NOW arriva uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale di Formula 1, che il 7 settembre fa tappa a Monza per il Gran Premio d’Italia. Un weekend da non perdere, che Sky seguirà minuto per minuto con una grande marcia d’avvicinamento fatta di interviste esclusive, contenuti speciali e approfondimenti live dal Tempio della Velocità. Una copertura live minuto per minuto garantita anche dal c...
     venerdì, 05 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Tutti tranne te, Venerdi 5 Settembre 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 Tutti tranne te regala una commedia romantica frizzante con Sydney Sweeney e Glen Powell: Bea e Ben non si sopportano, ma quando il destino li riunisce a un matrimonio in Australia fingono di essere una coppia, trasformando i battibecchi in scintille sentimentali...
     venerdì, 05 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨