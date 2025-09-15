Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Giurato Numero 2, Lunedi 15 Settembre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

lunedì, 15 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Giurato numero 2, il nuovo successo firmato Clint Eastwood che esplora il confine tra colpa e redenzione. Nicholas Hoult interpreta un ex alcolista chiamato a far parte di una giuria in un processo per omicidio, dove la sua coscienza sarà messa a dura prova in un crescendo di tensione morale. Lo stesso film è disponibile anche su Sky Cinema Collection HD alle 21.45 (canale 303) per chi volesse recuperarlo in seconda serata. Su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) la tensione si sposta a Wall Street con Margin Call, un thriller serrato con Kevin Spacey e Jeremy Irons che racconta le 24 ore cruciali di un gruppo di manager alle prese con il collasso imminente di una banca, in un racconto che scava nelle logiche spietate della finanza. Per un’avventura per tutta la famiglia, Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) propone Inkheart - La leggenda di Cuore d’inchiostro, dove Brendan Fraser e la giovane Maggie vivono un’avventura magica in cui i personaggi dei libri prendono vita, con conseguenze imprevedibili e pericolose.

L’azione è protagonista su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Codice Unlocked - Londra sotto attacco, in cui Noomi Rapace interpreta un’agente sotto pressione che, dopo un errore durante un interrogatorio, si trova al centro di una corsa contro il tempo per fermare un attacco terroristico. La fantascienza più inquietante prende forma su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Annientamento, viaggio allucinante con Natalie Portman in una zona misteriosa chiamata Area X, dove le leggi della natura sembrano essere state riscritte e la scienza incontra l’ignoto. Tono più leggero su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) con Prima ti sposo, poi ti rovino, commedia brillante dei fratelli Coen con George Clooney e Catherine Zeta-Jones, in cui l’amore e il denaro si intrecciano in una guerra di astuzie tra un avvocato divorzista e una donna dal passato turbolento.

Il grande cinema d’autore è su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Qui rido io, biopic di Mario Martone in cui Toni Servillo dà vita a Eduardo Scarpetta, raccontando la sua ascesa nel panorama teatrale napoletano e le complesse dinamiche familiari che avrebbero dato vita ai celebri fratelli De Filippo. La comicità italiana è al centro di Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Moschettieri del re - La penultima missione, dove Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea tornano nei panni di moschettieri ormai invecchiati ma ancora pronti a una nuova, esilarante avventura.

Per chi vuole recuperare i titoli della sera precedente, Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) ripropone Senza sangue, dramma che mette in scena un confronto emotivo tra vittima e carnefice, mentre Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) trasmette L’esercito delle 12 scimmie, il cult di Terry Gilliam che fonde distopia, viaggi nel tempo e riflessioni sulla sopravvivenza dell’umanità.

Giurato numero 2
Successo in sala per Clint Eastwood che si interroga sulla morale in un film con Nicholas Hoult. Un uomo con un passato da alcolista è convocato come giurato in un caso di omicidio
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Margin Call
Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons in un thriller ambientato a Wall Street. All’alba della crisi finanziaria, un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Inkheart - La leggenda di Cuore d'inchiostro
Brendan Fraser in una avventura fra realtà e fantasia. La dodicenne Maggie e suo padre hanno il potere di rendere umani i personaggi dei romanzi. Ma c'è un effetto collaterale...
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Codice Unlocked - Londra sotto attacco
Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Annientamento
Avvincente pellicola fantascientifica con Natalie Portman. Per salvare il marito, rientrato dall'Area X malato, una biologa si unisce a una spedizione segreta in cerca di una cura.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Prima ti sposo, poi ti rovino
George Clooney e Catherine Zeta-Jones in un'esplosiva commedia romantica dei fratelli Coen. Una donna, che colleziona mariti per denaro, si vendica sposando l'avvocato che l'ha incastrata.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Qui rido io
Toni Servillo interpreta Eduardo Scarpetta nel biopic di Mario Martone premiato con 2 David di Donatello 2022. La storia dell'attore napoletano da cui sono nati i tre fratelli De Filippo.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Moschiettieri del re - La penultima missione
Giovanni Veronesi dirige Piefrancesco Favino, Sergio Rubini, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea nella commedia sulle nuove imprese dei tre moschettieri e D'Artagnan.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Senza sangue
Una donna ritrova dopo anni uno dei responsabili del massacro della sua famiglia e deve decidere come sia giusto vendicarsi.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'esercito delle 12 scimmie
Visionario fanta-action di Terry Gilliam con Bruce Willis e Brad Pitt. Anno 2035: un ergastolano viene mandato nel passato per scoprire le cause dell’epidemia che ha decimato l’umanità.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

