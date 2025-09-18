Guida TV Sky Cinema e NOW: Jurassic World, Giovedi 18 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

L’avventura torna protagonista su Sky Cinema e NOW con Jurassic World, in onda su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301). Chris Pratt e Bryce Dallas Howard riportano in vita il mito di Jurassic Park nel primo capitolo della nuova trilogia prodotta da Steven Spielberg. Un dinosauro geneticamente modificato, creato per stupire i visitatori, scatena il caos in un parco a tema che diventa una trappola mortale. Il dramma prende forma su Sky Cinema Due HD alle 21.15 (canale 302) con Profeti, diretto da Alessio Cremonini. Jasmine Trinca interpreta una giornalista italiana rapita in Siria che, durante la prigionia, si confronta con la moglie di un miliziano, dando vita a un intenso duello psicologico. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) va in onda il pluripremiato Million Dollar Baby, il capolavoro di Clint Eastwood che racconta la trasformazione di una ragazza determinata, interpretata da Hilary Swank, in una campionessa di boxe, in una storia commovente di riscatto e sacrificio. Per tutta la famiglia, su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) arriva I Croods 2 – Una nuova era, che vede i simpatici cavernicoli alle prese con un nuovo clan rivale in un’esplosione di colori, gag e avventure. Azione pura su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) con Gangster Squad, ambientato nella Los Angeles degli anni 40, dove una squadra di agenti segreti sfida il potente boss Mickey Cohen per liberare la città dal crimine organizzato.

Suspense ad alta tensione su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Speak No Evil: Non parlare con gli sconosciuti, in cui James McAvoy trascina gli spettatori in un incubo claustrofobico fatto di paura e manipolazione. Sul fronte sentimentale, Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) propone l’intramontabile Notting Hill, la favola moderna con Julia Roberts e Hugh Grant che racconta l’improbabile storia d’amore tra una star di Hollywood e un timido libraio londinese. Il passato della malavita rivive su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) con Lansky, dove Harvey Keitel interpreta l’anziano Meyer Lansky che confessa i segreti del suo impero criminale a un giornalista. Risate e leggerezza su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Con chi viaggi, una commedia on the road firmata dagli YouNuts! che unisce quattro sconosciuti in un viaggio ricco di sorprese e situazioni esilaranti.

Chiudono la serata due titoli da recuperare su +24: I mercenari 2 su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310), con Sylvester Stallone e il suo team in una missione esplosiva, e Io sono ancora qui su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311), la toccante storia di una madre che sfida la dittatura per proteggere i suoi figli

Jurassic World

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel primo capitolo della nuova trilogia prodotta da Spielberg. Per attrarre più visitatori, gli scienziati progettano un dinosauro geneticamente modificato.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Profeti

Alessio Cremonini dirige Jasmine Trinca e Isabella Nefar. Siria, 2015: prigioniera dei fondamentalisti islamici, una giornalista italiana si confronta con la devota moglie di un miliziano.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Million Dollar Baby

4 Oscar al capolavoro diretto e interpretato da Clint Eastwood con Hilary Swank e Morgan Freeman. Un anziano e burbero allenatore di boxe trasforma una tenace ragazza in una campionessa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Croods 2 - Una nuova era

Seconda avventura DreamWorks Animation per i simpatici cavernicoli. I Croods trovano un luogo magnifico in cui stabilirsi, ma devono fare i conti con l'evoluto clan dei Superior.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Gangster Squad

Josh Brolin, Ryan Gosling e Sean Penn in un poliziesco tratto da una storia vera. Los Angeles, anni 40: una squadra di agenti incorruttibili lotta per colpire al cuore l'impero di un gangster.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Speak No Evil: Non parlare con gli sconosciuti

James McAvoy è protagonista di questo thriller psicologico diretto da James Watkins. Una famiglia americana accetta l’invito a trascorrere un weekend in campagna, ma la vacanza da sogno si trasforma presto in un incubo

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Notting Hill

Julia Roberts e Hugh Grant nell'amabile commedia romantica di Roger Michell scritta da Richard Curtis. Un timido librario londinese incontra una diva di Hollywood... e sboccia l'amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lansky

Biopic con Harvey Keitel e Sam Worthington. Sotto custodia dell'FBI, l’anziano mafioso bielorusso Meyer Lansky, esponente del ‘Sindacato ebraico’, racconta la sua vita a un giornalista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Con chi viaggi

Gli YouNuts! dirigono una comedy on the road con Fabio Rovazzi, Lillo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi. Una app di Car-Sharing riunisce 4 sconosciuti in un viaggio avventuroso.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

I mercenari 2

Sylvester Stallone e le migliori star dell'action in un trascinante sequel. La squadra di mercenari al soldo della Cia deve vendicare l'omicidio di un collega, ucciso da un terrorista.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Io sono ancora qui

Fernanda Torres è Eunice in questo dramma premiato con l'Oscar® come Miglior film internazionale. Nel 1971, dopo il sequestro del marito Rubens da parte della dittatura, una madre resiste per proteggere i figli.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)