Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Sabato 20 Settembre 2025 - immagine di copertura per i programmi TV

Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Sabato 20 Settembre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 20 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) c’è Miss Sloane - Giochi di potere, diretto da John Madden, con Jessica Chastain nei panni di una lobbista determinata e spietata che combatte contro una legge sul controllo delle armi, mettendo a rischio la propria carriera e i propri principi pur di perseguire la verità. Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15, canale 302) troviamo Settembre, opera prima di Giulia Steigerwalt premiata con due David di Donatello, che racconta le vite intrecciate di tre personaggi pronti a cambiare direzione dopo il ritorno dalle vacanze, tra sentimenti, scelte e seconde opportunità. Gli amanti dell’action possono seguire Fast and Furious su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15, canale 303), primo capitolo della saga cult sulle corse clandestine e le macchine potenti, che segna l’inizio di una delle franchise più iconiche del genere.

Le famiglie e i più piccoli possono godersi Il robot selvaggio su Sky Cinema Family HD (ore 21.00, canale 304), un’avventura DreamWorks diretta da Chris Sanders in cui il robot Roz, naufragato su un’isola, impara a sopravvivere grazie all’aiuto degli animali locali e alla compagnia di un piccolo cucciolo d’oca. Su Sky Cinema Action HD (ore 21.00, canale 305) c’è Invasion, con Nicole Kidman e Daniel Craig, rivisitazione moderna del classico “L’invasione degli ultracorpi”, in cui due protagonisti cercano di fermare un’epidemia aliena e salvare l’umanità. Suspense e tensione su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00, canale 306) con L’uomo invisibile, thriller Blumhouse con Elisabeth Moss, che segue Cecilia mentre cerca di sfuggire al marito scienziato sociopatico, tornando a terrorizzarla in modi imprevedibili.

Gli appassionati di romance possono seguire Crazy, Stupid, Love. su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00, canale 307), commedia brillante con Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore, dove un giovane seduttore aiuta un marito tradito a riscoprire l’amore e la fiducia in sé stesso. Su Sky Cinema Drama HD (ore 21.00, canale 308) c’è Horizon: An American Saga: Capitolo 1, epico western diretto e interpretato da Kevin Costner, che racconta i conflitti tra coloni e popolazioni indigene durante l’espansione del West. Per chi cerca il sorriso, Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00, canale 309) propone Come ti spaccio la famiglia, road movie demenziale con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis, dove uno spacciatore coinvolge i vicini in un viaggio in camper per consegnare droga.

Le repliche del +24 offrono su Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15, canale 310) L’amore, in teoria di Luca Lucini con Nicolas Maupas, e su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15, canale 311) Emilia Perez, il film di Jacques Audiard premiato agli Oscar e Golden Globe 2025, con Zoe Saldana protagonista.

Miss Sloane - Giochi di potere
John Madden dirige Jessica Chastain nei panni di un’impetuosa eroina della verità. Una lobbista deve contrastare una proposta di legge sul controllo delle armi. Passerà al fronte opposto.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Settembre
2 David di Donatello all'opera prima di Giulia Steigerwalt con Fabrizio Bentivoglio e Barbara Ronchi. Al ritorno dalle vacanze si snodano i destini di tre personaggi pronti a cambiare vita.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast and Furious
Primo capitolo di una delle saghe action più amate, dove il crimine sale a bordo di macchine impegnate in corse clandestine.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il robot selvaggio
Un’avventura d’animazione firmata DreamWorks e diretta da Chris Sanders. Naufragato su un’isola selvaggia, il robot Roz impara a sopravvivere grazie all’aiuto degli animali e all’amicizia con un cucciolo d’oca rimasto orfano.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Invasion
Nicole Kidman e Daniel Craig nella rilettura del classico 'L'invasione degli ultracorpi'. Per sconfiggere un'epidemia aliena, un uomo e una donna devono trovare un antidoto.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

L'uomo invisibile
Thriller di successo con Elisabeth Moss nell'originale rilettura Blumhouse del personaggio di H.G. Wells. Cecilia fugge dal marito, uno scienziato sociopatico che tornerà a terrorizzarla.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Crazy, Stupid, Love.
Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore in una commedia romantica. Un giovane seduttore aiuta un marito tradito e lasciato dalla moglie a rimettersi in gioco.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Horizon: An American Saga: Capitolo 1
Kevin Costner dirige e guida il cast di questo epico western, primo capitolo di una saga ambientata durante l’espansione del West. Coloni e popolazioni indigene si scontrano per la sopravvivenza
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ti spaccio la famiglia
Jennifer Aniston e Jason Sudeikis in una commedia demenziale 'on the road'. Uno spacciatore coinvolge i suoi vicini di casa in un viaggio in camper per consegnare della droga oltre il confine.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

L'amore, in teoria
Un film romantico di Luca Lucini con Nicolas Maupas. Leone, fidanzato "perfetto" usato come copertura dalla sua ragazza, si innamora di un'attivista ambientale incontrata ai servizi sociali. 
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Emilia Perez
Oscar e Golden Globe 2025 alla miglior canzone e alla miglior attrice non protagonista (Zoe Saldana) per l'originale film diretto da Jacques Audiard con Karla Sofia Gascon.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Serie A, Serie B e Lega Pro unite lanciano nuova campagna contro la pirateria

    La Lega Calcio Serie A, con la Lega B e la Lega Pro lanciano da stasera una nuova e incisiva campagna di sensibilizzazione contro la pirateria digitale, che sarà trasmessa sui canali social ufficiali delle 3 Leghe e sulle televisioni partner prima dell’inizio di ogni partita. Il nuovo spot evidenzia in modo diretto i rischi concreti che corre chi si abbona a canali illegali per la visione delle gare, consegnando inconsapevolmente i propri dati personali al sistema criminale...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Si parte questa sera con Frosinone-Südtirol e Palermo-Bari, big match Venezia-Cesena, il Modena va a MantovaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 4a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 4a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La sfida tra Frosinone e Südtirol, in programma venerdì 19 settembre alle ore 19:00 allo stadio Benito Stirpe, inaugurerà la 4ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. I giallazzurri hanno raccolto 7 punti nelle prime tre giornate e si presentano con una difesa ancora imbattuta, segno della solidità costruita da...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • 4,1 milioni di spettatori per la prima giornata di UEFA Champions League su Sky e NOW

    Grande esordio per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience*, con il 5,7% di share tv* e 2...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • X Factor 2025: Audizioni 2 infiammano il palco, giudici divisi e talenti da brividi su Sky e NOW

    Secondo appuntamento con le Audizioni di X Factor 2025. Anche in questa nuova, lunga, carrellata di aspiranti concorrenti, Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi – i giudici dello show Sky Original prodotto da Fremantle – si son ritrovati davanti tanto talento e tante esibizioni sorprendenti. Ad accompagnare gli artisti che si sono susseguiti davanti al tavolo fino a un metro dal palco, l’energia e il carisma di Giorgia. La seconda parte di...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • UEFA Women’s Champions League Disney+: sorteggio in diretta con Juventus e Roma qualificate

    Venerdì 19 settembre, Disney+ darà il via alla stagione 2025/26 della UEFA Women’s Champions League trasmettendo in diretta streaming l’attesissimo sorteggio della fase campionato. Come parte del loro abbonamento, i tifosi di tutta Europa potranno assistere a questo momento cruciale della competizione, quando saranno ufficialmente rivelate le gare delle squadre che si affronteranno nella fase campionato. In diretta streaming dalle 12:00 (ora...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Nicolas Maupas protagonista in L’Amore in Teoria, in prima TV su Sky Cinema e NOW

    Arriva in prima TV su Sky Cinema L’AMORE IN TEORIA, una commedia sentimentale firmata da Luca Lucini con Nicolas Maupas, in onda venerdì 19 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Netflix, tratta da un soggetto di Gennaro Nunziante e con la sceneggiatura firmata da Amina Grenci e Teresa Fraioli, L’AMORE IN TEORIA...
    venerdì, 19 settembre 2025

  • Maxi operazione anti-pirateria: smantellata IPTV66 nella Repubblica Dominicana

    Arrestati gli operatori di IPTV66 nella Repubblica Dominicana a seguito di una segnalazione penale dell’ACE. Gli indagati rischiano accuse per violazione del copyright e riciclaggio di denaro, oltre ad altri reati. L’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), principale coalizione mondiale contro la pirateria, ha confermato con soddisfazione il successo dell’operazione che ha portato allo smantellamento di una delle più grandi reti IPTV illegali...
    giovedì, 18 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (18 - 21 Settembre) F1 Azerbaigian, GT Valencia, MXGP Australia

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, GT World Challenge, MXGP e gli speciali di Sky Sport dedicati a Ollie Bearman. F1 A BAKU– Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì...
    giovedì, 18 settembre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: seconda serata di Audizioni, nuovi talenti pronti a conquistare i giudici

    Giovedì 18 settembre torna su Sky e in streaming su NOW X Factor 2025. Seconda parte di Audizioni per lo show Sky Original prodotto da Fremantle che, dopo gli ottimi ascolti dell’esordio di una settimana fa e l’incremento del 41% di interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear rispetto al debutto della scorsa stagione, si appresta ad accogliere sul palco altri ragazzi che sognano di arrivare sul palco dei Live. Portando o una cover o un...
    giovedì, 18 settembre 2025

  • Olimpiadi Milano Cortina 2026 su Rai e RaiPlay: 250 ore diretta TV, copertura totale e focus sostenibilità

    Milano Cortina 2026 si prepara ad accendere la fiamma olimpica dal 6 al 22 febbraio, promettendo diciassette giorni di "Bellezza in movimento", "Bellezza è pluralità" e "Bellezza è spirito agonistico" attraverso sedici discipline olimpiche e sei paralimpiche, con il debutto dello sci alpinismo e ben 195 medaglie in palio. L'evento, che coinvolgerà un'area di oltre 22.000 km² e tre regioni italiane...
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Champions League su Sky e NOW: debutto boom, Juventus-Borussia oltre 1,1 milioni di spettatori

    Grande partenza per la UEFA Champions League 2025/2026 nella Casa dello Sport di Sky, con il primo martedì in esclusiva che ottiene in total audience* 1 milione 757 mila spettatori medi complessivi. In particolare, il match d’esordio della Juventus contro il Borussia Dortmund, - in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K - è stato visto da 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 2 milioni 90 mila contatti...
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Guardia di Finanza a Cagliari smantella rete di streaming illegale: sequestri, perquisizioni e indagini

    Nel rispetto dei diritti delle persone indagate – che si presumono innocenti fino all’eventuale sentenza di condanna definitiva – per quanto emerso nella fase delle indagini preliminari, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa di giudizio, si comunica quanto segue. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno svolto sequestri e perquisizioni in diverse regioni italiane a contrasto dello streaming illegale di contenuti...
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Champions League 🏆 Ajax vs Inter (Diretta Streaming Amazon Prime Video)

    Atmosfera di grande attesa ad Amsterdam per la prima partita della League Phase di UEFA Champions League trasmessa da Prime Video: Ajax-Inter, in programma mercoledì 17 settembre (live dalle ore 19:30, calcio d’inizio alle ore 21:00). Una gara affascinante che mette di fronte due club storici del calcio europeo: i lancieri, fucina di giovani talenti e scuola del gioco offensivo, e i nerazzurri di Cristian Chivu, pronti a inseguire un nuovo sogno europeo. In diretta dalla...
    mercoledì, 17 settembre 2025

  • Roma 5G: Wi-Fi gratuito e videosorveglianza nelle prime 55 piazze e linea A della metro completata

    Il progetto “Roma 5G” taglia un nuovo traguardo con l’inaugurazione del Wi-Fi pubblico gratuito e telecamere di videosorveglianza nelle prime 55 piazze della Capitale e il completamento della copertura di tutta la linea A della metropolitana. Il progetto, che prevede la copertura con free Wi-Fi e telecamere di un totale di 100 piazze nei prossimi mesi, ha l’obiettivo di trasformare Roma in una smart city all’avanguardia, in grado di offrire...
    martedì, 16 settembre 2025

