Guida TV Sky Cinema e NOW: Miss Sloane - Giochi di potere, Sabato 20 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) c’è Miss Sloane - Giochi di potere, diretto da John Madden, con Jessica Chastain nei panni di una lobbista determinata e spietata che combatte contro una legge sul controllo delle armi, mettendo a rischio la propria carriera e i propri principi pur di perseguire la verità. Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15, canale 302) troviamo Settembre, opera prima di Giulia Steigerwalt premiata con due David di Donatello, che racconta le vite intrecciate di tre personaggi pronti a cambiare direzione dopo il ritorno dalle vacanze, tra sentimenti, scelte e seconde opportunità. Gli amanti dell’action possono seguire Fast and Furious su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15, canale 303), primo capitolo della saga cult sulle corse clandestine e le macchine potenti, che segna l’inizio di una delle franchise più iconiche del genere.

Le famiglie e i più piccoli possono godersi Il robot selvaggio su Sky Cinema Family HD (ore 21.00, canale 304), un’avventura DreamWorks diretta da Chris Sanders in cui il robot Roz, naufragato su un’isola, impara a sopravvivere grazie all’aiuto degli animali locali e alla compagnia di un piccolo cucciolo d’oca. Su Sky Cinema Action HD (ore 21.00, canale 305) c’è Invasion, con Nicole Kidman e Daniel Craig, rivisitazione moderna del classico “L’invasione degli ultracorpi”, in cui due protagonisti cercano di fermare un’epidemia aliena e salvare l’umanità. Suspense e tensione su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00, canale 306) con L’uomo invisibile, thriller Blumhouse con Elisabeth Moss, che segue Cecilia mentre cerca di sfuggire al marito scienziato sociopatico, tornando a terrorizzarla in modi imprevedibili.

Gli appassionati di romance possono seguire Crazy, Stupid, Love. su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00, canale 307), commedia brillante con Steve Carell, Ryan Gosling, Emma Stone e Julianne Moore, dove un giovane seduttore aiuta un marito tradito a riscoprire l’amore e la fiducia in sé stesso. Su Sky Cinema Drama HD (ore 21.00, canale 308) c’è Horizon: An American Saga: Capitolo 1, epico western diretto e interpretato da Kevin Costner, che racconta i conflitti tra coloni e popolazioni indigene durante l’espansione del West. Per chi cerca il sorriso, Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00, canale 309) propone Come ti spaccio la famiglia, road movie demenziale con Jennifer Aniston e Jason Sudeikis, dove uno spacciatore coinvolge i vicini in un viaggio in camper per consegnare droga.

Le repliche del +24 offrono su Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15, canale 310) L’amore, in teoria di Luca Lucini con Nicolas Maupas, e su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15, canale 311) Emilia Perez, il film di Jacques Audiard premiato agli Oscar e Golden Globe 2025, con Zoe Saldana protagonista.

