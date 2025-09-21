Guida TV Sky Cinema e NOW: Il sesso degli angeli, Domenica 21 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti.

La prima serata Sky Cinema e NOW offre una programmazione varia e di grande richiamo. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15, canale 301) va in onda Il sesso degli angeli, commedia di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Sabrina Ferilli e Marcello Fonte. La vicenda segue un sacerdote di Firenze che scopre di aver ereditato una casa di appuntamenti in Svizzera, trovandosi a dover conciliare morale e situazioni paradossali. Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15, canale 302) arriva La stanza accanto, Leone d’Oro a Venezia firmato Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton e Julianne Moore protagoniste di una toccante riflessione sull’amicizia e sull’ultimo tratto di vita, tra confidenze, dolore e solidarietà. Gli amanti della saga di motori e adrenalina possono seguire The Fast and the Furious: Tokyo Drift su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15, canale 303), terzo capitolo del franchise che porta le gare clandestine a Tokyo e introduce nuovi protagonisti.

Per i più piccoli, Sky Cinema Family HD (ore 21.00, canale 304) propone Dog Man, adattamento DreamWorks della celebre serie di Dav Pilkey, in cui un poliziotto e il suo cane si fondono in un unico eroe per affrontare nuove avventure. L’epicità domina su Sky Cinema Action HD (ore 21.00, canale 305) con Dune: Parte Due, diretto da Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet e Zendaya. Paul Atreides prosegue il suo cammino tra i Fremen, mentre la minaccia di una guerra santa scuote l’universo. Il film ha ricevuto 5 nomination agli Oscar® 2025, incluso Miglior Film. Su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00, canale 306) c’è Paradise Highway, thriller on the road con Juliette Binoche, Frank Grillo e Morgan Freeman, in cui una donna costretta al contrabbando per salvare il fratello si trova coinvolta in un’ultima consegna che cambierà tutto.

Romanticismo e malinconia su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00, canale 307) con Lost in Translation - L’amore tradotto, gioiello di Sofia Coppola vincitore di Oscar e Golden Globe, che racconta l’incontro tra un attore in declino e una giovane donna smarrita nella frenesia di Tokyo. Per chi cerca intensità drammatica, Sky Cinema Drama HD (ore 21.00, canale 308) propone Eyes Wide Shut, l’ultimo capolavoro di Stanley Kubrick con Nicole Kidman e Tom Cruise, un viaggio nell’inconscio e nelle fragilità di una coppia. Spazio alla dark comedy su Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00, canale 309) con Beetlejuice Beetlejuice, attesissimo sequel di Tim Burton con Michael Keaton, dove il ritorno del fantasma più irriverente scatena di nuovo il caos tra vivi e morti.

Per chi ha perso la programmazione precedente, su Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15, canale 310) va in onda Miss Sloane - Giochi di potere, diretto da John Madden, con Jessica Chastain nei panni di una lobbista determinata e spietata che combatte contro una legge sul controllo delle armi, mettendo a rischio la propria carriera e i propri principi pur di perseguire la verità. e su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15, canale 311) torna Settembre di Giulia Steigerwalt, premiata con due David di Donatello, che racconta le vite intrecciate di tre personaggi pronti a cambiare direzione dopo il ritorno dalle vacanze, tra sentimenti, scelte e seconde opportunità.

