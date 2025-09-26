Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Rob Peace, Venerdi 26 Settembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Rob Peace, Venerdi 26 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Rob Peace, il dramma diretto e interpretato da Chiwetel Ejiofor che porta sullo schermo la storia vera di Robert Peace, giovane di talento cresciuto nei quartieri difficili di Newark che, grazie alla sua intelligenza straordinaria, riesce a entrare a Yale. Il film racconta il contrasto tra l’ascesa accademica e il peso di un passato complicato, in una vicenda che esplora i temi di riscatto, identità e destino. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) torna il cinema d’autore con La migliore offerta, capolavoro di Giuseppe Tornatore con Geoffrey Rush. La storia segue un raffinato battitore d’aste la cui vita metodica e solitaria viene sconvolta da una giovane ereditiera misteriosa, nascosta dietro le pareti di una villa piena di segreti. Un thriller psicologico elegante e avvolgente, arricchito dalla suggestiva colonna sonora di Ennio Morricone. Serata ad alto tasso di adrenalina su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Fast & Furious 9, nono capitolo della saga che ha ridefinito il genere action. Vin Diesel torna nei panni di Dominic Toretto, costretto ad affrontare il fratello Jakob, interpretato da John Cena, in un conflitto che intreccia famiglia e vendetta. Sequenze spettacolari, inseguimenti estremi e nuovi colpi di scena per un capitolo che porta la saga verso vette sempre più esagerate.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family HD (canale 304) risate per tutta la famiglia con Cattivissimo me 4. Gru, ormai agente dell’Anti-Villain League, deve proteggere la sua famiglia dalla minaccia di Maxime Le Mal. L’arrivo del pestifero Gru Jr. scatena una serie di disavventure esilaranti in un film ricco di gag, azione e ovviamente dei Minions, più scatenati che mai. Su Sky Cinema Action HD alle 21.00 (canale 305) va in onda 12 Soldiers, war-movie con Chris Hemsworth e Michael Shannon ispirato a fatti reali. Dopo gli attentati dell’11 settembre, un’unità speciale statunitense viene inviata in Afghanistan per collaborare con i signori della guerra locali e contrastare Al Qaeda. Un film teso e spettacolare che racconta il coraggio e il sacrificio di uomini in prima linea. Suspense e mistero su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Caddo Lake, thriller prodotto da M. Night Shyamalan. Quando la piccola Anna scompare misteriosamente vicino a un lago, la sua famiglia intraprende una ricerca disperata che svela inquietanti segreti sepolti nel passato. Dylan O’Brien guida un cast in un racconto oscuro e ricco di colpi di scena.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307) spazio alla commedia con Vizi di famiglia, diretta da Rob Reiner. Jennifer Aniston veste i panni di una giornalista che scopre che la sua famiglia potrebbe aver ispirato la celebre storia de “Il laureato”, rimescolando passato, amori e segreti. Al suo fianco Kevin Costner e Shirley MacLaine per una commedia brillante e piena di ironia. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) emozioni forti con Cast Away, il survival movie diretto da Robert Zemeckis che ha fatto guadagnare il Golden Globe a Tom Hanks. Dopo un incidente aereo, un manager della FedEx si ritrova su un’isola deserta e deve imparare a sopravvivere tra fame, solitudine e disperazione. Un film intenso che esplora la resilienza umana. Risate e satira politica su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Benvenuto Presidente!. Claudio Bisio interpreta un pescatore di montagna che, per un incredibile errore, viene eletto Presidente della Repubblica. Con l’aiuto di Kasia Smutniak, porterà una ventata di genuinità nei palazzi del potere.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Jurassic World – Il regno distrutto, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) c’è A History of Violence di David Cronenberg con Viggo Mortensen, un thriller che esplora il confine tra giustizia e vendetta.

Rob Peace
Chiwetel Ejiofor dirige e interpreta una toccante storia vera. Un brillante ragazzo di Newark riesce a entrare a Yale, ma dovrà fare i conti con la sua situazione personale.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La migliore offerta
Giuseppe Tornatore dirige il premio Oscar Geoffrey Rush in un'intensa pellicola. La vita di un antiquario viene sconvolta dal segreto nascosto nei sotterranei di una villa.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast & Furious 9
Nono capitolo della saga con Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena. Dominic Toretto riunisce il suo team per fermare il fratello Jakob che ha elaborato un piano per dominare il mondo.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo me 4
Gru, ora agente dell'Anti-Villain League, torna in azione in questo quarto capitolo della celebre saga animata. Quando il criminale Maxime Le Mal minaccia la sua famiglia, incluso l'ultimo e pestifero figlio Gru Jr., inizia una fuga ricca di azione e risate.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

12 Soldiers
Chris Hemsworth e Michael Shannon in un war-movie tratto da una storia vera. Dopo l'11 settembre, una squadra speciale Usa sbarca in Afghanistan per organizzare la guerra contro Al Qaeda.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Caddo Lake
Thriller ricco di suspense con Dylan O'Brien, prodotto da M. Night Shyamalan. Quando la piccola Anna scompare misteriosamente nei pressi di un lago, inizia una disperata ricerca
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Vizi di famiglia
Jennifer Aniston, Kevin Costner e Shirley MacLaine in una commedia di Rob Reiner. Una giornalista scopre che la sua famiglia ha ispirato la storia del celebre film "Il laureato".
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Cast Away
Golden Globe a Tom Hanks, in un'avventura diretta da Robert Zemeckis. In seguito a un disastro aereo, un manager naufraga su un'isola deserta dove inizia una vita solitaria e primitiva.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Benvenuto Presidente!
Claudio Bisio sale al Quirinale nella commedia di Riccardo Milani con Kasia Smutniak. Per un caso di omonimia, un montanaro patito di pesca viene eletto Presidente della Repubblica.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Jurassic World – Il regno distrutto
Chris Pratt e Bryce Dallas Howard nel secondo capitolo della nuova trilogia. Owen e Claire scoprono una cospirazione mentre tentano di salvare i dinosauri da un'eruzione.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

A History of Violence
David Cronenberg dirige Viggo Mortensen in un thriller fra apparenza e realtà. Dopo aver ucciso 2 rapinatori per legittima difesa, un uomo si trova braccato da loschi individui.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

