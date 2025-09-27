Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Sabato 27 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Io sono la fine del mondo, la commedia di Gennaro Nunziante che vede protagonista Angelo Duro in un ruolo tanto irriverente quanto esilarante. Il film racconta di un uomo costretto a prendersi cura dei genitori anziani, ma che approfitta della situazione per regolare vecchi conti in sospeso, dando vita a un mix di cinismo e comicità che ha conquistato il pubblico in sala. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) va in onda il capolavoro di guerra The Hurt Locker, firmato Kathryn Bigelow e vincitore di 6 Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Jeremy Renner è il sergente William James, leader di una squadra artificieri impegnata in missioni ad altissimo rischio in Iraq. Un film teso e realistico, che esplora l’adrenalina e le paure di chi vive ogni giorno a un passo dalla morte. Colpo grosso su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) con Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, il celebre heist movie di Steven Soderbergh con un cast stellare guidato da George Clooney e Brad Pitt. Danny Ocean raduna dieci complici per mettere a segno una rapina spettacolare nei casinò di Las Vegas, dando vita a uno dei più eleganti e divertenti film sul crimine degli ultimi decenni.

Serata per famiglie su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Me contro Te: Il film – Operazione spie. Luì e Sofì, idoli dei più piccoli, devono fermare un complotto che minaccia la Terra, viaggiando nel tempo e affrontando missioni spericolate. Un film pieno di avventura, risate e messaggi positivi per i fan della coppia più amata di YouTube. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD (canale 305) torna un cult senza tempo: Batman di Tim Burton. Con Michael Keaton nei panni dell’Uomo Pipistrello e un indimenticabile Jack Nicholson nei panni del Joker, il film ha ridefinito il genere supereroistico, unendo atmosfere gotiche, azione e scenografie da Oscar. Suspense su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Il caso Thomas Crawford, thriller giudiziario con Anthony Hopkins e Ryan Gosling. Un uomo confessa l’omicidio della moglie, ma il suo è un piano diabolico studiato nei minimi dettagli per sfuggire alla giustizia, dando vita a un duello psicologico tra imputato e giovane procuratore.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21.00 (canale 307) va in onda Dopo il matrimonio, emozionante dramma con Michelle Williams e Julianne Moore. Una donna, responsabile di un orfanotrofio in India, vola a New York per incontrare una ricca benefattrice, scoprendo un intreccio di segreti familiari che cambieranno la sua vita. Alle 21.00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308) debutta Marcello mio, il film di Christophe Honoré con Chiara Mastroianni che si trasforma nel padre Marcello Mastroianni per celebrarne il ricordo. Presentato in concorso a Cannes, è un’opera intima e poetica sul rapporto padre-figlia e sul peso dell’eredità artistica. Serata all’insegna della nostalgia su Sky Cinema Comedy HD alle 21.00 (canale 309) con Hazzard, commedia scatenata con Jessica Simpson, Burt Reynolds e Johnny Knoxville. I cugini Bo e Luke Duke cercano di sventare i loschi piani di Boss Hogg, tra inseguimenti, gag e l’immancabile Generale Lee.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Rob Peace di Chiwetel Ejiofor, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) si può rivedere La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, elegante thriller con Geoffrey Rush e musiche di Ennio Morricone.

