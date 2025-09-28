Guida TV Sky Cinema e NOW: The Beekeeper, Domenica 28 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) esplode l’azione con The Beekeeper, il nuovo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Jason Statham è un ex agente segreto che, dopo la tragica morte della sua vicina vittima di una truffa, scatena una spietata vendetta contro un’intera rete criminale, trasformando la sua missione in una guerra personale. Alle 21.15 su Sky Cinema Due HD (canale 302) spazio alla poesia del cinema con The Fabelmans, l’opera più intima e autobiografica di Steven Spielberg con Michelle Williams e Paul Dano. Il giovane Sammy, appassionato di cinema, trova nella macchina da presa un rifugio dalle tensioni familiari e un mezzo per comprendere il mondo, in un racconto che celebra il potere dell’arte. Su Sky Cinema Collection HD alle 21.15 (canale 303) tornano George Clooney e il suo team in Ocean’s Twelve, sequel del cult di Steven Soderbergh. Danny Ocean e i suoi dieci complici devono organizzare tre colpi in Europa per restituire il denaro rubato nel primo film, tra colpi di scena, humour elegante e un cast stellare.

Serata per tutta la famiglia su Sky Cinema Family HD alle 21.00 (canale 304) con Mia e il leone bianco, emozionante storia di amicizia con Daniah De Villiers e Mélanie Laurent. Trasferitasi in Sudafrica, Mia stringe un legame indissolubile con un cucciolo di leone bianco, affrontando sfide e pericoli per salvarlo. Alle 21.00 su Sky Cinema Action HD (canale 305) c’è Jupiter – Il destino dell’universo, ambizioso sci-fi firmato dalle sorelle Wachowski, con Channing Tatum e Mila Kunis. In un futuro dominato da dinastie intergalattiche, una giovane donna scopre di avere nel proprio DNA la chiave per determinare il destino dell’universo. Il brivido corre su Sky Cinema Suspence HD alle 21.00 (canale 306) con Zodiac, il capolavoro di David Fincher ispirato a una storia vera. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. indagano sul serial killer che terrorizzò San Francisco negli anni Sessanta, in un thriller teso e ossessivo che esplora la follia della caccia all’uomo.

Alle 21.00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307) arriva Sweethearts, brillante college movie che racconta le avventure di due matricole decise a chiudere con i rispettivi partner durante il Ringraziamento, tra equivoci, situazioni esilaranti e nuove scoperte sentimentali. Su Sky Cinema Drama HD alle 21.00 (canale 308) va in onda La notte più lunga dell’anno, un dramma corale con Ambra Angiolini. Nella cornice di un’area di servizio a Potenza, le vite di un politico, di una cubista e di un gruppo di ragazzi si intrecciano nella notte del solstizio d’inverno, in una storia che indaga solitudini e possibilità di riscatto. Alle 21.00 su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) c’è la commedia leggera e brillante Lo stagista inaspettato con Robert De Niro e Anne Hathaway. Un settantenne annoiato dalla pensione decide di tornare in gioco diventando stagista in una start-up di moda, portando saggezza e umanità in un ambiente frenetico.

In seconda serata, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21.15 (canale 310) torna Io sono la fine del mondo con Angelo Duro, mentre su Sky Cinema Due +24 HD alle 21.15 (canale 311) viene riproposto The Hurt Locker, il pluripremiato film di

The Beekeeper

Jason Statham è un ex agente segreto in cerca di vendetta in questo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Quando una truffa causa il suicidio della sua vicina, Jason scatena una guerra personale contro un’intera rete criminale

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Fabelmans

Michelle Williams e Paul Dano nel film piu' intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l'armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ocean's Twelve

Torna il super cast diretto da Steven Soderbergh nel sequel di "Ocean's Eleven". Per restituire i soldi del primo colpo, gli undici di Ocean sono costretti ad organizzare 3 colpi in Europa

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mia e il leone bianco

Daniah De Villiers e Mélanie Laurent nella toccante storia di un legame impossibile. Trasferitasi in Sudafrica con i genitori, Mia stringe amicizia con un cucciolo di leone bianco.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Jupiter - Il destino dell'universo

Intenso sci-fi movie delle sorelle Wachowski (Matrix) con Channing Tatum e Mila Kunis. In un futuro distopico, il destino del cosmo risiede nel DNA di una giovane immigrata russa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Zodiac

Da una storia vera, thriller di David Fincher con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. San Francisco, 1969: un inafferrabile serial killer sfida la polizia e la stampa.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Sweethearts

Divertente college movie tra amore e amicizia. Due matricole decidono di rompere con i rispettivi partner durante il Ringraziamento per non avere più vincoli. Ci riusciranno?

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La notte più lunga dell'anno

Dramma corale con Ambra Angiolini. Potenza: attorno a un'area di servizio, la notte del solstizio d'inverno diventa il punto di svolta per un politico, una cubista e un gruppo di ragazzi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lo stagista inaspettato

Commedia con Robert De Niro e Anne Hathaway. Stufo della pensione, un settantenne accetta un posto da stagista senior in un’azienda di moda, dove sarà l'assistente di una giovane manager.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Io sono la fine del mondo

Il fenomeno Angelo Duro nella commedia di Gennaro Nunziante acclamata dal pubblico Io sono la fine del mondo. Angelo deve prendersi cura dei genitori anziani, ma ne approfitta per vendicarsi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Hurt Locker

6 Oscar per il capolavoro di Kathryn Bigelow con Jeremy Renner protagonista. In Iraq, una squadra di artificieri statunitensi viene inviata sul posto per una pericolosa missione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)