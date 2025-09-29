Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

lunedì, 29 settembre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15/canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Drama HD (ore 21.45/canale 308) arriva Le assaggiatrici, il dramma di Silvio Soldini con Elisa Schlott, che racconta la vicenda di Rosa, una giovane tedesca del 1943 costretta a diventare assaggiatrice dei pasti destinati a Hitler, un ruolo che la trascina in un conflitto morale e in una quotidianità sospesa tra paura e speranza.
Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15/canale 302) va in onda Il Grinta, potente storia di vendetta ambientata nella frontiera più dura e selvaggia, dove la giustizia è un bene raro e la determinazione di una giovane donna diventa il motore di un’avventura intensa e spietata.

Appuntamento con l’azione corale su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15/canale 303) con Ocean’s Thirteen: George Clooney e Brad Pitt guidano di nuovo la banda di ladri più elegante del cinema, pronta a colpire il casinò di un magnate interpretato da Al Pacino in una sfida che mescola astuzia e adrenalina. Risate e dolcezza su Sky Cinema Family HD (ore 21.00/canale 304) con Troppo Napoletano, la commedia di Gianluca Ansanelli prodotta da Alessandro Siani, in cui il piccolo Ciro, alle prese con i primi batticuori, si affida al suo analista per conquistare la ragazza dei suoi sogni, in un racconto fresco e tenero. Su Sky Cinema Action HD (ore 21.00/canale 305) adrenalina pura con Blu Profondo: Samuel L. Jackson e Saffron Burrows sono al centro di una lotta per la sopravvivenza contro squali geneticamente modificati, più veloci e letali che mai.

Atmosfere tese su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00/canale 306) con Good Kill, thriller psicologico che segue il tormento di un pilota di droni interpretato da Ethan Hawke, costretto a fare i conti con il peso delle proprie missioni e con il confine sfumato tra dovere e morale. Romanticismo e intrighi su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00/canale 307) con Matrimonio con sorpresa: la storia di un truffatore che, dopo aver sedotto la figlia di un senatore per interesse, scopre di provare un amore autentico che rimescola i suoi piani. Su Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00/canale 309) c’è Free Guy – Eroe per gioco, brillante commedia con Ryan Reynolds che veste i panni di un personaggio non giocante all’interno di un videogioco open world che decide di prendere in mano il proprio destino e trasformarsi in un eroe.

Spettacolo d’azione su Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15/canale 310) con The Beekeeper: Jason Statham è un ex agente segreto che trasforma la sua sete di vendetta in una guerra personale contro un’organizzazione criminale, in un concentrato di ritmo e combattimenti mozzafiato. Chiude la serata su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15/canale 311) The Fabelmans, il film più intimo di Steven Spielberg, in cui il giovane Sammy affronta la crisi familiare scoprendo nel cinema un rifugio e un mezzo per raccontare la propria storia, in un viaggio delicato e commovente.

Le assaggiatrici
Silvio Soldini dirige Elisa Schlott in un dramma ispirato a una storia vera. Nella Germania del 1943, Rosa viene costretta ad assaggiare i cibi destinati a Hitler.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.45/canale 308)

Il Grinta
Il Grinta è una storia forte sulla vendetta e sul valore ambientata in una zona di frontiera spietata e imprevedibile dove la giustizia è una merce rara.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ocean's Thirteen
George Clooney, Brad Pitt e il resto della banda nel terzo capitolo della saga. I professionisti del furto devono saccheggiare il casino' di un magnate interpretato da Al Pacino
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Troppo Napoletano
Commedia di Gianluca Ansanelli con Serena Rossi e prodotta da Alessandro Siani. In preda ai primi turbamenti d'amore, il piccolo Ciro si allea con il suo analista per conquistare l'amata.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Blu profondo
Action con Samuel L. Jackson e Saffron Burrows. In cerca di una cura per il morbo di Alzheimer, un gruppo di scienziati crea una specie di squalo molto piu' aggressiva e pericolosa
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Good Kill
Dal regista di "Lord Of War", un thriller con Ethan Hawke. Un pilota di droni bombarda senza pietà i suoi bersagli uccidendo anche civili inermi. Il senso di colpa lo opprimerà.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Matrimonio con sorpresa
Commedia targata HBO. Un imbroglione seduce la figlia di un senatore degli Stati Uniti per impadronirsi dei fondi del padre. Dopo il matrimonio si accorge però che ne è davvero innamorato.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Free Guy - Eroe per gioco
Ryan Reynolds e Jodie Comer in un film ambientato in una realtà artificiale. Un impiegato scopre di essere un personaggio secondario di un videogame e decide di diventare un eroe.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Beekeeper
Jason Statham è un ex agente segreto in cerca di vendetta in questo adrenalinico action-thriller diretto da David Ayer. Quando una truffa causa il suicidio della sua vicina, Jason scatena una guerra personale contro un’intera rete criminale
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

The Fabelmans
Michelle Williams e Paul Dano nel film piu' intimo e autobiografico di Steven Spielberg. Quando l'armonia della sua famiglia si incrina, Sammy si rifugia nella settima arte
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

    lunedì, 29 settembre 2025
