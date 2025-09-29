Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15/canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Drama HD (ore 21.45/canale 308) arriva Le assaggiatrici, il dramma di Silvio Soldini con Elisa Schlott, che racconta la vicenda di Rosa, una giovane tedesca del 1943 costretta a diventare assaggiatrice dei pasti destinati a Hitler, un ruolo che la trascina in un conflitto morale e in una quotidianità sospesa tra paura e speranza.

Su Sky Cinema Due HD (ore 21.15/canale 302) va in onda Il Grinta, potente storia di vendetta ambientata nella frontiera più dura e selvaggia, dove la giustizia è un bene raro e la determinazione di una giovane donna diventa il motore di un’avventura intensa e spietata.

Appuntamento con l’azione corale su Sky Cinema Collection HD (ore 21.15/canale 303) con Ocean’s Thirteen: George Clooney e Brad Pitt guidano di nuovo la banda di ladri più elegante del cinema, pronta a colpire il casinò di un magnate interpretato da Al Pacino in una sfida che mescola astuzia e adrenalina. Risate e dolcezza su Sky Cinema Family HD (ore 21.00/canale 304) con Troppo Napoletano, la commedia di Gianluca Ansanelli prodotta da Alessandro Siani, in cui il piccolo Ciro, alle prese con i primi batticuori, si affida al suo analista per conquistare la ragazza dei suoi sogni, in un racconto fresco e tenero. Su Sky Cinema Action HD (ore 21.00/canale 305) adrenalina pura con Blu Profondo: Samuel L. Jackson e Saffron Burrows sono al centro di una lotta per la sopravvivenza contro squali geneticamente modificati, più veloci e letali che mai.

Atmosfere tese su Sky Cinema Suspence HD (ore 21.00/canale 306) con Good Kill, thriller psicologico che segue il tormento di un pilota di droni interpretato da Ethan Hawke, costretto a fare i conti con il peso delle proprie missioni e con il confine sfumato tra dovere e morale. Romanticismo e intrighi su Sky Cinema Romance HD (ore 21.00/canale 307) con Matrimonio con sorpresa: la storia di un truffatore che, dopo aver sedotto la figlia di un senatore per interesse, scopre di provare un amore autentico che rimescola i suoi piani. Su Sky Cinema Comedy HD (ore 21.00/canale 309) c’è Free Guy – Eroe per gioco, brillante commedia con Ryan Reynolds che veste i panni di un personaggio non giocante all’interno di un videogioco open world che decide di prendere in mano il proprio destino e trasformarsi in un eroe.

Spettacolo d’azione su Sky Cinema Uno +24 HD (ore 21.15/canale 310) con The Beekeeper: Jason Statham è un ex agente segreto che trasforma la sua sete di vendetta in una guerra personale contro un’organizzazione criminale, in un concentrato di ritmo e combattimenti mozzafiato. Chiude la serata su Sky Cinema Due +24 HD (ore 21.15/canale 311) The Fabelmans, il film più intimo di Steven Spielberg, in cui il giovane Sammy affronta la crisi familiare scoprendo nel cinema un rifugio e un mezzo per raccontare la propria storia, in un viaggio delicato e commovente.

