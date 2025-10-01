Guida TV Sky Cinema e NOW: Modalità Aereo, Mercoledi 1 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

La serata di Sky e NOW si apre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) con Modalità aereo, la commedia diretta da Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini nei panni di due inservienti aeroportuali che, impadronitisi del cellulare di un imprenditore arrogante, decidono di vendicarsi trasformando la sua vita in un incubo esilarante. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302) spazio all'intenso documentario Laggiù qualcuno mi ama, un ritratto commovente e completo del genio di Massimo Troisi, artista amatissimo e ancora oggi capace di emozionare.

Per chi cerca risate senza freni, su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 torna Una notte da leoni, la scatenata commedia che ha reso celebri Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis con una notte brava a Las Vegas finita fuori controllo. Gli amanti delle atmosfere gotiche possono scegliere La Famiglia Addams, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), con Anjelica Huston, Raul Julia e una giovane Christina Ricci alle prese con l'arrivo di un misterioso zio Fester. Spazio all'azione spettacolare alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) con Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo della celebre saga ambientato tre secoli dopo l'era di Cesare, in cui scimmie e uomini si contendono il futuro della Terra. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) arriva invece American Night, noir metropolitano con Emile Hirsch e Jonathan Rhys Meyers, che intreccia arte, mafia e ossessioni personali.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda Victor Victoria, la brillante commedia musicale di Blake Edwards ambientata nella Parigi degli anni '30, con Julie Andrews e una trama giocata su identità, travestimenti e amore. Per un cinema più impegnato, alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) c'è Vice - L'uomo nell'ombra, il biopic firmato Adam McKay che racconta la parabola politica di Dick Cheney, interpretato da un trasformato Christian Bale accanto ad Amy Adams e Sam Rockwell. Il sorriso torna protagonista su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Non sposate le mie figlie! 2, sequel della commedia campione d'incassi che racconta le nuove avventure della famiglia Verneuil, alle prese con figlie cosmopolite e decisioni che mettono a dura prova l'equilibrio domestico.

Chi vuole recuperare i titoli della sera precedente può scegliere Sherlock Holmes alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310), con Robert Downey Jr. e Jude Law in una versione spettacolare del celebre detective, oppure il cult Gioventù bruciata alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), il classico che ha reso James Dean un'icona senza tempo.

