Guida TV Sky Cinema e NOW: Modalità Aereo, Mercoledi 1 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

La serata di Sky e NOW si apre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) con Modalità aereo, la commedia diretta da Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini nei panni di due inservienti aeroportuali che, impadronitisi del cellulare di un imprenditore arrogante, decidono di vendicarsi trasformando la sua vita in un incubo esilarante. Alla stessa ora su Sky Cinema Due (canale 302) spazio all'intenso documentario Laggiù qualcuno mi ama, un ritratto commovente e completo del genio di Massimo Troisi, artista amatissimo e ancora oggi capace di emozionare.

Per chi cerca risate senza freni, su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 torna Una notte da leoni, la scatenata commedia che ha reso celebri Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis con una notte brava a Las Vegas finita fuori controllo. Gli amanti delle atmosfere gotiche possono scegliere La Famiglia Addams, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), con Anjelica Huston, Raul Julia e una giovane Christina Ricci alle prese con l'arrivo di un misterioso zio Fester. Spazio all'azione spettacolare alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) con Il regno del pianeta delle scimmie, nuovo capitolo della celebre saga ambientato tre secoli dopo l'era di Cesare, in cui scimmie e uomini si contendono il futuro della Terra. Alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) arriva invece American Night, noir metropolitano con Emile Hirsch e Jonathan Rhys Meyers, che intreccia arte, mafia e ossessioni personali.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda Victor Victoria, la brillante commedia musicale di Blake Edwards ambientata nella Parigi degli anni '30, con Julie Andrews e una trama giocata su identità, travestimenti e amore. Per un cinema più impegnato, alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) c'è Vice - L'uomo nell'ombra, il biopic firmato Adam McKay che racconta la parabola politica di Dick Cheney, interpretato da un trasformato Christian Bale accanto ad Amy Adams e Sam Rockwell. Il sorriso torna protagonista su Sky Cinema Comedy (canale 309) con Non sposate le mie figlie! 2, sequel della commedia campione d'incassi che racconta le nuove avventure della famiglia Verneuil, alle prese con figlie cosmopolite e decisioni che mettono a dura prova l'equilibrio domestico.

Chi vuole recuperare i titoli della sera precedente può scegliere Sherlock Holmes alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310), con Robert Downey Jr. e Jude Law in una versione spettacolare del celebre detective, oppure il cult Gioventù bruciata alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), il classico che ha reso James Dean un'icona senza tempo.

Modalità aereo
Lillo e Paolo Ruffini in una commedia di Fausto Brizzi. Due inservienti dell'aeroporto si impossessano del cellulare di un ricco imprenditore e si vendicano della sua arroganza.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Laggiù qualcuno mi ama
Laggiù qualcuno mi ama è lo straordinario documentario che restituisce tutto il genio e l'originalità di un autore unico e amatissimo, Massimo Troisi.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una notte da leoni
Notte brava a Las Vegas per Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Per rintracciare il promesso sposo scomparso i suoi amici ripercorrono le tappe della folle notte appena trascorsa
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

La Famiglia Addams
Anjelica Huston, Raul Julia e Christina Ricci nel film tratto dalla celebre serie degli anni 60. Qualcuno si presenta dagli Addams spacciandosi per lo zio Fester. Sara' davvero lui?
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il regno del pianeta delle scimmie
Trecento anni dopo la leadership del saggio Cesare, la Terra è dominata dalle scimmie e gli uomini, regrediti, vivono nell'ombra. Un aspirante tiranno, un giovane scimpanzé e una ragazza umana si scontrano mettendo in discussione passato e futuro.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

American Night
Michael Rubino (Emile Hirsch) è appena diventato capo di tutti i capi della mafia di New York ma il suo più grande desiderio è quello di poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare un grande artista. John Kaplan (Jonathan Rhys Meyers) è un mercante d'arte disordinato e ombroso ma è anche il migliore al mondo per l’individuazione dei falsi. 
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Victor Victoria
Oscar alla colonna sonora per la commedia di Blake Edwards con Julie Andrews. Parigi, anni 30: una cantante ottiene una scrittura fingendo di essere un uomo che si traveste da donna.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Vice - L'uomo nell'ombra
Oscar al trucco per il biopic di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell. La storia di Dick Cheney, controverso vicepresidente americano durante i mandati di George W. Bush.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non sposate le mie figlie! 2
Sequel della fortunata commedia sulla convivenza tra culture differenti. Claude e Marie devono trovare il modo per trattenere le loro figlie che hanno deciso di lasciare la Francia.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Sherlock Holmes
Robert Downey Jr. e Jude Law in una rilettura nel segno del fantastico del celebre detective. Holmes e il fidato Watson devono indagare su una serie di delitti legati alla magia nera.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Gioventù bruciata
Classico intramontabile che ha consacrato il mito di James Dean. America, anni 50: un gruppo di ragazzi tormentati si ribella al mondo degli adulti. Golden Globe a Natalie Wood.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

