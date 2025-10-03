Guida TV Sky Cinema e NOW: Companion, Venerdi 3 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Companion, fanta-thriller con Sophie Thatcher e Jack Quaid: una vacanza in villa si trasforma in un incubo quando al mattino i protagonisti si ritrovano in una realtà inspiegabilmente mutata. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora va in onda BlacKkKlansman, film di Spike Lee vincitore a Cannes e all'Oscar, che racconta la storia vera di un poliziotto afroamericano infiltrato nel Ku Klux Klan negli anni Settanta. Per chi ha voglia di risate, su Sky Cinema Collection (canale 303) alle 21:15 c'è Una notte da leoni 3, capitolo conclusivo della saga comica con Bradley Cooper e compagni travolti da nuovi imprevisti e un inatteso sequestro. Il pubblico più giovane può invece immergersi nella magia di Harry Potter e la pietra filosofale, in onda alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), il film che ha dato inizio all'amatissima saga del maghetto di Hogwarts.

L'avventura pura arriva su Sky Cinema Action (canale 305) con I predatori dell'arca perduta, capolavoro di Steven Spielberg con Harrison Ford nei panni dell'archeologo Indiana Jones alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza. Atmosfere decisamente più cupe su Sky Cinema Suspense (canale 306) con God is a Bullet, Sky Original che vede Nikolaj Coster-Waldau nei panni di un detective pronto a infiltrarsi in una setta satanica per salvare sua figlia.

Alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) arriva Il quiz dell'amore, in cui James McAvoy interpreta uno studente innamorato che sogna di partecipare a un quiz televisivo, mentre su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Elizabeth, biopic pluripremiato con Cate Blanchett sulla regina che trasformò l'Inghilterra in una potenza mondiale. Il tono più leggero è su Sky Cinema Comedy (canale 309), dove alle 21:00 troviamo Gli anni belli, commedia con Maria Grazia Cucinotta ambientata negli anni Novanta, che racconta l'estate di una giovane ribelle destinata a diventare indimenticabile.

Su +24 tornano i film della sera precedente: alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è Justice League, il kolossal DC con Ben Affleck e Gal Gadot, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) viene riproposto L'ora più buia, con Gary Oldman nei panni di Winston Churchill durante la crisi del 1940.

Companion

Sophie Thatcher e Jack Quaid in un sorprendente fanta-thriller. Josh e Iris vengono invitati a trascorrere un weekend in una villa, ma al mattino qualcosa è cambiato...

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

BlacKkKlansman

Gran Premio della Giuria a Cannes per Spike Lee e Oscar alla sceneggiatura. Un poliziotto afroamericano si infiltra nel Ku Klux Klan per indagare sul razzismo nell'America degli anni 70.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Una notte da leoni 3

Torna Bradley Cooper con i suoi pazzi compagni di avventura in un'altra folle notte. Il quartetto di amici finisce in un vortice di incredibili imprevisti dopo un inaspettato sequestro

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Harry Potter e la pietra filosofale

Primo capitolo della saga con Daniel Radcliffe. Dotato di poteri speciali, il piccolo Harry Potter inizia la sua avventura alla scuola di magia di Hogwarts e affronta il malvagio Voldemort.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

I predatori dell'arca perduta

Primo capitolo della saga con Harrison Ford, ideata da George Lucas e diretta da Steven Spielberg. Anni 30: l'archeologo Indiana Jones parte alla ricerca dell'Arca dell'Alleanza.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

God is a Bullet

Nikolaj Coster-Waldau, Maika Monroe e Jamie Foxx nel film Sky Original di Nick Cassavetes. Per salvare la figlia, il detective Bob Hightower si infiltra in una setta satanica.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il quiz dell'amore

Avventure e disavventure sentimentali per James McAvoy. Uno studente vuole coronare il sogno di partecipare a un quiz televisivo, mentre cerca di fare breccia nel cuore di una ragazza.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Elizabeth

Oscar e Golden Globe al pluiripremiato film sulla biografia di Elisabetta I d'Inghilterra, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush. La storia della regina che fece della sua nazione una potenza.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Gli anni belli

Maria Grazia Cucinotta e Ninni Bruschetta in una commedia ambientata negli anni 90. Costretta a passare le vacanze nel solito campeggio, la ribelle Elena vivrà un'estate indimenticabile.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Justice League

Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams nel kolossal di Zack Snyder. I supereroi della Dc Comics si radunano per fronteggiare l'implacabile alieno Steppenwolf.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'ora più buia

Oscar al trucco e a Gary Oldman nei panni dell'uomo che fermò Hitler. 1940: l'avanzata nazista induce il Primo Ministro Churchill a prendere decisioni drammatiche per il bene del paese.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)