Guida TV Sky Cinema e NOW: Guglielmo Tell, Lunedi 6 Ottobre 2025

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

lunedì, 06 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) e alle 21:00 su Sky Cinema Action (canale 305) va in onda Guglielmo Tell, una nuova e intensa rilettura in chiave epica della leggendaria figura dell’arciere svizzero, interpretato da Claes Bang insieme a Connor Swindells e Ben Kingsley, nel cuore di una rivoluzione che segnerà il destino di un’intera nazione. Per chi ama le emozioni più dolci, su Sky Cinema Due (canale 302) alle 21:15 arriva Chocolat, con Juliette Binoche e Johnny Depp: la storia di una donna che, aprendo una cioccolateria in un piccolo paesino francese, cambierà la vita della comunità portando nuove tentazioni e desideri.

Alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) c’è Come un gatto in tangenziale, la commedia romantica con Paola Cortellesi e Antonio Albanese che racconta con ironia l’incontro-scontro tra mondi sociali diversi, uniti dal tentativo di interrompere la relazione tra i rispettivi figli. Azione e adrenalina su Sky Cinema Family (canale 304) alle 21:00 con Barely Lethal, film con Hailee Steinfeld, Samuel L. Jackson e Jessica Alba: la storia di una giovane addestrata a uccidere fin dall’infanzia che sogna una vita normale e, in una nuova missione, prova a cambiare destino. Atmosfere più cupe su Sky Cinema Suspense (canale 306) alle 21:00 con The Secret – Le verità nascoste, thriller con Noomi Rapace e Joel Kinnaman ambientato negli Stati Uniti degli anni ’50, dove una donna sopravvissuta ai lager riconosce in un uomo il proprio carnefice e decide di affrontarlo.

Per il pubblico romantico, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) va in onda Cinquanta sfumature di grigio, il film tratto dal best-seller di E. L. James che racconta la relazione intensa e trasgressiva tra la studentessa Anastasia Steele e il ricco e misterioso Christian Grey, interpretati da Dakota Johnson e Jamie Dornan. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) arriva A Mistake, tratto dal romanzo di Carl Shuker, con Elizabeth Banks nei panni di una chirurga di talento che deve affrontare il dolore e le conseguenze della morte di un paziente. Sorrisi e leggerezza su Sky Cinema Comedy (canale 309) alle 21:00 con Nati stanchi, la prima commedia che vede protagonisti Ficarra e Picone nei panni di due giovani siciliani disoccupati che cercano ogni modo pur di non essere assunti, con situazioni esilaranti e paradossali.

Sul fronte +24 tornano i titoli della sera precedente: alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) va in onda Dumb Money, l’incredibile storia vera di un gruppo di piccoli risparmiatori che ha messo in crisi Wall Street salvando GameStop, mentre su Sky Cinema Due +24 (canale 311) alle 21:15 viene riproposta L’amore non va in vacanza, commedia con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black che intreccia romanticismo e seconde possibilità.

Guglielmo Tell
Claes Bang, Connor Swindells e Ben Kingsley nella rilettura in chiave epica della storia sull'arciere svizzero, fulcro di una rivoluzione che segnerà il destino della sua nazione.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Chocolat
Juliette Binoche e Johnny Depp in una 'dolce' commedia che stimola i sensi. In un paesino della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Come un gatto in tangenziale
Paola Cortellesi e Antonio Albanese in un'ironica commedia romantica. Un intellettuale e una cassiera si alleano per interrompere la love story fra i rispettivi figli adolescenti.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Barely Lethal
Action con Samuel L. Jackson, Hailee Steinfeld e Jessica Alba. Addestrata fin da piccola ad uccidere, Megan sogna un'esistenza normale. Una nuova missione le darà modo di rifarsi una vita.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Secret - Le verità nascoste
Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un thriller sui crimini di guerra. USA, anni '50: convinta di aver trovato il suo carnefice, una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo.
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cinquanta sfumature di grigio
Eros e romanticismo per Dakota Johnson e Jamie Dornan, dal romanzo di E. L. James. Una studentessa viene sedotta da un uomo ricco e misterioso, che la coinvolge in un rapporto trasgressivo.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

A Mistake
Dal romanzo di Carl Shuker, una pellicola con Elizabeth Banks protagonista. La vita di una chirurga di talento è sconvolta quando deve gestire la morte di un paziente.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Nati stanchi
Prima commedia da protagonisti per Ficarra e Picone. Due giovani siciliani disoccupati e svogliati partecipano ai concorsi e si presentano ai colloqui facendo in modo di non essere assunti.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Dumb Money
Dal regista di 'Tonya', Paul Dano, Seth Rogen e Shailene Woodley nell'incredibile storia vera di un gruppo di piccoli risparmiatori che ha salvato la catena di negozi GameStop.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'amore non va in vacanza
Commedia romantica con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Deluse dall’amore, due donne si scambiano l’appartamento andando incontro a nuove opportunità.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

