Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Martedi 7 Ottobre 2025

martedì, 07 ottobre 2025 | Ore: 05:00

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301), Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi, ci trascina in un vortice di seduzione con BabyGirl. Questo thriller mette in scena il rischio di una relazione proibita e pericolosa tra una potente CEO di New York e un giovane stagista, un incontro che fa tremare le fondamenta del mondo aziendale. Ma se l’intrigo vi affascina, sintonizzatevi alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) per Il potere dei soldi. Con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth, vivremo un teso spy-thriller sul mondo della finanza, dove un giovane ambizioso è costretto a farsi assumere dalla concorrenza per rubare un prototipo, dimostrando che i segreti bancari possono costare molto più del denaro. Allo stesso orario su Sky Cinema Action (canale 305), l'azione si fa cruda e morale in Elephant White, dove Kevin Bacon e Djimon Hounsou, in una Thailandia oscura, seguono le tracce di un killer ingaggiato per sterminare una gang dedita alla prostituzione minorile, scoprendo una rete letale di bugie.

Dall'adrenalina passiamo all’icona. Alle 21:15 su Sky Cinema Due (canale 302), non perdetevi Pulp Fiction, il film-simbolo di Quentin Tarantino, vincitore di 1 Oscar e della Palma d'oro. Un intreccio indimenticabile di scene cult e personaggi stravaganti con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis. Dopo il capolavoro, è tempo di avventura e risate. Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), l'indimenticabile Robin Williams ci attende in Jumanji, l'avventura fantasy dove due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo, affrontando ogni tipo di insidia per la libertà. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), invece, si accendono i motori per CHiPs, la commedia ispirata alla serie TV anni '80, con Dax Shepard e Michael Pena che si uniscono per indagare su un giro di corruzione.

Per chi cerca il romanticismo, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) c'è Tutti tranne te. Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia irresistibile: Bea e Ben si detestano, ma costretti allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia con risultati esilaranti. Il cuore della commedia italiana batte forte alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) con Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto. Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornano nel sequel di Riccardo Milani dove Monica si rivolge a Giovanni, tre anni dopo la fine della loro storia, per tirarsi fuori da un nuovo guaio. Infine, dedichiamoci ai drammi che ci fanno riflettere sulla responsabilità e il destino. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Il debito, firmato da John Madden, dove Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington interpretano tre ex agenti del Mossad costretti a fare i conti con una menzogna del passato che torna a tormentarli.

Sui canali +24 ritroviamo due titoli di grande impatto. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è la rilettura epica di Guglielmo Tell, con Claes Bang e Ben Kingsley, che narra la storia dell'arciere fulcro di una rivoluzione. E per una conclusione dolce, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), Juliette Binoche e Johnny Depp ci deliziano in Chocolat, la commedia che stimola i sensi, dove una cioccolateria in un paesino francese stravolge le vite con tentazioni irresistibili.

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

BabyGirl
Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi, in un thriller erotico sul potere e il desiderio. Una CEO di New York inizia una relazione proibita e rischiosa con un giovane stagista.
(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Pulp Fiction
1 Oscar, 1 Golden Globe e Palma d'oro a Cannes per il film-simbolo di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis in un intreccio di scene cult e personaggi stravaganti.
(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto
Antonio Albanese e Paola Cortellesi nel sequel di Riccardo Milani. Tre anni dopo la fine della loro storia, Monica si rivolge a Giovanni per tirarsi fuori dai guai.
(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Jumanji
Avventure fantasy per Robin Williams. Due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo e affrontano ogni tipo di insidia per liberarsi.
(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Elephant White
Kevin Bacon e Djimon Hounsou in un action ambientato in Thailandia. Un killer, ingaggiato per sterminare una gang che opera nella prostituzione minorile, scopre una rete di bugie.
(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il potere dei soldi
Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth in uno spy-thriller sul mondo della finanza. Un giovane ambizioso è costretto a farsi assumere dalla concorrenza per rubare un prototipo
(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tutti tranne te
Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia romantica. Bea e Ben si detestano, ma quando si ritrovano invitati allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia.
(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il debito
John Madden firma il remake del film israeliano "Ha-Hov", con Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington. Tre ex agenti del Mossad fanno i conti con una menzogna del passato.
(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

CHips
Dax Shepard, Michael Pena e un cameo di Erik Estrada nella commedia ispirata alla serie tv anni 80. Per indagare su un giro di corruzione, un agente Fbi lavorerà con una recluta.
(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Guglielmo Tell
Claes Bang, Connor Swindells e Ben Kingsley nella rilettura in chiave epica della storia sull'arciere svizzero, fulcro di una rivoluzione che segnerà il destino della sua nazione.
(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Chocolat
Juliette Binoche e Johnny Depp in una 'dolce' commedia che stimola i sensi. In un paesino della Francia, una donna decide di aprire una cioccolateria che riscuote un grandissimo successo.
(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

  • Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky dalla 7a alla 22a giornata

    C’è chi ha già organizzato tutto da tempo, chi sta cominciando a pensarci e chi aspetterà l’ultimo minuto per decidere cosa fare. Mancano ancora un paio di mesi abbondanti alle festività natalizie, ma lega Calcio Serie A si è già portata avanti con date, orari e programmazione televisiva delle sfide di Serie A Enilive valevoli per le giornate che vanno dalla 13ª alla 22ª che si giocheranno...
    S
    Sport
    lunedì, 06 ottobre 2025

  • Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

    DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT DISCOVERY  Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual all’insegna della scoperta e della divulgazione SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT” DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15 Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei...
    T
    Televisione
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

    Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre...
    S
    Sky Italia
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l’intervista al numero 11 rossonero realizzata per “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. Per l’occasione, il...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO  Domenica 5 Ottobre alle 18:00 |  NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    In quattro cercano la prima vittoria: Bari, Catanzaro, Sampdoria e Spezia per i tre puntiQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 7a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di...
    S
    Sport
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

    AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 2 OttobreINIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLAUEFA CONFERENCE LEAGUECON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026SU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO:alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGOalle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUCApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

    Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

    Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

