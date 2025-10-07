Guida TV Sky Cinema e NOW: BabyGirl, Martedi 7 Ottobre 2025

Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare.

Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301), Nicole Kidman, vincitrice della Coppa Volpi, ci trascina in un vortice di seduzione con BabyGirl. Questo thriller mette in scena il rischio di una relazione proibita e pericolosa tra una potente CEO di New York e un giovane stagista, un incontro che fa tremare le fondamenta del mondo aziendale. Ma se l’intrigo vi affascina, sintonizzatevi alle 21:00 su Sky Cinema Suspense (canale 306) per Il potere dei soldi. Con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth, vivremo un teso spy-thriller sul mondo della finanza, dove un giovane ambizioso è costretto a farsi assumere dalla concorrenza per rubare un prototipo, dimostrando che i segreti bancari possono costare molto più del denaro. Allo stesso orario su Sky Cinema Action (canale 305), l'azione si fa cruda e morale in Elephant White, dove Kevin Bacon e Djimon Hounsou, in una Thailandia oscura, seguono le tracce di un killer ingaggiato per sterminare una gang dedita alla prostituzione minorile, scoprendo una rete letale di bugie.

Dall'adrenalina passiamo all’icona. Alle 21:15 su Sky Cinema Due (canale 302), non perdetevi Pulp Fiction, il film-simbolo di Quentin Tarantino, vincitore di 1 Oscar e della Palma d'oro. Un intreccio indimenticabile di scene cult e personaggi stravaganti con John Travolta, Uma Thurman e Bruce Willis. Dopo il capolavoro, è tempo di avventura e risate. Alle 21:00 su Sky Cinema Family (canale 304), l'indimenticabile Robin Williams ci attende in Jumanji, l'avventura fantasy dove due ragazzi rimangono intrappolati nei pericolosi labirinti di un gioco da tavolo, affrontando ogni tipo di insidia per la libertà. Alle 21:00 su Sky Cinema Comedy (canale 309), invece, si accendono i motori per CHiPs, la commedia ispirata alla serie TV anni '80, con Dax Shepard e Michael Pena che si uniscono per indagare su un giro di corruzione.

Per chi cerca il romanticismo, alle 21:00 su Sky Cinema Romance (canale 307) c'è Tutti tranne te. Sydney Sweeney e Glen Powell sono i protagonisti di questa commedia irresistibile: Bea e Ben si detestano, ma costretti allo stesso matrimonio in Australia, decidono di fingere di essere una coppia con risultati esilaranti. Il cuore della commedia italiana batte forte alle 21:15 su Sky Cinema Collection (canale 303) con Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto. Antonio Albanese e Paola Cortellesi tornano nel sequel di Riccardo Milani dove Monica si rivolge a Giovanni, tre anni dopo la fine della loro storia, per tirarsi fuori da un nuovo guaio. Infine, dedichiamoci ai drammi che ci fanno riflettere sulla responsabilità e il destino. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama (canale 308) va in onda Il debito, firmato da John Madden, dove Helen Mirren, Jessica Chastain e Sam Worthington interpretano tre ex agenti del Mossad costretti a fare i conti con una menzogna del passato che torna a tormentarli.

Sui canali +24 ritroviamo due titoli di grande impatto. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno +24 (canale 310) c'è la rilettura epica di Guglielmo Tell, con Claes Bang e Ben Kingsley, che narra la storia dell'arciere fulcro di una rivoluzione. E per una conclusione dolce, alle 21:15 su Sky Cinema Due +24 (canale 311), Juliette Binoche e Johnny Depp ci deliziano in Chocolat, la commedia che stimola i sensi, dove una cioccolateria in un paesino francese stravolge le vite con tentazioni irresistibili.

